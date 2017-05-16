Google договорился с Audi и Volvo по установке Android в автомобили

Компания Google сообщила о сотрудничестве с автопроизводителями Audi и Volvo. В рамках соглашения компании собираются создать новый продукт, фактически, встроить Android в следующее поколение своих автомобилей.

Android Auto
Android Auto

В результате, встроенная автомобильная информационно-развлекательная система позволит контролировать кондиционер, люк на крыше, окна, отыскивать ближайшие рестораны в Google Maps, слушать стриминговые сервисы вроде Spotify, пользоваться голосовым помощником Google Assistant и так далее. Все это без необходимости задействовать свой смартфон.

Концепт Audi Q8 Sport
Концепт Audi Q8 Sport

По словам разработчиков, использование Android в качестве базовой операционной системы увеличит скорость и гибкость в разработке и позволит клиентам персонализировать свое общение с подключенным автомобилем. Такая система имеет более широкие возможности, чем платформа Android Auto, представленная три года назад.

Концепт Volvo XC60
Концепт Volvo XC60

Volvo планирует запустить новые модели автомобилей с Android на бору в течение двух лет. Audi вскоре покажет концептуальную версию Audi Q8 Sport, Volvo демонстрирует концепт системы на XC60. Превью систем должно состояться на конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая.

Источник
Google
Теги
ANDROID Google автомобиль Audi Android Auto Volvo

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