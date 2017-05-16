Uber предлагает водителям 2ГИС вместо Яндекс.Навигатора

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС и компания Uber, известная своим сервисом поиска и заказа такси, объявили о соглашении о намерениях. Первым результатом договоренности стала интеграция навигатора 2ГИС c приложением Uber для водителей.


Таким образом, водители Uber смогут пользоваться навигатором 2ГИС наравне с основным приложением сервиса. 2ГИС уже интегрирован с приложением Uber для всех 16 городах России, где работает Uber.

Когда водитель получает адрес пункта назначения, он может выбрать либо встроенный навигатор Uber, либо навигацию от 2ГИС. При выборе последней приложение Uber автоматически откроет 2ГИС и построит в нем маршрут с учетом пробок и дорожной ситуации.

Отмечается, что ограничений на количество бесплатных запусков навигатора 2ГИС для водителей Uber нет. Это явно шпилька в адрес Яндекса и его Навигатора. Напомним, в апреле стали известны планы Яндекса по вводу платных лицензий на свои сервисы Яндекс.Карты и Навигатор для коммерческого использования. Вскоре пользователи, запускающие приложения Яндекса по ссылкам из других сервисов больше десяти раз в сутки, начали получать уведомление о скором запуске ограничений на количество бесплатных переходов. Такие оповещения получают и водители Uber.

Источник
2ГИС
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навигатор морько карты 2гис такси Uber Яндекс.Навигатор

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