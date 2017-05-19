Автопилот для машин учат вождению на игре про угонщиков

Программист Гаррисон Кинсли (Harrison Kinsley) под ником Sentdex создал систему искусственного интеллекта Charles. "Чарли" относится к разряду так называемых сверточных нейронный сетей и сейчас "обучается" процессу управления автомобилем.





Кинсли поступил нестандартно и вместо того, чтобы пытаться протестировать и обучить автопилот в реальном мире, он запустил процесс глубокого машинного обучения в игре Grand Theft Auto V. Более того, процесс транслируется в Twitch в режиме реального времени.

Пока Charles не особо преуспел в безаварийном вождении и не слишком хорошо избегает столкновений с другими автомобилями, знаками, разделителями и людьми.

Как отмечает Кинсли, Charles основывает свои действия, считывая данные покадрово, принимает решения исходя только из графической картинки и "видит лишь то, что видят пользователи". Другими словами, беспилотник действует так, как действовал бы, полагаясь только на показатели камер на реальных дорогах.

Более того, Кинсли пока не запрограммировал "память" и Charles еще не умеет запоминать, вместо этого внимание акцентируется на принятии мгновенных решений. В будущем он планирует запрограммировать "краткосрочную память" для улучшения параметров вождеиня.