McLaren может работать над электрическим суперкаром

Компания McLaren подумывает о создании полностью электрического суперкара P1 — речь идет о модели, продажи которой должны начаться в 2023 году. Впрочем, окончательное решение пока принято не было.

Инженеры изучают плюсы и минусы технологии. К достоинствам относят простоту установку, низкий вес. Также специалисты McLaren отмечают более низкое расположение центра тяжести у электрокаров, нежели у автомобилей с ДВС. А недостатки? Недостаточно высокая емкость аккумуляторов.

Опыт работы с «электричеством» у McLaren имеется — она является официалньым поставщиком электродвигателей и электроники для болидов «Формула Е».