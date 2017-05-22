Беспилотный автобус «Матрешка» появится уже в 2017-ом году

Владелец группы компаний «Волгабас» Алексей Бакулин заявил, что на рынки стран Африки и Ближнего Востока будет поставлено не менее 100 беспилотных автобусов «Матрешка». «Матрешку» собираются продать в Иран, Танзанию, Гамбию, ОАЭ .

«Мы представили "Матрешку" на 8-12 пассажиров, есть проекты на четыре-шесть и 20 пассажиров. Рассматриваем варианты применения в качестве грузового и коммунального назначения».

Опытный образец, рассчитанный на 20 пассажиров, будет готов до конца 2017-го года. Бакулин уверен, что в России закон об использовании беспилотного транспорта на городских улицах нужно принять к 2019-ому году, иначе существует опасность отстать от развития рынка.

«Основная проблема - отсутствие закона об использовании беспилотного транспорта. Надеемся, что в 2017 году будет принят закон об использовании на закрытых территориях, чтобы в 2018 годы мы приступили к испытаниям в различных условиях, в том числе климатических».