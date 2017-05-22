Беспилотный автобус «Матрешка» появится уже в 2017-ом году

Владелец группы компаний «Волгабас» Алексей Бакулин заявил, что на рынки стран Африки и Ближнего Востока будет поставлено не менее 100 беспилотных автобусов «Матрешка». «Матрешку» собираются продать в Иран, Танзанию, Гамбию, ОАЭ .

«Мы представили "Матрешку" на 8-12 пассажиров, есть проекты на четыре-шесть и 20 пассажиров. Рассматриваем варианты применения в качестве грузового и коммунального назначения».

Опытный образец, рассчитанный на 20 пассажиров, будет готов до конца 2017-го года. Бакулин уверен, что в России закон об использовании беспилотного транспорта на городских улицах нужно принять к 2019-ому году, иначе существует опасность отстать от развития рынка.

«Основная проблема - отсутствие закона об использовании беспилотного транспорта. Надеемся, что в 2017 году будет принят закон об использовании на закрытых территориях, чтобы в 2018 годы мы приступили к испытаниям в различных условиях, в том числе климатических».

Источник
ТАСС
Теги
автомобиль

Комментарии

Материалы по теме

Toyota запустит летающий автомобиль Skydrive на Олимпиаде 2020

15 мая

Автомобили Ford заметят пешеходов в темноте

16 марта

Вжух — и чисто. 7 шагов для выбора правильной минимойки

6 марта

Китайский «убийца Tesla»: откуда взялась прогремевшая Faraday Future и при чём тут LeEco

25 января

Летающий электрокар провел первый тестовый полет в Германии

21 апреля

Российские изобретения, известные и любимые во всём мире

13 апреля
Из рубрикиАвто
Автопилот для машин учат вождению на игре про угонщиков
McLaren может работать над электрическим суперкаром
Что случилось 17 мая 2017 года?

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43