Samsung покажет робот-пылесос с голосовым управлением на CES 2017

На выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics продемонстрирует свой новый робот-пылесос POWERbot VR7000. Одной из основных изюминок модели стала возможность голосового управления с гаджетов Amazon Echo. Более того, как обещает компания, все ее роботы-пылесосы POWERbot с поддержкой Wi-Fi смогут управляться голосовым помощником Alexa.

Samsung POWERbot VR7000 стал тоньше на 28% по сравнению с предшественником, VR9000, толщина составляет 97 мм. Мощность всасывания достигает 20 Вт. Функция Edge Clean Master позволяет пылесосу подбираться на расстояние до 15 мм от стены. Ширина щетки составляет 288 мм.

Среди других особенность — самоочищающаяся щетка, разметка контуров комнаты, настраиваемый уровень мощности всасывания, в зависимости от поверхности, полный удаленный контроль над устройством через смартфон по Wi-Fi.

Источник
Samsung
Теги
Samsung пылесос робот-пылесос CES 2017

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