CES 2017: Samsung представила умный холодильник Family Hub 2.0

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics представила новое поколение своего умного холодильника —Family Hub 2.0.





Напомним, оригинальная модель была представлена еще на выставке CES 2016, которая прошла с 6 по 9 января в Лас-Вегасе, а в мае стала доступна в США по цене от $5600. На сентябрьской IFA 2016 дебютировала европейскую версию смарт-холодильника в двухдверном исполнении. Главной изюминкой холодильника по-прежнему является огромный 21,5-дюймовый тачскрин с разрешением Full HD.





Family Hub 2.0 представлен в большем количестве вариаций. Всего будет доступно 10 моделей — в трехдверном и четырехдверном вариантах с «французскими» дверцами, а также существующей сейчас четырехдверной линейке Flex.





Холодильник поучил улучшенную интеграцию приложений от ряда разработчиков-партнеров. Так, с помощью внутренних камер можно узнать, какие продукты пора покупать. Их изображения можно добавить в список покупок и сразу заказать в приложении Groceries от MasterCard. Приложение Recipe от AllRecipes может не только показывать рецепт, но и увеличивает текст в нужный момент.

Новый интерфейс Family Hub 2.0 призван упростить общение с семьей. Каждый член семьи может создать свой профиль с аватаркой. На дисплее можно публиковать фото, писать заметки, получать доступ к календарю и так далее. Это можно делать и удаленно — с помощью мобильного приложения. Еще одно новшество — система голосового управления, интегрированная с многими приложениями холодильника. Например, с помощью голосовой команды можно запросить информацию о погоде и времени, добавить продукты в список покупок и заказать их онлайн, управлять списком задач и расписанием в календаре.