CES 2017: Мусорка Simplehuman открывается голосом

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Simplehuman, довольно известный в США производитель предметов домашнего обихода, представил, действительно, полезную инновацию — мусорную корзину под названием Sensor Can with Voice Control с поддержкой голосовых команд.



В отличие от более простых мусорок Sensor Can от Simplehuman, она не требует обязательного махания рядом руками и прочих танцев с бубном. Хотя, на случай, если пользователь захочет выкинуть мусор инновационным способом, но в тишине, датчики движения тоже предусмотрены. Они же не дают крышке закрыться, если пользователь еще не все выбросил. Чтобы волшебная корзина открылась, потребуется сказать "open sesame" (Сезам, откройся) или "open can" (мусорка, откройся).

Корзина с одним отсеком обойдется в $180, а с двумя отсеками — в $250. Продажи начнутся в марте 2017 года.

A video posted by Nicole Lee (@nicolenerd) on

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
Engadget
Теги
умный дом CES 2017 голосовое управление

Комментарии

Материалы по теме

CES 2017: Acer назвала цену 21-дюймового ноутбука Predator 21 X с изогнутым дисплеем

4 января

CES 2017: ASUS ZenFone 3 Zoom получил двойную камеру и аккумулятор на 5000 мАч

5 января

CES 2017: Qualcomm представила однокристальную систему Snapdragon 835

4 января

CES 2017: Обновленный Lenovo ThinkPad X1 Carbon похудел и дольше работает

3 января

CES 2017: Смартфон ASUS ZenFone AR с 8 ГБ оперативной памяти работает с виртуальной и дополненной реальностью

5 января

Липкий смартфон ZTE Hawkeye: самый интересный и сомнительный концепт CES 2017

5 января
Из рубрикиБытовая Техника
CES 2017: Samsung представила умный холодильник Family Hub 2.0
CES 2017: LG подключит к нейросетям пылесосы и холодильники
CES 2017: Samsung покажет робот-пылесос с голосовым управлением

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 403
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 220
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 108
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 98