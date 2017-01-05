CES 2017: Мусорка Simplehuman открывается голосом

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Simplehuman, довольно известный в США производитель предметов домашнего обихода, представил, действительно, полезную инновацию — мусорную корзину под названием Sensor Can with Voice Control с поддержкой голосовых команд.







В отличие от более простых мусорок Sensor Can от Simplehuman, она не требует обязательного махания рядом руками и прочих танцев с бубном. Хотя, на случай, если пользователь захочет выкинуть мусор инновационным способом, но в тишине, датчики движения тоже предусмотрены. Они же не дают крышке закрыться, если пользователь еще не все выбросил. Чтобы волшебная корзина открылась, потребуется сказать "open sesame" (Сезам, откройся) или "open can" (мусорка, откройся).

Корзина с одним отсеком обойдется в $180, а с двумя отсеками — в $250. Продажи начнутся в марте 2017 года.

A video posted by Nicole Lee (@nicolenerd) on Jan 4, 2017 at 8:15pm PST

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