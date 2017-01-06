CES 2017: Холодильник LG Smart InstaView с голосовым управлением работает на webOS

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания LG Electronics показала новую модель умного холодильника Smart InstaView с полупрозрачным тачскрином.


Напомним, в прошлом году LG уже демонстрировала холодильник Smart InstaView с 21,5-дюймовым сенсорным экраном, встроенным в одну из дверей. Программной платформой тогда выступала операционная система Windows 10 с голосовым помощником Cortan. Теперь в холодильнике задействована собственная ОС LG — webOS, дополненная возможностями голосового помощника Alexa от Amazon.

Тачскрин стал 29-дюймовым и по-прежнему может переходить в полупрозрачный режим и показывать содержимое внутри, без открытия двери. Пользователь может давать холодильнику голосовые команды, например, искать рецепты, запускать воспроизведение музыки, размещать заказы на Amazon, добавлять продукты в список покупок, и так далее. Проверка наличия продуктов возможна удаленно через мобильное приложение с помощью встроенной ультраширокоугольной 2-мегапиксельной камеры, способной делать снимки содержимого с разных углов. Холодильник подключен к сети по Wi-Fi.

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Источник
LG
Теги
LG WEBOS CES 2017 холодильник цифровой дом

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