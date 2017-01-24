Робот-пылесос Philips SmartPro Compact убирается вдвое быстрее

Компания Philips сообщила о выпуске в России нового робота-пылесоса Philips SmartPro Compact. Как обещает производитель, обновленная модель под номером FC8776 способна убираться в два раза быстрее, чем модель FC8800.


Пылесос стал более компактным, высота корпуса составляет 6 см, что позволяет собирать мусор под низкой мебелью и в других труднодоступных местах. Система привода на 4 колеса позволяет «перешагивать» через пороги. Запатентованная насадка TriActive XL стала в 2 раза шире обычной. Кроме того, пылесос оснащен двумя дополнительными всасывающими отверстиями по бокам и удлиненными боковыми щетками, которые помогают подхватывать грязь в углах. Гибкая полоска позади основного отверстия собирает оставшиеся частицы пыли.

Система Smart Detection состоит из датчиков, гироскопа и акселерометра. Она используется для анализа помещения и выбора оптимального режима из четырех возможных. По подсчетам Philips, для уборки 80% одной комнаты потребуется всего около 12 минут. Отыскать пылесос можно, просто хлопнув в ладоши — он подаст звуковой сигнал в ответ. Поддерживается уборка по расписанию.

Время автономной работы выросло до 130 минут. Робот-пылесос Philips SmartPro Compact FC8776 доступен по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей.

Источник
Philips
Теги
Россия PHILIPS робот-пылесос

Комментарии

Материалы по теме

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января

77-дюймовый OLED-телевизор LG Signature 77G6V вышел в России

18 января

Philips Series 7100: вечное сияние чистого Ambilight

29 декабря 2016

Беспроводная радионяня Philips B120S/10 присмотрит за ребенком

2 декабря 2014

В продажу поступил Ultra HD-телевизор Philips 65PUS9809 на базе ОС Android

9 декабря 2014

В продажу поступил телевизор Philips серии 9100 на базе ОС Android

12 ноября 2014
Из рубрикиБытовая Техника
У Xiaomi появился первый официальный представитель в России
CES 2017: Холодильник LG Smart InstaView с голосовым управлением работает на webOS
CES 2017: Мусорка Simplehuman открывается голосом

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 289
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 162
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83