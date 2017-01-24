Робот-пылесос Philips SmartPro Compact убирается вдвое быстрее

Компания Philips сообщила о выпуске в России нового робота-пылесоса Philips SmartPro Compact. Как обещает производитель, обновленная модель под номером FC8776 способна убираться в два раза быстрее, чем модель FC8800.





Пылесос стал более компактным, высота корпуса составляет 6 см, что позволяет собирать мусор под низкой мебелью и в других труднодоступных местах. Система привода на 4 колеса позволяет «перешагивать» через пороги. Запатентованная насадка TriActive XL стала в 2 раза шире обычной. Кроме того, пылесос оснащен двумя дополнительными всасывающими отверстиями по бокам и удлиненными боковыми щетками, которые помогают подхватывать грязь в углах. Гибкая полоска позади основного отверстия собирает оставшиеся частицы пыли.

Система Smart Detection состоит из датчиков, гироскопа и акселерометра. Она используется для анализа помещения и выбора оптимального режима из четырех возможных. По подсчетам Philips, для уборки 80% одной комнаты потребуется всего около 12 минут. Отыскать пылесос можно, просто хлопнув в ладоши — он подаст звуковой сигнал в ответ. Поддерживается уборка по расписанию.

Время автономной работы выросло до 130 минут. Робот-пылесос Philips SmartPro Compact FC8776 доступен по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей.