Xiaomi представила кофемашину за 58 долларов

Компания Xiaomi представила кофемашину под брендом Scishare на своей собственной краудфандинговой платформе — для изучения спроса Производством занимается не сама Xiaomi, а компания Ningbo Heart Technology Co. Ltd. Устройство можно подключить к фирменному приложению Xiaomi Smart Home.

Внутри машины находится итальянская начинка, включая помпу с рабочим давлением до 19 атмосфер и мощностью 1200 ватт. В продаже прибор с габаритами 34×10×26 см появится уже 18 апреля по цене в 58 долларов США.

Пока речь идет исключительно о китайском рынке.