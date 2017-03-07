Xiaomi представила кофемашину за 58 долларов

Компания Xiaomi представила кофемашину под брендом Scishare на своей собственной краудфандинговой платформе — для изучения спроса Производством занимается не сама Xiaomi, а компания Ningbo Heart Technology Co. Ltd. Устройство можно подключить к фирменному приложению Xiaomi Smart Home.

Внутри машины находится итальянская начинка, включая помпу с рабочим давлением до 19 атмосфер и мощностью 1200 ватт. В продаже прибор с габаритами 34×10×26 см появится уже 18 апреля по цене в 58 долларов США.

Пока речь идет исключительно о китайском рынке.  

Источник
Gizmochina
Теги
Xiaomi кофемашина

Комментарии

Материалы по теме

5 недорогих кофеварок и кофемашин с автоматическим капучинатором

30 декабря 2016

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Король «бюджетников». Обзор недорогого смартфона Xiaomi Redmi 4A

28 февраля

Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

28 декабря 2016

Металлический стодолларовый Xiaomi Redmi 4X получил аккумулятор на 4100 мАч

28 февраля

Обзор смартфона Xiaomi Mi5S: китайский флагман без наценки

6 февраля
Из рубрикиБытовая Техника
Робот-пылесос Philips SmartPro Compact убирается вдвое быстрее
У Xiaomi появился первый официальный представитель в России
CES 2017: Холодильник LG Smart InstaView с голосовым управлением работает на webOS

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 279
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80