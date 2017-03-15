Bosch отзывает в России 30 тысяч взрывающихся плит

Если вы думаете, что взрываются только Samsung Galaxy Note 7, так нет, иногда современного пользователя подстерегают опасности и покрупнее. Так, компания Bosch объявила об отзыве почти 30 тысяч газовых плит в связи с опасностью взрыва газа.





Об этом сообщается на сайте Росстандарт. Программа охватывает 29 647 газовых бытовых приборов марки Bosch. Она касается отдельно стоящих газовых плит, а также комбинированных газовых плит и встраиваемых газовых варочных панелей Bosch, которые были проданы с 2006 по 2015 год.

У этих агрегатов могут сломаться или потрескаться адаптеры (штуцеры) для подключения к газовой магистрали или к источнику сжиженного газа, а также повредиться заглушка для неиспользуемого места подключения адаптера. Все это может привести к утечке газа, а в редких случаях – к взрыву газа.

Пользователям проблемных плит рекомендуется перестать использовать их, отправить заявку на сайте Bosch или по телефону горячей линии (8-800-200-29-61). Затем потребителям будут предоставлены исправные детали и посоветуют вызвать специалистов по установке газовых плит для замены компонентов. После ремонта пользователям компенсируют потраченные средства, для этого понадобится показать копии документов об оплате.