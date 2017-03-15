Bosch отзывает в России 30 тысяч взрывающихся плит

Если вы думаете, что взрываются только Samsung Galaxy Note 7, так нет, иногда современного пользователя подстерегают опасности и покрупнее. Так, компания Bosch объявила об отзыве почти 30 тысяч газовых плит в связи с опасностью взрыва газа.


Об этом сообщается на сайте Росстандарт. Программа охватывает 29 647 газовых бытовых приборов марки Bosch. Она касается отдельно стоящих газовых плит, а также комбинированных газовых плит и встраиваемых газовых варочных панелей Bosch, которые были проданы с 2006 по 2015 год.

У этих агрегатов могут сломаться или потрескаться адаптеры (штуцеры) для подключения к газовой магистрали или к источнику сжиженного газа, а также повредиться заглушка для неиспользуемого места подключения адаптера. Все это может привести к утечке газа, а в редких случаях – к взрыву газа.

Пользователям проблемных плит рекомендуется перестать использовать их, отправить заявку на сайте Bosch или по телефону горячей линии (8-800-200-29-61). Затем потребителям будут предоставлены исправные детали и посоветуют вызвать специалистов по установке газовых плит для замены компонентов. После ремонта пользователям компенсируют потраченные средства, для этого понадобится показать копии документов об оплате.

Источник
Росстандарт
Теги
Россия фейспалм Bosch плита

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