Samsung встроит Bixby в свои холодильники

Компания Samsung Electronics встроит голосовой помощник Bixby, дебютировавший в флагманских смартфонах Galaxy S8, в свои умные холодильники. Об этом сообщил корейский ресурс PulseNews.





По данным источника, корейский гигант уже начал устанавливать Bixby в холодильники семейства Family Hub 2.0. Это первое использование Bixby для домашней техники. Также производитель активирует автоматическое обновление с Bixby для холодильников, которые уже проданы.

Напомним, холодильник Family Hub 2.0 был представлен на январской выставке CES 2017, продажи стартовали в марте. Главной изюминкой холодильника является огромный 21,5-дюймовый тачскрин с разрешением Full HD.