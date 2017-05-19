LG анонсировала бытовую технику с поддержкой Google Assistant и Home

Компания LG Electronics анонсировала линейку умной бытовой техники, совместимую с голосовым помощником Google Assistant и Google Home, на конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая проходит в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая.


В текущем месяце поддержка Google Home станет доступна в США на смарт-устройствах топовой линейки LG Signature, а также в кондиционерах и роботах-пылесосах компании. Информация о поступлении конкретных моделей в продажу в других странах будет объявлена позднее.

При помощи Google Home пользователи подключенных устройств LG получают доступ к функциям голосового помощника Google Assistant. Например, можно узнать, сколько времени осталось до окончания цикла работы стиральной машины или дать команду холодильнику изготовить больше льда, а также поменять настройки термостата кондиционера LG. Все это осуществляется при помощи устных команд.

Источник
LG
Теги
Google LG бытовая техника Google Assistant Google Home

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