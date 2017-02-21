10 главных ошибок при выборе робота-пылесоса

Роботы-пылесосы — это такие домашние любимцы, которые тихонько за вами убирают и ничего не просят взамен. Ну, кроме электричества. Выбор моделей сейчас велик, и легко промахнуться. Мы собрали самые распространенные ошибки и заблуждения при выборе роботов-пылесосов.

1. Думать, что все роботы устроены одинаково

Это не так: есть модели, которые собирают мусор в пластиковый пылесборник (таких большинство), а есть те, что «передают» грязь в бумажный мешок в базе (например, модели Karcher). Контейнеры могут быть разного размера: от 250 мл до 1 л, у большинства моделей — 600–700 мл. У дорогих роботов есть сложные навигационные системы, чтобы ориентироваться в пространстве, строить карту помещения и рационально расходовать заряд аккумулятора при уборке.



У продвинутых роботов есть широкоформатные камеры обзора, помогающие ориентироваться

Стали появляться модели с дополнительными всасывающими отверстиями по бокам, удлиненными боковыми щетками, отсутствием центральной турбощетки, чтобы не наматывались волосы и мусор легче попадал в контейнер.

2. Промахнуться с высотой робота

Нужно измерить высоту «просвета» между полом и самой низкой мебелью на ножках в доме: кому-то подойдет робот-пылесос высотой 9-10 см, а кому-то надо меньше. Самые «тонкие» модели имеют высоту 7–8 см. Необходим «запас» хотя бы в полсантиметра, чтобы робот не застревал.



Робот-пылесос хорош, когда он невысокого роста

3. Думать, что круглый робот хуже квадратного

Есть роботы квадратной формы (в смысле, если смотреть сверху). Они разработаны для лучшей чистки углов и, действительно, справляются с этим лучше, чем круглые. Вопрос — насколько? Отвечаем: робот-пылесос круглой формы оставляет примерно 3–4 см пыли в углу (зависит от длины щетки-«вертолетика»), квадратной формы — до 1,5-2 см (потому что форма робота-пылесоса не строго квадратная, углы смягчены, и дело не только в форме, а в длине щеток-«вертолетиков» и мощности всысывания). То есть, если хочется идеально чистых углов, их придется в любом случае либо протереть, либо пройтись обычным пылесосом.

4. Путать влажную уборку с мытьём полов

«Моющие роботы-пылесосы» правильнее называть роботами с возможностью влажной уборки. Чаще всего они устроены так: на специальное крепление надевается насадка из микрофибры, на нее из небольшого резервуара подается вода, и пылесос всасывает и подметает грязь и одновременно протирает пол. Салфетки из микрофибры входят в комплект ко многим роботам — они помогают удалить самую мелкую пыль, которая прилипла к полу. В принципе, ее можно смочить самостоятельно — эффект будет практически такой же, особенно для небольшого помещения, например, кухни.



Моющий робот со смачивающейся салфеткой

Но есть и исключения, когда робот распыляет воду на пол и потом протирает салфеткой — такая система более эффективна. Но любом случае это не полноценное мытье, а легкое протирание. К тому же салфетку из микрофибры будет постоянно нуждаться в стирке.



Моющий робот-пылесос c распылением воды на пол

5. Выбирать робот с ультрафиолетовой лампой

Нет, если производитель не надо за нее переплачивать — на здоровье. Только этого самого здоровья она никому не прибавит, потому что робот все время двигается, а для удаления бактерий и микроорганизмов нужно длительное воздействие ультрафиолета на один участок. И еще: если уж верите в УФ-лампу, то выбирайте модель, в которой ее можно отключить, потому что она сильно разряжает аккумулятор.

6. Поверить рекламе «уникальных» функций, которые есть в любом роботе-пылесосе

«Наш пылесос имеет уникальную функцию…» — так пишут почти все производители. Даже о повсеместно распространённых фичах. Например, датчик перепада высоты, который позволяет роботу не падать с лестницы: такой есть даже в дешевых моделях. Функция преодоления препятствий — из той же оперы: все роботы преодолевают порог размером 1–1,5 см, а многие многие и до 2 см. Конкретную допустимую высоту преграды надо уточнять при покупке, если у вас высокие порожки или пушистые ковры, на которые надо «влезть» роботу.

Функция возвращения на базу тоже есть у всех роботов-пылесосов за редчайшим исключением. Режим «Пятно» или Spot – так называется режим локальной уборки (1 м²), и это вовсе не значит, что пылесос распознает пятна или удаляет их. Суть в том, чтобы поставить или направить его при помощи пульта на участок, который нужно убрать (если что-то рассыпали, например).



Узнайте, порог какой высоты может преодолеть робот

7. Не учитывать тип аккумулятора

От него зависят время зарядки и максимальное время уборки. Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают более длительную работу и быструю зарядку, с никель-металл-гидридными аккумуляторами зарядка дольше, а сеансы уборки — короче. Хороший пример соотношения длительности уборки и времени зарядки — 160 минут/1,5 часа.

8. Покупать дешевую модель до 7–10 тысяч рублей

В этой ценовой категории очень трудно найти робот-пылесос, способный на большее, чем покатать на себе вашего котика. У таких моделей, как правило, отсутствуют либо боковые щетки, либо центральные (при небольшой мощности лучше, чтобы они были), установлены никель-металл-гидридные аккумуляторы маленького объема, некоторые не умеют возвращаться на базу, не говоря уже о том, чтобы ориентироваться в пространстве, выпутываться из проводов и выводить на дисплей коды ошибок (дисплеев чаще всего просто нет). Как правило, у таких моделей нет и нормальных фильтров исходящего воздуха.

Кроме того, у слишком дешевых моделей совсем маленькая мощность всасывания (вообще у роботов-пылесосов она низкая — от 8–10 до 70–80 аэроВт, показатель очень условный, но позволяющий хоть как-то ориентироваться). Роботы-пылесосы с низкой мощностью всасывания еще как-то работают на твердых покрытиях, но для ковров они бесполезны.

9. Экономить на «виртуальной стене»

Это устройство, ограничивающее «въезд» робота на определенную территорию: в другую комнату, в детский или рабочий угол, «место» для собаки — не всегда можно просто закрыть дверь. «Стена» состоит минимум из двух блоков на батарейках. Заменой может быть магнитная лента, которой вообще не нужно питание.



Виртуальная стена отгородит вход в комнату или угол

10. Выбирать модель без программирования времени уборки

Это очень удобная функция: вы устанавливаете расписание уборки на неделю и не вспоминаете о том, что надо включить робота. Можно устроить все так, что робот будет убираться в ваше отсутствие. Поверьте, со временем шумящий (многие роботы ощутимо тарахтят) и снующий туда-сюда робот-пылесос перестанет вызывать такой восторг, как в первые дни, и вы захотите приходить на все готовое — в чистоту и тишину.

Кроме того, это очень удобно, если маленький ребенок или животное боится робота, и можно запрограммировать уборку на время прогулки с ними. Единственное, о чем останется помнить – вовремя очищать пылесборник.



Уборка по расписанию: мы гулять, а ты убирайся!