10 главных ошибок при выборе встраиваемой техники

«Встройка» придумана, чтобы избавить от дискомфорта с проводами, рационально использовать площадь кухни, создать удобное функциональное рабочее пространство и уют. Но она огорчит, если на этапе выбора допустить ошибку.

Оглавление

Покупать встраиваемую технику только в салоне

«Встройка» покупается вместе с кухней – так бывает чаще всего. И салоны, в которых продаются кухни, торгуют, в том числе встраиваемыми панелями, духовками, посудомойками и вытяжками. Как правило, в салоне выйдет дороже – не соглашайтесь на покупку, не изучив рынок (продавцы кухонь любят быстренько пробежаться по технике, просто подбирая то, что подойдет по габаритам). Кроме того, в магазине кухонь обычно ограниченный выбор и брендов, и моделей: потратив на самостоятельный поиск не так уж много времени, можно найти варианты более оригинальные, подходящие по стилю, дешевые, функциональные.

Учитывать габариты прибора, а не ниши для встраивания

Специалисты это знают, а покупатели, которые выбирают встройку впервые, не всегда. Пугаться не стоит, нужно просто выписать себе габариты своих ниш.

Покупать технику только «тон в тон» и «стиль в стиль»

Давно уже не модно, чтобы туфли и сумка были одного цвета и одной фактуры, и в сочетании кухонного гарнитура и техники – примерно так же. Смелые сочетания и эклектика добавляют стильности, а попытки все прилизать и привязать к общему знаменателю делают кухни скучными.



Дерево, черная варочная панель и белая вытяжка - красиво!

Поэтому так: если мебель в классическом стиле – смелее пробуйте стиль хай-тек в технике, если фасады глянцевые – уравновешивайте матовой нержавейкой в технике, если мебель в духе минимализма – попробуйте сочетать ее с ретро-«встройкой» (кантри-стиль слишком «мимими», но можно поискать более брутальную рустику), мебель в стиле хай-тек отлично сочетается со встройкой (и не встройкой) в стиле пятидесятых, благородное дерево мебели в скандинавском стиле хорошо смотрится с технологичностью или минимализмом стекла и металла.



Очень, очень старинная кухня. Уже не модно.

Покупать технику только одного бренда

Это оправдано тогда, когда модели стоят совсем рядом, например, когда духовка расположена классически – под варочной панелью, или когда в колонке несколько приборов будут встроены друг над другом. Или когда акция: купи два прибора, а получи три (осторожно, цены в таком случает надо проерять, акции очень часто бывают «липовыми»). Если расположение техники свободное: например, духовка встроена в колонку, а варочная панель – в стол на приличном расстоянии, то вы более свободны в выборе: гораздо важнее стиль и функциональность, а не бренд.



Если духовка далеко от варочной панели, то все равно, какого она бренда

Отказываться от многофункциональных приборов

Чаще так поступают делают по незнанию. Сейчас много моделей духовок, которые могут работать в режиме СВЧ-печи и пароварки. Лучше сразу покупать такую, чем два или три прибора отдельно. Кстати, встраиваемые микроволновые печи чаще всего могут работать в режиме духовки, поэтому можно выбирать и в этой категории.



Встраиваемая пароварка: хорошо, но лучше духовка с функцией пароварки

Не знать, что встроить можно практически всё

На самом деле, встроить можно даже тостер (надо ли – другой вопрос). Но есть много встраиваемых приборов, о которых большинство покупателей пока не догадываются: например, встраиваемые кофеварки, пароварки, микроволновки, измельчители бытовых отходов, вакууматоры, подогреватели тарелок, корзины для белья как аксессуар к стиральной машине.



Встроить все: например, корзину для белья

Встраивать вообще всё

Обратный случай – не всегда это нужно. Например, стремление непременно встроить холодильник было понятно, когда холодильники были довольно однотипными и невзрачными. А сейчас лучшие модели – это самое настоящее украшение интерьера. Холодильник или плита в стиле ретро может собрать вокруг себя всю композицию кухни и стать модным акцентом, холодильник «френч дор» или Side-by-Side – тоже, и по вместительности «встройка» их некогда не догонит.



Эклектика: ретро-холодильник и современная «встройка». Можно еще современнее!

Не знать, что можно «собрать» свою индивидуальную варочную панель

Варочная панель может состоять из модулей. Это дороже, чем обычная панель, но зато дает возможность воплощения всех кулинарных и творческих фантазий. Например, одной из зон варочной панели может быть модуль-гриль, конфорка-вок, зона для утятницы и т. п.



Гриль, индукция, газовый вок

Следовать стандартам

Если варочная панель, то четыре конфорки — а почему не две, если вы чаще готовите в духовке или у вас небольшая семья или не шесть, если это актуально?. А посудомоечную машину «нам ставить некуда» — но ведь есть узкие, шириной 45 см и компактные, на 3-6 комплектов. А может, вам не нужна духовка? А может, подойдет нестандартная комбинация – газовая панель и электродуховка со множеством функций, которые газовой духовке недоступны?

Игнорировать отечественных производителей

Российские производители встраиваемой техники развиваются, хотя и не можут догнать зарубежных конкурентом. Но многие считают, что отечественной (запишем сюда и страны СНГ) «встройки» вовсе нет.



«Встройка» Gefest

А меж тем, есть доступные, красивые и соответствующие всем современным требованиям модели:

Electronicsdeluxe (Россия, Пенза) — варочные панели и духовые шкафы

Gefest (Белоруссия, Брест) — варочные панели, духовые шкафы, вытяжки, посудомоечные машины

Дарина (Россия, Воткинский завод газовой аппаратуры, бывший «Газмаш») — варочные поверхности и духовки

Эликор (Россия, Калуга) — вытяжки по итальянским лицензиям.