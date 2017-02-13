8 главных ошибок при выборе микроволновки

Речь пойдет не об опасности или безопасности тех или иных микроволновых печей – эти мифы давно развеяны наукой. Поговорим о пользовательских характеристиках, которые могут сделать общение с микроволновкой приятным или не очень. Беда в том, что о многих из них покупатели просто не знают. Рассказываем, как может ошибиться покупатель при выборе микроволновой печи

Отказаться от выбора модели с конвекцией

Конвекция — это циркуляция воздуха. Многие микроволновые печи дополняются нагревательными элементами (верхним, нижним или сразу двумя) и вентилятором, что, по сути, превращает микроволновку в духовой шкаф. В таких моделях можно пользоваться конвекцией отдельно от СВЧ (блюдо будет печься, как в духовке) или совместно, и тогда блюдо будет готовиться сразу двумя способами, что повышает скорость приготовления и дает превосходные результаты: оно сохраняет нежность внутри и приобретает корочку сверху.

Кроме того, большой духовой шкаф не всегда удобно использовать для ежедневной готовки, и электроэнергии он тратит больше, чем СВЧ-печь, а в такой мини-духовке можно готовить запеченные блюда быстрее и чаще. Если выбираете печь с конвекцией, важно, чтобы была и регулировка температуры с низкотемпературным режимом — например, чтобы делать йогурт или выстаивать тесто.

«А что же гриль?» - спросите вы. Для нормальной работы гриля (чтобы он не был номинальным, а делал свое румяное и зажаристое дело) необходима достаточно высокая мощность ТЭНа гриля: не менее 1800-2000 Вт.



Микроволновая печь LG NeoChef

Отказаться от моделей с инверторным управлением мощностью, если позволяют средства

Микроволновые печи с инверторным управлением мощностью прогревают продукты равномернее — как при готовке, так и при размораживании. Особенно хорошо это заметно при размораживании: не будет, например, эффекта, когда верхний слой куска мяса чуть ли не сварился, а внутри всё ещё лёд.

Не знать, что бывают микроволновые печи с паром

Пар в микроволновых печах позволяет избежать пересушивания продуктов, на которое жалуются те, кто пробует готовить в СВЧ. Но нужно понимать, что наличие функции приготовления с паром повышает стоимость микроволновой печи, а если пользоваться этой функцией, то нужно будет регулярно проводить очистку от накипи — дополнительная забота.

Выбрать модель с очень сложным управлением

Смотрите на интерфейс: вам через минуту должно стать все понятно. Если нет, то, сколько бы ни было у микроволновки функций, вы не будете ими пользоваться.



Whirlpool Jet Chef

Не придумать сразу, куда поставить микроволновку

Если есть возможность встроить — отлично. Если нет, то от места расположения будет зависеть, как должна открываться дверца: в сторону (влево) или вообще быть откидной, как в духовках. Если печь будет стоять вплотную к стене, то дверца должна быть откидной или открываться в противоположную от стены сторону.

Не обратить внимания на внутреннее покрытие камеры

Если вы собираетесь только разогревать пищу, то все равно, какое будет покрытие: нержавеющая сталь, пластик, эмаль, керамика или биокерамика. Если собираетесь готовить — печь, жарить или хотя бы варить по утрам овсянку — то лучше выбирать покрытие, которое легче очищается, а это керамика и биокерамика.



Samsung MC32F6C6TCT

Не знать, что бывают модели без поворотного столика

В такие микроволновки (в основном, это инверторные модели с системой равномерного распределения волн) помещается больше блюд за один раз, а также помещается посуда большего размера и нестандартной формы.



Микроволновая печь без поворотного круглого столика

Не знать, что микроволновые печи могут быть красивыми

Только металлик, черные или белые? Теперь нет! Во-первых, палитра микроволновых печей в последние годы очень расширилась, во-вторых, появились модели в стиле 50-х, ретро и кантри, так что выбор есть.



Микроволновая печь DAEWOO в стиле ретро