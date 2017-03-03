Редкая техника из СССР: 10 вещей, о которых мечтала каждая семья

В СССР были не только пылесосы, плиты, холодильники и утюги, но и по тем временам прямо-таки экзотическая техника — например, посудомоечные машины. Непонятно только, кто ею пользовался и где её покупали. Посмотрите, у вас в семье такой не было?

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Кофе в такой кофеварке готовится все же не совсем по правилам — не под необходимым давлением, поэтому настоящего эспрессо не получается, но вполне насыщенный напиток на одну чашку — пожалуйста. Чашка устанавливается на поставку – разве что не подогревается. Модель родом из шестидесятых, производили такую на московском заводе «Динамо» им. Кирова.



Советская фильтрационная кофеварка производства завода, 60-е

В шестидесятые и семидесятые производили и гейзерные кофеварки, причем не только для плит, но и электрические. В восьмидесятые промышленность освоила по западным аналогам капельные кофеварки с пластиковыми резервуарами.



Советская капельная кофеварка «Бодрость»

Фото: PopCat.ru, market.karelia.pro

Тостер

Очень, кстати, узкий корпус у этого советского тостера, к тому же зеркальный — могут позавидовать современные производители. Есть плавная регулировка нагрева, а поддона для крошек нет. Производился в конце восьмидесятых–начале девяностых.



Советский тостер

Фото: picclick.com

Посудомоечная машина

Производилась в Латвии с 1967 года на заводе «Страуме» в Риге, называлась «Страуме-2», и «списана» с германских компактных моделей, в основном Siemens — инженерам было недалеко ехать в командировку.



Посудомоечная машина «Страуме», 70-е



На заводе «Страуме»

А в пятидесятые в СССР разрабатывались посудомоечные машины — громоздкие, такие немецкая компания Miele выпускала в тридцатые — но массового производства советские семьи так и не дождались. Да и куда такую громадину ставить на маленьких кухнях, к тому же часто разделенных на несколько семей?

Фото: РИА-новости, sputniknewslv.com, fishki.net

Миксер

В семидесятые-восьмидесятые годы тот же рижский завод «Страуме», что выпускал посудомоечную машину, радовал еще и миксерами под той же торговой маркой. Миксеры были и ручные (назывались «электровзбивалками»), и стационарные с чашей. Продукции маленького латвийского производства не хватало на всю страну, распространена она была в Прибалтике и Белоруссии.



Ручной миксер «Страуме» с 5 насадками: 2 венчика, 2 крюка для теста и один диск для измельчения

В восьмидесятые в Союзе начали потихонечку выпускать электромиксеры с названиями «Мир», «Электроника», «Ведуга». Вскоре их вытеснили дешевые европейские модельки, а потом и китайские. А до электронной версии была механическая, и ее купить было непросто.



Миксер «Страуме» с подставкой

Фото: suggest-keywords.com, baraholka.onliner.by

Кухонный комбайн

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева, ведающая запусками ракет, до сих пор выпускает кухонные процессоры КП-1580Е, и многие называют эту машину советской, хотя она постсоветская — производится с начала девяностых по лицензии японской компании Sanio. А в СССР кухонные комбайны выпускал рижский завод «Страуме». Он вообще молодец: и утюги, и кофемолки (и еще какие!) делал, но это все же не редкость. Но была и еще одна кухонная машина — «Мрiя», что по-украински значит «мечта». В комплекте: мясорубка, соковыжималка шнековая (!), соковыжималка центробежная, соковыжималка для цитрусовых, овощерезка со сменными дисками и ножами для терки и шинковки, блендер, миксер для густого, жидкого теста и кремов и кофемолка. Предусмотрено два привода для насадок и три скорости.

«Мрия» М-2 (фото: dnp.rio.ua)

Микроволновая печь

Многие прогрессивные технические модели носили название «Электроника», и микроволновая печь тоже. Её, кстати, — а именно модель «Электроника» СП-23 — выпускал известный своими холодильниками завод им. Лихачева (ЗИЛ). Можно было прийти из школы и разогреть себе в «Электронике» суп, взять игрушку «Ну, погоди» — тоже «Электронику», — а потом и видеомагнитофон «Электроника» включить. Ну, если родители у тебя не простые инженеры с завода ЗИЛ. Потом микроволновки под торговым названием «Электроника» выпускали и другие предприятия. Микроволновые печи в Союзе были страшной редкостью, например, уже полюбившийся нам завод «Страуме» выпустил их всего 200 штук — в самом начале девяностых. А вот на Украине их выпускали с 1983 года, одна печка называлась «Днепрянка», ее делал Днепровский машиностроительный завод; другая — «Мрiя», производства ЮМЗ (Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова — советский «почтовый ящик», специлизирующийся на ракетно-космической технике).



Микроволновка «Электроника» СП-27, 1989 год

Фото: mosprogulka.ru

Вафельница

Многим знакомы вафельницы-формы, которые можно было использовать на плите, а были и электровафельницы (например, легендарная «Лакомка»), принципиально мало чем отличающиеся от современных – разве что дизайном.



Электровафельница советская

Фото: avito.ru

Фен

В семидесятые фены стали появляться на прилавках. Названия прелестны: «Очарование», «Улыбка», «Ветерок» и т. п. Дули они слабенько, быстро перегревались и выдирали волосы, но все равно были самыми желанными подарками на праздник.



Фен советский "Сюрприз"

Фото: avito.ru

Электрообогреватель

Были и тепловентиляторы с нихромовыми нитями в виде нагревателей, пожароопасные и бестолковые. Встречались и масляные обогреватели — толку от них было немного, потому что они были очень тонкими, и масла для них явно жалели.



Советский масляный обогреватель

Фото: alexey-donskoy.livejournal.com

Вентилятор

Это уже не экзотическая техника. Вентиляторов было много, но прежде чем в семидесятые-восьмидесятые их поставили на поток и они стали некрасивыми, в СССР выпускались необыкновенно стильные, выглядящие абсолютно по-европейски вентиляторы. В пятидесятые и шестидесятые годы их дизайн отражал устремленность человека в небо, в космос, и навевал мысли об авиации.



Вентилятор, 1957 год



Вентилятор, 50-е

Фото: picclick.com, au.pinterest.com