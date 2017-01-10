4 умные зубные щетки: научат чистить зубы и соберут на вас досье

Умная зубная щетка должна учить и мотивировать чистить зубы лучше, дольше, качественнее – ведь мы вечно спешим. Совсем в идеале – быть на связи с вашим стоматологом и ябедничать на вас: «Плохо чистит, скоро будет дырка, записывайте на прием через месяц. А ты, нерадивый чистильщик, готовь денежки!». Или наоборот, хвалить: «Ишь, начистил до блеска! Что ты делаешь, доктор без работы останется!» Правда, такой похвалы не дождаться: умные щетки – те еще зануды.

Kolibree Ara

Цена: 79 евро, старт продаж – март 2017

Новинка от французского производителя, но, как увидим ниже, уникального в ней мало, ибо первой умной зубной щеткой по праву считается изделие другого бренда. Во время чистки работают не только щетинки, но и сенсоры движений, которые следят за параметрами чистки и анализируют их: сколько времени вы чистите зубы, как часто, не пропускаете ли какие-нибудь зоны, какова эффективность процедуры. Раз в неделю щетка присылает пользователю отчет о его стараниях: сколько чистил и как, и что необходимо улучшить, все положительные изменения фиксируются, и можно действительно видеть свои улучшения не только в зеркале, но и в запротоколированном виде.



Kolibree Ara

Щетка связывается со специальным приложением Kolibree App на устройствах iOS или Android через Bluetooth 4.0. Щетка рассчитана на двухнедельное использование без подзарядки аккумулятора, очень легкая – всего 70 г. Детям тоже понравится: можно чистить зубы и одновременно играть в пиратов: в приложении доступна интерактивная игра Go Pirate 2. Кнопку щетки во время чистки можно использовать как джойстик – так идет обучение детей чистке зубов.

Oral-B Triumph 5000 SmartGuide

Цена: 9000-12000 рублей

А вот и обещанный пионер умного ухода за зубами. Модель Triumph 5000 появилась аж в 2013 году и поразила своими возможностями, в числе которых – обучение пользователя. Щетка имеет 5 режимов чистки: ежедневный, для чувствительных зубов, глубокая (интенсивная) чистка, полировка (отбеливание), уход за деснами. Головка щетки совершает возвратно-вращательные движения (так далеко не у всех умных щеток), кроме того, щетинки пульсируют – производитель называет это 3D технологией чистки. Пульсация разрыхляет налет, а возвратно-вращательные движения удаляют его и массируют десны. Обратите внимание – когда щетка только вибрирует, собственно чистка – остается на совести пользователя.



Oral-B Triumph 5000 SmartGuide

В этой модели есть световой датчик давления на зубы и десны: если перестараться, загорится красный свет, а пульсация сразу отключится. Насадку рекомендуется менять каждые 3 месяца, а для понимания, что уже пора это сделать, с щетинок постепенно стирается цвет. Щетка претендует на роль домашнего стоматолога. В комплект входит беспроводной дисплей SmartGuide, при включении щетки на нем активизируется таймер. Кроме того, дисплей подсказывает, когда пора переместить щетку на следующий участок (каждые 15 секунд) запускает отсчет времени – 2 минуты. Если выключить щетку раньше положенного срока, смайлик «печалится». Щетка может работать от одного заряда аккумулятора 30 минут. В комплекте 4 сменные насадки (можно пользоваться всей семьей) и дорожный чехол. Модели следующего поколения Oral-B Triumph 6000 и Oral-B Triumph 7000 синхронизируются через Bluetooth 4.0 с мобильным приложением Oral-B App на смартфоне. Приложение дает рекомендации по чистке зубов, записывает и анализирует данные об активности каждого пользователя, помогает связаться со стоматологом. Ну, и пульсируют новинки со скоростью уже не 40000 колебаний в минуты, а 48000, а в Oral-B Triumph 7000 есть еще и режим чистки языка. В мобильном приложении есть программа поощрений для тех, кто вел себя хорошо и чьи зубки блестят. Нет, конфет не дадут, но уровень чистки – «бог» - возможно.

Xiaomi Soocare X3

Цена: 4390 рублей

Тоже претензия на первую в мире умную зубную щетку, и тоже необоснованная. Скорость работы регулируется (максимум - 37200 колебаний в минуту ), работает прибор от аккумуляторы, заряжается на док-станции, есть световой индикатор уровня зарядки. Щетинки из особого нейлона производятся небезызвестной фирмой DuPont (изобретатель тефлона). «Мозг» устройства – это модуль беспроводной связи для синхронизацией с системой умного дома и обмена данными с пользователем через мобильное приложение MI Home.



Xiaomi Soocare X3

Приложение позволяет задать длительность включения щетки (2 или 2,5 минуты), снизить уровень вибрации, добавить опции – отбеливание (даже выбор цвета эмали есть), чистка языка и т.п. Особенность – насадка только вибрирует, ее головка не вращается. Есть 4 режима работы: стандартный, бережный (для ухода за деснами и для носителей имплантов), супер нежный (режим привыкания) – для тех, у кого есть проблемы с зубами и деснами. Четвертый режим – звуковой интенсивной чистки, когда щетка переключается с максимума на супермаксимум. Литиевая батарея позволяет работать щетке до 25 дней при условии использования 2 раза в день по 2 или 2,5 минуты.



Xiaomi Soocare X3

Philips Sonicare For Kids

Цена: 6000 рублей

А это – специальная электрическая зубная щетка для детей от 3 до 10 лет, которая тоже синхронизируется с приложением через Bluetooth, чтобы ребенок может наблюдать, насколько хорошо он чистит зубы и получать за это виртуальное поощрение. Приложение собирает анализирует длительность каждой процедуры и собирает статистику о чистке зубов ребенком, родители могут ставить малышу задачи.



Philips Sonicare For Kids

Таймер приучает ребенка уделять чистке зубов определенное время. У щетки ультрамягкие щетинки, не травмирующие десны и зубы ребенка. По информации производителя, щетка делает 500 выметающих движений в секунду. В комплект к щетке входят 1 насадка для детей от 3 лет (для них модель явно великовата, кроме того, электрическая щетка не дает мануальных навыков, поэтому чистить такой щеткой зубы маленького ребенка могут только родители), 1 насадка для детей от 7 лет, зарядное устройство и 8 веселых стикеров – ребенок самостоятельно может менять дизайн щетки.