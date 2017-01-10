4 умные зубные щетки: научат чистить зубы и соберут на вас досье

Полина Стрижак, 

Умная зубная щетка должна учить и мотивировать чистить зубы лучше, дольше, качественнее – ведь мы вечно спешим. Совсем в идеале – быть на связи с вашим стоматологом и ябедничать на вас: «Плохо чистит, скоро будет дырка, записывайте на прием через месяц. А ты, нерадивый чистильщик, готовь денежки!». Или наоборот, хвалить: «Ишь, начистил до блеска! Что ты делаешь, доктор без работы останется!» Правда, такой похвалы не дождаться: умные щетки – те еще зануды.

Kolibree Ara 

Цена: 79 евро, старт продаж – март 2017

Новинка от французского производителя, но, как увидим ниже, уникального в ней мало, ибо первой умной зубной щеткой по праву считается изделие другого бренда. Во время чистки работают не только щетинки, но и сенсоры движений, которые следят за параметрами чистки и анализируют их: сколько времени вы чистите зубы, как часто, не пропускаете ли какие-нибудь зоны, какова эффективность процедуры. Раз в неделю щетка присылает пользователю отчет о его стараниях: сколько чистил и как, и что необходимо улучшить, все положительные изменения фиксируются, и можно действительно видеть свои улучшения не только в зеркале, но и в запротоколированном виде.

Kolibree Ara
Kolibree Ara

Щетка связывается со специальным приложением Kolibree App на устройствах iOS или Android через Bluetooth 4.0. Щетка рассчитана на двухнедельное использование без подзарядки аккумулятора, очень легкая – всего 70 г. Детям тоже понравится: можно чистить зубы и одновременно играть в пиратов: в приложении доступна интерактивная игра Go Pirate 2. Кнопку щетки во время чистки можно использовать как джойстик – так идет обучение детей чистке зубов.

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Oral-B Triumph 5000 SmartGuide

Цена: 9000-12000 рублей

А вот и обещанный пионер умного ухода за зубами. Модель Triumph 5000 появилась аж в 2013 году и поразила своими возможностями, в числе которых – обучение пользователя. Щетка имеет 5 режимов чистки: ежедневный, для чувствительных зубов, глубокая (интенсивная) чистка, полировка (отбеливание), уход за деснами. Головка щетки совершает возвратно-вращательные движения (так далеко не у всех умных щеток), кроме того, щетинки пульсируют – производитель называет это 3D технологией чистки. Пульсация разрыхляет налет, а возвратно-вращательные движения удаляют его и массируют десны. Обратите внимание – когда щетка только вибрирует, собственно чистка – остается на совести пользователя.

Oral-B Triumph 5000 SmartGuide
Oral-B Triumph 5000 SmartGuide

В этой модели есть световой датчик давления на зубы и десны: если перестараться, загорится красный свет, а пульсация сразу отключится. Насадку рекомендуется менять каждые 3 месяца, а для понимания, что уже пора это сделать, с щетинок постепенно стирается цвет. Щетка претендует на роль домашнего стоматолога. В комплект входит беспроводной дисплей SmartGuide, при включении щетки на нем активизируется таймер. Кроме того, дисплей подсказывает, когда пора переместить щетку на следующий участок (каждые 15 секунд) запускает отсчет времени – 2 минуты. Если выключить щетку раньше положенного срока, смайлик «печалится». Щетка может работать от одного заряда аккумулятора 30 минут. В комплекте 4 сменные насадки (можно пользоваться всей семьей) и дорожный чехол. Модели следующего поколения Oral-B Triumph 6000 и Oral-B Triumph 7000 синхронизируются через Bluetooth 4.0 с мобильным приложением Oral-B App на смартфоне. Приложение дает рекомендации по чистке зубов, записывает и анализирует данные об активности каждого пользователя, помогает связаться со стоматологом. Ну, и пульсируют новинки со скоростью уже не 40000 колебаний в минуты, а 48000, а в Oral-B Triumph 7000 есть еще и режим чистки языка. В мобильном приложении есть программа поощрений для тех, кто вел себя хорошо и чьи зубки блестят. Нет, конфет не дадут, но уровень чистки – «бог» - возможно.

Xiaomi Soocare X3

Цена: 4390 рублей

Тоже претензия на первую в мире умную зубную щетку, и тоже необоснованная. Скорость работы регулируется (максимум - 37200 колебаний в минуту ), работает прибор от аккумуляторы, заряжается на док-станции, есть световой индикатор уровня зарядки. Щетинки из  особого нейлона производятся небезызвестной фирмой DuPont (изобретатель тефлона). «Мозг» устройства – это  модуль беспроводной связи для синхронизацией с системой умного дома и обмена данными с пользователем через мобильное приложение  MI Home.

Xiaomi Soocare X3
Xiaomi Soocare X3

Приложение позволяет задать длительность включения щетки (2 или 2,5 минуты), снизить уровень вибрации, добавить опции – отбеливание (даже выбор цвета эмали есть), чистка языка и т.п. Особенность – насадка только вибрирует, ее головка не вращается. Есть 4 режима работы: стандартный, бережный (для ухода за деснами и для носителей имплантов), супер нежный (режим привыкания) – для тех, у кого есть проблемы с зубами и деснами. Четвертый режим – звуковой интенсивной чистки, когда щетка переключается с максимума на супермаксимум. Литиевая батарея позволяет работать щетке до 25 дней при условии использования 2 раза в день по 2 или 2,5 минуты.

Xiaomi Soocare X3
Xiaomi Soocare X3

Philips Sonicare For Kids

Цена: 6000 рублей

А это – специальная электрическая зубная щетка для детей от 3 до 10 лет, которая тоже синхронизируется с приложением через Bluetooth, чтобы ребенок может наблюдать, насколько хорошо он чистит зубы и получать за это виртуальное поощрение. Приложение собирает анализирует длительность каждой процедуры и собирает статистику о чистке зубов ребенком, родители  могут ставить малышу задачи.

Philips Sonicare For Kids
Philips Sonicare For Kids

Таймер приучает ребенка уделять чистке зубов определенное время. У щетки ультрамягкие щетинки, не травмирующие десны и зубы ребенка. По информации производителя, щетка делает 500 выметающих движений в секунду. В комплект к щетке входят 1 насадка для детей от 3 лет (для них модель явно великовата, кроме того, электрическая щетка не дает мануальных навыков, поэтому чистить такой щеткой зубы маленького ребенка могут только родители), 1 насадка для детей от 7 лет, зарядное устройство и 8 веселых стикеров – ребенок самостоятельно может менять дизайн щетки.

Автор
Полина Стрижак
Теги
умный дом выбор зубная щетка

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