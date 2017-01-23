Универсальные: 5 блендеров, которые заменят кухонный комбайн

Блендеру заменить кухонный комбайн совсем несложно. Всего-то надо: быть мощным, не хлипким, иметь в комплекте чашу-измельчитель с ножом-крыльчаткой, насадки для терки и шинковки, венчик для взбивания, мини-мельничку и две-три фишки – например, насадку для приготовления пюре, майонеза, замеса теста или нарезки кубиками. Желательно уметь колоть лед. Но, как выяснилось, многостаночников полно, а вот чтобы все совпало – нет. Но мы поискали и нашли.

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Bosch MSM 88190

Цена: от 6400 до 9900 рублей

Самый мощный (800 Вт) и оснащенный блендер в модельном ряду Bosch. У него полностью стальные корпус и погружная часть, а значит, он тяжелый, что имеет значение только при работе в режиме погружного блендера и миксера, когда его надо держать в руке. Моторная часть устанавливается на чаши-измельчители. Их две: большая на 1,25 л и малая на 0,6 л. В комплекте к насадке для измельчения идет 4 вставки: две для крупной и мелкой терки и две для нарезки ломтиками разной толщины. Есть насадка для замеса теста, венчик и стакан объемом 800 мл со шкалой и крышкой, а также нож для колки льда.

12 скоростей работы – это некоторый перебор, но, возможно, профессионалы оценят. Нет настенного крепления, зато есть петелька для подвешивания. Спиралевидный кабель – это всегда более удобно в хранении, а вот в использовании — «тянет» на себя, надо привыкнуть. Есть нюанс: по инструкции, крышку большой чаши нельзя мыть. Ну, как это – нельзя? Можно, конечно, только осторожно. Производитель боится за смазку соединительной части, так что точно эту крышку нельзя мыть в посудомоечной машине.



Bosch MSM 88190

Минусы

Нет насадки для резки кубиками и насадки с дырочками для правильного пюре. Нет насадки для приготовления ломтиков для картофеля-фри. Объем основной чаши 1,25 л – не очень большой в сравнении с конкурентами. Китайская сборка, гарантия – 1 год (у всех моделей в этом обзоре она более длительная).

Philips HR1679/90 Avance Collection

Цена: от 8700 до 14000 рублей

Модель с такой же мощностью, но с более широкой функциональностью: например, она режет кубиками. Кроме того, у нее большая основная чаша-измельчитель: ее объем 2 литра. В комплекте двухсторонний диск для терки, шинковки и нарезки ломтиками. Еще есть мини-измельчитель (300 мл) для сыра, трав, специй, шоколада и т. п. Стакан на 1 литр (без крышки) и венчик для взбивания тоже есть, но Philips продвигает насадку с двумя венчиками, которая продается отдельно и входит в комплект к некоторым другим моделям, поэтому «штатный» венчик уступает ему в качестве. Из особенностей: титановое покрытие ножей — по задумке производителя, это придает им особую прочность. Возможно, поэтому, специального ножа для колки льда нет. Отметим европейскую сборку — блендер производится в Венгрии.



Philips HR1679/90

Минусы

Нет никакой системы хранения, настенного крепления. Нет насадки для замеса теста и приготовления пюре.

Braun Multiquick 7 MQ 787 Gourmet

Цена: от 8500 до 13000 рублей

Это новинка и одновременно самая многофункциональная модель Braun. Тем не менее, кубиками она, увы, не режет. Зато она делает всё остальное: трёт, шинкует, режет ломтиками и соломкой, делает правильные кусочки для картошки-фри. Кроме того, в комплекте есть насадки для приготовления пюре и замешивания густого теста. Основная чаша измельчителя — средняя, полтора литра. Это больше, чем в Bosch MSM 88190, и меньше, чем у Philips HR1679/90. Есть маленький измельчитель на 350 мл, венчик для взбивания и мерный стакан объемом 600 мл. У блендера мотор мощностью 750 Вт и плавный переключатель скоростей (всего их 10): скорость регулируется силой нажатия на кнопку. Есть блокировка от случайного нажатия и от детей — это важно.



Braun Multiquick 7 MQ 787 Gourmet

Минусы

Нет функции нарезки кубиками, отдельно не заявлена колка льда, так что колоть лед можно на свой страх и риск. Хотелось бы, чтобы была предусмотрена система хранения — модель довольно громоздкая.

Bamix M200 Swissline Superbox

Цена: от 21000 до 26500 рублей

Эта модель очень давно на рынке, выходила в разных цветах, сейчас можно купить черный и красный. Приборы Bamix – это своего рода айфоны среди блендеров: не похожи на конкурентов, надежны (щвейцарская сборка, гарантия 5 лет). Цена заоблачная, но давайте посмотрим, за что хотят такие бешеные деньги. Спойлер: минусы тоже найдем.

Во-первых, Bamix ставит использует в своих блендерах профессиональные моторы переменного тока с довольно низкой потребляемой мощностью (в данной модели 200 Вт), но способные развивать скорость вращения до 17000 оборотов в минуту (это на 4000-5000 больше, чем у предыдущих моделей). При этом блендеры Bamix работают тихо.

Во-вторых, предусмотрена стойка для хранения, блендер очень компактен и весит совсем мало. В-третьих, у основной насадки есть несколько сменных ножей и дисков (универсальная, для рубки мяса и овощей, колки льда, взбивания белков и шейков). Еще одна особенность: блендер можно погружать до самой ручки — не только «ногу» из нержавейки, но и часть корпуса, у него двойная изоляция. Это имеет и недостаток (испачкается же), зато блендер компактен: ногу не пришлось делать очень длинной.

Далее: для терки, нарезки ломтиками, измельчения в комплект входит чаша измельчителя с насадками. А вот и минус: она очень маленькая, всего 600 мл, то есть либо готовить маленькими порциями, либо постоянно открывать крышку и освобождать чашу для новой порции. И снова к плюсам: в комплект входит специальное приспособление SliceSi для быстрого превращения большого куска мяса в фарш. Кроме того, есть мини-измельчитель (400 мл) и кувшин с ручкой (1 л).



Bamix M200 Swissline Superbox

Минусы

Не режет кубиками, чаша «комбайна» очень маленькая. Дорого.

element el'stick pro EW08PW

Цена: от 6200 до 13000 рублей

Необходимо сказать пару слов о бренде — он не очень известен. element – вот именно так, со строчной буквы, - это международный российско-швейцарский бренд, сотрудничающий с корейскими и американскими технологическими компаниями – например, мотор в этом блендере американского производства. Мощность мотора – 600 Вт, работает он тихо и развивает скорость вращения до 13000 оборотов в минуту (в турбо-режиме).

Блендер необычный – и по дизайну (предусмотрена подставка для хранения насадок), и по назначению – он подойдет кофеманам, потому что включает в комплект кофемолку (и не роторную, а жерновую, с металлическим жерновом), а также насадку для вспенивания молока (производитель именует ее капучинатором, но это просто специальный венчик – такие и отдельно продаются). Ну, и про функции комбайна надо сказать: ее исполняет чаша измельчителя с ножом-крыльчаткой и двухсторонней для терки и нарезки ломтиками. Непосредственно у погружного блендера есть дополнительная облегченная пластиковая насадка в дополнение к стальной – для легких по консистенции продуктов. Есть венчик для взбивания и мерный стакан объемом 1 литр.



element el'stick pro EW08PW

Минусы

Не слишком функциональный: нет насадок для приготовления пюре, картофеля-фри, нарезки кубиками, замеса теста. Не заявлена функция колки льда. Чаша среднего размера — 1,25 мл. Большой разброс цен — буквально в два раза, не переплачивайте.