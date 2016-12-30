5 недорогих кофеварок и кофемашин с автоматическим капучинатором

Кофеварок-эспрессо и доступных кофемашин (отличаются от кофеварок полной автоматизацией процесса – умеют молоть кофе, сами отмеряют порцию кофе) с автоматическим капучинатором на рынке очень мало – все больше изощренных и дорогих или капсульных – недорогих, но «подсаживающих» на капсулы определенного бренда. Наша подборка для тех, кто любит натуральный кофе не из капсул, выбирает автоматическое приготовление молочной пенки и не хочет переплачивать.

Оглавление

Что такое автоматический капучинатор?

Автоматический капучинатор – это помпа с трубкой, которая вставляется в емкость с молоком (может входить в комплект к кофеварке/ кофемашине) или прямо в пакет с молоком, откуда молоко поступает в кофемашину, где смешивается и горячим паром, превращается во взбитую пену и далее подается прямо в чашку при выборе соответствующего напитка – капучино или латте макиато. В большинстве кофеварок-эспрессо и даже во многих кофемашинах применяется ручной капучинатор – панарелло. Это трубка, которая подает горячий пар в чашку с молоком. Такой способ требует определенного навыка, к нему нужно приноровиться, отнимает время и не гарантирует получение пенки хорошего качества – слишком много «но».

Кофеварки-эспрессо с автоматическим капучинатором

Кофеварки, в отличие от кофемашин, требуют ручной подготовки зёрен кофе — помола в отдельной кофемолке или использования уже молотого кофе. Его насыпают в металлический фильтр, утрамбовывают и устанавливают фильтр в держатель. Размер порции молотого кофе пользователь определяет сам. В кофемашинах можно использовать зерновой кофе и машина сама дозирует его, сама мелет, а пользователю надо лишь выбрать крепость, объём и вид напитка.

Polaris PCM 1525E / PCM 1522E Adore Cappuccino

На самом деле моделей Adore Cappuccino больше – они похожи, просто выполнены в разных цветах. Это новинки 2016 года. Принцип работы – как у всех кофеварок-эспрессо: в фильтр насыпается молотый кофе, через который потом под давлением 15 бар проходит горячая вода и получается эспрессо. Автоматический капучинатор с емкостью для молока позволяет готовить капучино и латте. На панели управления есть соответствующие кнопки – латте, капучино, эспрессо, есть регулировка количества пены. Цена вопроса – от 11200 рублей (модель PCM 1525E, фиолетовая) до 16000–20000 рублей (PCM 1522E, под дерево).

VITEK VT-1516 SR

Тоже новинка, но у VITEK есть еще две кофеварки с автоматическим капучинатором – они уже несколько лет на рынке и хорошо себя зарекомендовали (VT-1517 BN, VT-1514 BN). У новинки немножко отличается панель управления, есть система самоочистки и не пластиковый, а стальной корпус. В остальном модели похожи: давление 15 бар, приготовление эспрессо, латте и капучино, регулировка объема напитка, подогрев чашек. Цена на официальном сайте производителя – в районе 15000–16000 рублей, но можно найти дешевле – за 11–12 тысяч рублей.

Кофемашины с автоматическим капучинатором до 30000 рублей

Philips HD 8654

Philips – едва ли не единственный бренд, в чьем ассортименте можно найти бюджетную кофемашину с автокапучинатором. У этой модели встроенная кофемолка с регулировкой степени помола и минимум необходимых функций: контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание кофе. Нет дисплея – простое кнопочное управление, нет таймер и программирования, нет памяти, куда можно добавить любимые рецепты кофе, но для ежедневного домашнего использования любителями капучино она подходит более чем. Об этой машине нужно заботиться – системы декальцинации нет, есть только индикация, оповещающая, что нужно ее провести. Есть контейнер для отходов. Цена – в среднем 25000 рублей, а разброс цен поражает – от 21500 до 45000 рублей (наглость никто не отменял).





Colet Q004

Тоже очень простая модель, которую можно купить примерно за 26000 рублей. Те же функции:

помол кофе, регулировка крепости напитка, уменьшение/увеличение объема горячей воды на порцию, предварительное смачивание. Есть регулировка количества кофе на порцию (от 30 до 180 граммов), одновременное приготовление двух чашек, есть система самоочистки (не декальцинации). Но главное – готовит молочную пенку и напитки с ней автоматически.





Bosch TES 51521/51523 RW

Эти модели — самые дорогие среди доступных, цена стартует от 30790 рублей. Но мы все же включили ее в обзор — она достойна внимания: готовит капучино нажатием одной кнопки. У нее мало режимов, нет памяти и возможности программирования, но в качестве «рабочей лошадки», готовящей молочную пенку и капучино, послужит.





Требует ручной декальцинации — общий недостаток для всех недорогих кофемашин. Некоторые пользователи недовольны объемом напитка — максимум 150–200 мл.