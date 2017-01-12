5 недорогих индукционных мультиварок: экономия и скорость

Преимущество индукционного нагрева в мультиварках – экономия времени на приготовление. Но еще год-два назад индукционные мультиварки были и редкостью, и очень дорогим удовольствием. На российском рынке можно было найти индукционные мультиварки брендов element, Cuckoo, Bork. Производство – только корейское, цена – от 20 до 60 тысяч рублей. Но за последнее время в России появилось еще несколько индукционных моделей – гораздо более доступных по цене.

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В чем «фишка»?

Индукционный способ нагрева всегда означает высокий КПД. Обычно как все происходит? Нагревается ТЭН, от него – чаша (и одновременно другие части прибора, которые греть-то и не требуется). На все это нужно время и энергия, приготовление начинается далеко не сразу. В индукционных мультиварках нагревается непосредственно дно чаши, заданная температура устанавливается очень быстро. Это очень и очень здорово при приготовлении всех блюд, но особенно мяса, рыбы и всего, где требуется быстрое обжаривание – например, овощей для блюд азиатской кухни и самых обычных супов. Кроме того, индукционная мультиварка может точно поддерживать нужный уровень мощности. Обычная же «ловит» нужную точку, попеременно включая нагрев и давая остыть ТЭНу.

Высокая мощность – а будет ли экономия?

Максимальная потребляемая мощность индукционных мультиварок выше, чем у обычных, с ТЭНом – 1200–1400 Вт против 600–900 Вт, поэтому говорить о существенной экономии электроэнергии вряд ли можно. Другое дело – время приготовления, оно действительно сокращается.

3D-нагрев – есть ли он в индукционных мультиварках?

Большинство производителей моделей, о которых мы расскажем, пишут про 3D-нагрев, но суть его всегда сводилась к встроенному в крышку ТЭНу — чтобы греть сверху. Его таких нагревательных элементов в этих моделях нет, поэтому имеется ввиду, скорее всего, просто замкнутый теплообмен внутри емкости.





Приготовление под давлением в индукционных мультиварках: нужно или нет?

В дорогих моделях корейского производства, о которых было сказано выше, есть такая возможность. Модели более доступные – это просто мультиварки. Вообще с индукцией давление не так нужно, как без нее. Индукция сама по себе существенно сокращает время приготовления — и к тому же безопасна. Кстати, чтобы стравить давление и выпустить пар, обычно требуется 4-8 минут, так что скороварки варят-то быстро, но в целом – пока прогреется прибор, пока стравится пар… Разницу можно почувствовать на действительно долго готовящихся продуктах – таких, как большой кусок мяса, язык, свекла.

Zigmund & Shtain MC-DS42IH

Цена: 7890 – 12000 рублей

Самая недорогая модель среди индукционных мультиварок. Набор умений стандартный: 15 автопрограмм, мультиповар (регулировка времени и температуры), отсрочка старта на 24 часа. ЖК-дисплей русифицирован. Обратите внимание – чаша не на 5, а на 4 литра.



Zigmund & Shtain MC-DS42IH

Tefal RK805E32

Цена: 15000 – 18500 рублей

Тоже высокая потребляемая мощность – 1200, и довольно высокая стоимость среди «доступных» индукционных мультиварок – приближается с нижней границей стоимости корейской модели element el'chef. Кстати, есть еще одно сходство двух моделей: наличие автоматического режима «ризотто». Пятилитровая чаша – толстая, семислойная, стенки толщиной 3 мм. Заявлено 69 режимов приготовления, но сюда входят все вариации ручных настроек, а автоматических программ у мультиварки меньше — 15. Тоже есть 24-часовой таймер отсрочки, а ЖК-дисплей с хорошими углами обзора (это ведь важно не только в мониторах и смартфонах) «говорит» по-русски.



Tefal RK805E32

REDMOND RMC-IH300

Цена: 11700– 16500 рублей

За эти деньги заявлено 52 программы (24 автоматических, 28 ручных), но разглядеть удается 12-13, все остальное – подрежимы и вариации настройки. Регулировка температуры от 35 до 170 градусов. Мощность 1250 Вт, объем чаши — 4 литра, богатая комплектация – есть даже щипцы для вытаскивания чаши, но лучше бы сделали у нее термоизолированные ручки. Радует книга рецептов – их в ней аж 200 штук. Таймер на 24 часа тоже присутствует. В модельном ряду бренда это первая индукционная модель.



REDMOND RMC-IH300

Bosch MUC48B68

Цена: 15990 — 16500 рублей

Долго же компания Bosch не выпускала мультиварок, зато как выпустила – так сразу индукционную. Модель по цене балансирует на грани: еще чуть-чуть — и уйдет из категории более или менее доступных. Два варианта цвета – серебристый и черный, мощность 1250 Вт, чаша 5 литров. От подруг по обзору ее отличает наличие электронной памяти: можно ввести в нее свои рецепты, присвоить им номера и потом готовить по ним быстрее. Еще один нюанс – окошко в крышке, но смысл его не очень понятен – все равно запотеет. Во стальном – почти все те же самые характеристики, причем тоже заявлено много программ (48), но надо учитывать, что это с подрежимами и настройками.

Oursson Mi5040PSD

Цена: 12990 рублей

А вот эта модель мощностью 1400 Вт довольно сильно отличается от всего вышесказанного и показанного. Она производится не в Китае, а в Корее, кроме того, у нее есть голосовая навигация: аудиогид подскажет, как выбрать программу и вообще всю последовательность действий. Система умных сенсоров (Smart Sensor Control) оптимизирует время приготовления с учетом объема продуктов в чаше. 19 режимов приготовления, возможность регулировать время и температуру, сенсорные кнопки, чаша с бакелитовыми ненагревающимися ручками, функция самоочистки паром и двухуровневая пароварка дополняют картину. Кроме того, в ней таки можно готовить под давлением.



Oursson Mi5040PSD

Словом, по технической оснащенности это модель другого, более высокого уровня. То, что кажется спорным – ярко-оранжевая подсветка дисплея: вроде благая цель – яркость, но может раздражать. В фирменном магазине она стоит 12990 рублей, но можно найти чуть дешевле – за 11800 и сильно дороже – за 19290.