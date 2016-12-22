Mamma mia! 6 приборов для приготовления итальянских блюд

Кто бывал в Италии, наверняка удивлялся: мы тоже готовим макароны, пиццу, лазанью, кофе, но… почему-то дома не получается так вкусно. Дело, конечно, в продуктах – они отличаются, но и в способах приготовления. Мы выбрали технику и приспособления, которые помогут накормить по-итальянски всю вашу мафию, то есть, простите, семью.

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Необычный прибор Philips HR2355 быстро и полностью автоматически замешивает тесто для пасты и тут же формует из него спагетти, пенне, феттучини, листы для лазаньи при помощи четырех разных насадок. Они же позволяют делать и другие виды пасты от вермишели до тальятелле, от каннелоне до фарфалле. Тесто для равиоли (ну, хорошо, и для пельменей с варениками) тоже получится. Конечно, насадки для приготовления пасты есть и в кухонных машинах, только стоят они в несколько раз дороже. Хотя и паста-машина тоже недешева: около 19000 рублей.





Вспениватель для молока

Капучино, латте-макиато дома – это просто. Кофемашина с автоматическим капучинатором – очень дорогое удовольствие, но можно получить воздушную молочную пенку для капучино и другим способом – при помощи вспенивателя для молока. Приборов таких на рынке много, работают они с разной степенью успеха. Нам приглянулась MELITTA Cremio Black: взбивает до 400 мл за раз, причем можно использовать любое молоко: соевое, безлактозное или цельное. Прибор также подходит для подогрева молока – оно не пригорит и не убежит. А еще эта штука делает пену из холодного молока – например, для коктейля. Модель стоит около 5000 рублей.





Гейзерная кофеварка

Это то, что есть в любом итальянском доме. Эспрессо-автоматы, кофемашины – вся эта техника трудится в барах и ресторанах, а простые итальянцы готовят эспрессо прямо на плите – в гейзерных кофеварках. Прибор состоит из двух частей, соединенных трубкой. Горячая вода поднимается по трубке под давлением, которое создается в результате кипения воды, и проходит через молотый кофе. Одна из самых популярных и хорошо зарекомендовавших моделей - Bialetti Moka Express: можно выбрать модель на 2, 4 или 6 чашечек. Стоит учитывать, что под «чашечкой» итальянцы подразумевают очень маленькую порцию – самая объемная модель вмещает 300 мл. Цены — разные, в зависимости от объема, в среднем — 1500-2000 рублей.





Princess 115000 – с одной стороны, это просто электропечь особой формы, и есть сомнения – нужна ли она, когда есть духовка. С другой, если вы увлекаетесь пиццей, часто готовите ее для детей, на вечеринки и просто на завтрак, и хотите всегда получать правильную, равномерно пропеченную, то присмотритесь. Прибор можно использовать как настольный гриль и пожарить, например, морепродукты. Да, они у нас не те. Тогда овощи на гриле. Тоже не те? Вам не угодишь! Цена вопроса – около 3500 рублей. Недостаток — надо найти место для хранения: печь большая и круглая.





Мороженица для gelato chocolato

Родина мороженого – Италия, в Европе оно вошло в моду после свадьбы французского короля и итальянки Екатерины Медичи, на которой gelato было одним из главных угощений. Морожениц много, а такая, чтобы красиво выдавливала мороженое в вафельный рожок или креманку, – пожалуй, одна: Ariete 634 Softy Ice Cream maker. За один раз она готовит около 700 г мороженого (чаша вмещает 1 л), процесс занимает 30 минут. Игрушка, конечно, но совсем компактная и не слишком дорогая – 2500 рублей.





Мультварка с программой «Ризотто»

В модели STADLER FORM Chef One SFC.919 для приготовления этого итальянского блюда предусмотрен особый режим. Суть в том, чтобы упростить процесс приготовления сложного блюда, возле которого надо стоять и следить за ним, чтобы получить требуемую консистенцию риса: кремовую текстуру и чуть твердая сердцевинка: аль денте, «на зубок», как говорят итальянцы. В этом режиме автоматически регулируется температура: сначала, когда рисинки должны обжариваться, она выше, потом, когда жидкость впитывается и начинается тушение, снижается. Конечно, присутствие автопрограммы «имени блюда» — отчасти маркетинговый ход, но в данном случае режим неплохо работает.





В книге рецептов, входящей в комплект два рецепта ризотто – по-милански и с грибами, но можно готовить гораздо больше видов. Мультиварка стоит в среднем 6600 рублей.