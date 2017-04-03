Как не нужно покупать чайник: 6 главных ошибок

Мало кто вдумчиво выбирает чайник. За ним приходят в магазин — и с порога ужасаются огромному ассортименту. Как не натворить ошибок, столкнувшись с богатым выбором? Разбираемся!

1. Покупать онлайн, не подержав в руках

Нет, купите онлайн, если так дешевле, но сперва посмотрите на чайник воочию, а главное — подержите в руках, откройте-закройте крышку... Чайник – вещь потенциально опасная и с точки зрения электричества (поэтому никаких рынков, никаких продуктов неизвестных производителей, пусть даже в три раза дешевле), и с точки зрения конструкции: может ошпарить кипятком или паром. Поэтому качество сборки и продуманность конструкции должны быть идеальными.





Возьмите чайник в руку, имитируйте движения, когда вы наливаете воду. Представьте, что с водой чайник будет на килограмм или полтора тяжелее, а пользоваться им будут ваши домочадцы — кто-то из них слабее, чем вы. Кисть не должна испытывать сильного напряжения, выворачиваться, это бывает, когда форма ручки не эргономична, когда она неправильно расположена по отношению к корпусу, когда она слишком тонкая сверху и утолщена внизу. От формы ручки зависит, как нагрузка будет распределяться на кисть и запястье. Лучше, если утолщение сверху и ручка начинается прямо у крышки, и определенно надо «пробовать».

Крышка должна открываться и закрываться без усилий и рывков и надежно фиксироваться при закрывании. Пружинно-кнопочный механизм — это хорошо, съемная крышка — опасно, за ее фиксацией придется следить. Открывать ее, когда в чайнике есть пар (например, чтобы налить воду), тоже может быть небезопасно. Носик чайника не должен загибаться вниз, как бы красиво это ни выглядело — вода из него прольется мимо чашки, а пользователь может обжечься.

Осмотрите «окошко» для определения уровня воды изнутри: как оно вклеено, нет ли зазоров, кривизны, и вообще, если хоть что-то вызывает подозрение в качестве сборки, то лучше не покупать: протечки — самая частая поломка чайников.

Еще мы очень рекомендуем обратить внимание на место для хранения шнура в подставке: провод чайника не должен болтаться и провисать — это опасно.



Эргономичная ручка

2. Покупать дешевые чайники на рынках, развалах и других подозрительных местах

Любая техника — источник опасности, но чайник — особенно. Он в прямом контакте с водой, он обладает большой мощностью, он нагревается и кипятит, им пользуются без присмотра дети. Поэтому в чайнике «все должно быть прекрасно» и безопасно, и мы говорим: «Покупайте в крупных магазинах» — не потому что он сломается, а сломается, а вы без гарантии», а потому что сломаться может так, что станет причиной пожара, вызовет поражение током, обожжет паром или водой.

3. Не обращать внимания на контроллер

Контактная группа, или контроллер, расположена в месте соединения чайника с подставкой. Самыми надежными считаются контроллеры британских производителей STRIX и OTTER, это написано на подставке или днище, но многие бренды указывают, какой контроллер установлен. Эта деталь отвечает за отключение чайника при закипании и включении без воды и должна быть качественной и долговечной.



Обращайте внимание на контроллер

4. Верить производителям, которые обещают «экологичность» одних материалов и ругают другие

В описании чайников из нержавеющей стали, стекла и керамики можно увидеть хвалу экологически чистым, «природным» материалам, которые не меняют «природных свойств воды». Да, но не стоит забывать, что химическая безопасность и инертность материалов (их свойство не вступать в контакт с водой) — обязательное условие и для пластика, используемого для производства чайников. В целом, никаких особых «химических» преимуществ у керамики перед стеклом или нержавейкой нет — покупайте то, что нравится.



Чайник из нержавеющей стали

Многие боятся запаха, но пахнут и пластиковые изнутри крышки стальных чайников, и силиконовые прокладки... Поэтому возвращаемся к первому пункту. А еще стоит обращать внимание на маркировку, гарантирующую химическую безопасность (REACH, RoHS) и «проверенную безопасность» (GS, европейский «знак качества»). Но вкратце о материалах стоит сказать следующее:

чайники из нержавеющей стали маркировки 18/10 (т. н. «медицинская» или «хирургическая» сталь, её используют и для посуды) тяжелые и шумные;

чайники из керамики тяжелые, могут разбиться и долго закипают, зато долго сохраняют тепло;

чайники из стекла тоже тяжелые и очень красивые, но если за ними не ухаживать, то выглядят они неопрятно;

чайники из пластика легкие и дешевые, но жалобы на запах поступают на такие модели чаще, чем на другие.



Керамический чайник: плюсы вовсе не в экологичности

5. Считать, что регулировка температуры никому не нужна

Мы согласны: главное — чтобы чайник умел кипятить. Но если вы пьете преимущественно зеленый чай, то можете экономить электричество, нагревая воду только до 80 градусов, если у вас в семье есть ребенок, то можно готовить ему детское питание, нагревая воду до 40 градусов (кстати, не все чайники с регулировкой температуры нагревают до этой температуры, для многих минимум — это 50 или 70 градусов).



Регулятор температуры на подставке

Панель управления и кнопки регулировки температуры располагаются либо на базе, либо на ручке – кому как удобно, но если выбираете расположение на ручке, то важно, чтобы на ней же была и кнопка блокировки панели, иначе, когда вы возьмете чайник в руки, настройки могут сбиться.



Регулятор температуры на ручке: с блокировкой

6. Считать высокую мощность главным преимуществом

Если десять лет назад нормой была мощность 1800–2000 Вт для чайника объемом 1,5–1,7 л, то сейчас максимальная мощность 2600 и даже 3000 Вт — не редкость. Да, закипают такие чайники быстрее, но пробки от повышенной нагрузки вылетают тоже неплохо. Помните о том, что ваша проводка должна быть расчитана на такую нагрузку.

Но кроме мощности у чайников есть множество других особенностей. Каждая из них малозначительна, но на них стоит обратить внимание и соотнести их с собственными представлениями об удобстве:

подсветка;

фильтр от накипи (есть почти везде, нейлоновый изнашивается быстрее стального);

наличие или отсутствие шкалы уровня воды (есть мнение, что у чайников с окошком для воды больше шансов дать течь);

двойные стенки и функция поддержания тепла (эффект термоса, во втором случае — с расходом электричества для подогрева);

корзина для заваривания чая (колбу чайника придется часто мыть);

открытый или закрытый нагревательный элемент (уже почти во всех моделях используется закрытый нагреватель, хотя открытого не стоит бояться: просто его труднее чистить, а вообще-то вода с ним закипает быстрее, и ничего страшного в нем нет);

возможность удаленного управления (модно, удобно — включай с дивана, не отрываясь от сериала, но предупреждения о том, что в чайнике нет воды, «умные» модели пока не научились давать, это следующий уровень эволюции чайников).



Фильтр от накипи: обращайте внимание на материал



Закрытый нагревательный элемент

Читайте так же о чайниках в ретро-стиле, чайниках, которые не протекают, и чайниках, которые сами заваривают чай.

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