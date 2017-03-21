6 полезных технологий, на которые нужно смотреть при выборе бытовой техники

Если вы думаете, что в магазинах электроники вас обязательно обманут, и воспринимаете в штыки абсолютно всю информацию, исходящую от продавца, то вы определенно рискуете. Ведь вам могут говорить о действительно полезных технологиях.

Инвертор

Инверторный мотор, инверторный компрессор, инверторное управление мощностью... Технология далеко не новая, применяется в стиральных машинах, кондиционерах, холодильниках, микроволновых печах и с недавних пор уже и в пылесосах.

Что такое инвертор, и что он дает

С латыни «inverto» значит «переворачиваю, изменяю». Инверторная электрическая цепь, превращая выпрямленный постоянный ток снова в переменный, позволяет плавно изменять частоту оборотов двигателя или компрессора. Инверторное управление скоростью вращения двигателя и мощностью прибора — это одни сплошные плюсы. Инверторный компрессор в холодильниках и кондиционерах никогда не отключается полностью: когда нужная температура в помещении или камерах холодильника достигнута, он снижает обороты и работает на поддержание нужного режима. Это и повышает эффективность приборов, и продлевает жизнь самому компрессору: включаться и выключаться для него менее полезно, чем плавно переходить с низких оборотов на высокие и обратно.

Инверторные моторы и компрессоры работают тише, чем их не инверторные «коллеги» (инверторный холодильник почти не слышно, инверторная стиральная машина работает значительно тише, инверторный кондиционер никогда резко не включает вентилятор внутреннего блока), потребляют меньше энергии (примерно на треть). Кроме того, они точно поддерживают заданную температуру.

У кондиционеров и сплит-систем с инверторным компрессором есть и такое преимущество: компрессор, в силу своей непрерывной работы, не замерзает зимой.

Есть ли минусы?

Нет, и это редкий случай. Но продавцы и производители продолжают сопровождать слова «инверторная технология» эпитетом «уникальная», хотя последние 7-8 лет технология стала применяться во многих видах техники и многими производителями, выйдя из премиального сегмента и став более доступной.

Индукция

Индукция применяется в бытовой технике (плиты и плитки, варочные поверхности, чайники, мультиварки и т. п.) больше тридцати лет, экономит электроэнергию и ускоряет процесс приготовления. Но у противников технологии есть один аргумент: «И что теперь, всю посуду менять?»

Что такое индукция, и что она дает

Вместо классического нагревательного элемента — излучатель. Вместо нагрева поверхности плиты — нагрев дна посуды. Помимо экономии электричества (посуда моментально нагревается), безопасности (о поверхность плиты невозможно обжечься) и высоких скоростей можно отметить еще несколько плюсов: например, более высокий КПД (для рационализаторов) и точное соблюдение (до одного градуса!) заданной температуры приготовления.

Кроме того, только в индукционных варочных поверхностях можно отказаться от определенных зон нагрева (конфорок) и реализовать так называемую функцию «слежения за посудой». В продвинутых моделях под самой панелью размещено множество (до 48) соединенных между собой индукционных катушек, которые, при активации этой функции, включаются и выключаются под посудой, так что кастрюлю или сковороду можно спокойно перемещать по поверхности, не включая и не выключая конфорки, и использовать посуду любой формы.

В индукционных плитах и варочных поверхностях реализованы и другие полезные функции, самая полезная из которых — автоотключение при закипании. В общем, проблема «а у вас молоко убежало» — не для владельцев индукционных моделей еще и потому, что их легко чистить: поскольку поверхность вокруг посуды не нагревеются, то жир ни прикипает и не пригорает к ним.



Индукция дает множество возможностей: например, готовить в посуде нестандартной формы

Есть ли минусы

Сейчас индукция не стоит так дорого, как, скажем, десять лет назад, да и посуда с индукционным дном вполне доступна, и ее легко можно опознать по значку катушки на дне. Но индукционную варочную поверхность нежелательно монтировать непосредственно над металлическими предметами. Поэтому в инструкциях ко всем индукционным варочным поверхностям написано, что при установке ее над духовкой надо соблюдать воздушный зазор (например, не менее 1 см) и использовать толстую столешницу (толщина тоже может быть оговорена в инструкции).

Мультициклон

Мешковые пылесосы гигиеничнее и тише, но они теряют мощность всасывания в процессе уборки. Рынок активно переходит на циклонные пылесосы с пластиковыми контейнерами для сбора пыли, а бывают не просто циклоны, а мультициклоны, и они якобы лучше. Чем же?

Что такое мультициклон, и что он дает

Воздух в циклонической камере двигается с огромной скоростью по спирали, закручивается, а пыль и мусор, подчиняясь центробежной силе, отфильтровываются и остаются в пылесборнике, и воздух выходит наружу очищенным. Если циклонов несколько и действуют они синхронно, то отфильтровывание происходит более эффективно, то есть чем больше циклонов — тем лучше. В самой продвинутой на сегодня циклонической системе в бытовом пылесосе 58 циклонов.

Плюсов циклонной технологии много: не надо покупать мешки, не снижается мощность всасывания по мере заполнения пылесборника; видно, если «запылесосишь» что-то важное^ например, кольцо или сережку, и можно легко их достать. Кроме того, от пластиковых контейнеров нет специфического «пылесосного» запаха, а очищать их несложно: вытряхнул мусор — и все. Ну, и если это не просто циклон, а мультициклон, то к большинству достоинств циклона можно применить повышающий коэффициент.



Вот эти красные конусы и есть отдельные циклоны, здесь их много, сепарация пыли происходит быстрее и эффективнее

Есть ли минусы

Нельзя допускать, чтобы в мультициклонную систему попала вода, жидкая или влажная грязь. Это вызывает засор отверстий для воздуха.

В бытовой технике HEPA-фильтры используются, в основном, в кондиционерах, сплит-системах и пылесосах, а вообще-то высокоэффективное удержание частиц — технология, применяемая, прежде всего в медицинских целях, например, в операционных.

Что такое НЕРА-фильтр, и что он дает

НЕРА — аббревиатура, которая значит High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц. У бытовых пылесосов эффективность очистки бывает одного из двух уровней: 13 (больше 99,95%) или 14 (больше 99,995%). Классы 10, 11 и 12 с некоторых пор разжаловали из «ВЫСОКОэффективных», и теперь они называются ЕРА.

Для всех, кого волнует чистота исходящего от пылесоса воздуха — аллергиков, родителей маленьких детей — важно не только приобретать прибор с НЕРА-фильтром или его аналогом (у некоторых производителей фильтры именуются иначе), но и понимать, какой уровень удержания микроскопических частиц он обеспечивает.



НЕРА-фильтр: главное, вовремя промыть, очистить или заменить

Есть ли минусы

НЕРА-фильтры необходимо регулярно менять или промывать согласно инструкции, иначе они забиваются и становятся бесполезными.

Конвекция

Конвекция — это движение воздуха, а в бытовой технике (духовых шкафах, СВЧ-печах и аэрогрилях) используется преимущественно принудительная конвекция, создаваемая с помощью встроенного вентилятора, и реже — естественная, за счёт того, что тёплый воздух сам поднимается вверх. Например, в конвекторах выхода нагретого воздуха предусмотрены расположенные под углом прорези на корпусе, хотя в некоторых конвекторах вентилятор тоже «помогает».



Обогреватель-конвектор

Что такое конвекция, и что она дает

В духовках, СВЧ-печах и аэрогрилях в комбинации с верхним, нижним или сразу обоими ТЭНами конвекция даёт равномерное пропекание, возможность готовить на любом уровне и не бояться, что еда пригорит или не пропечется. Плюс та самая аппетитная корочка! Кроме того, конвекция препятствует смешиванию запахов, поэтому можно готовить несколько блюд на разных уровнях.



Духовка с конвекцией: даже большой кусок мяса или птица целиком пропекутся равномерно

Есть ли минусы

Вентилятор шумит и, как и любая дополнительная деталь, может сломаться.

No Frost

Тоже функция, где используется вентилятор. No Frost — это система автоматического оттаивания, известная уже двадцать лет, на протяжении которых она обросла кучей мифов, объединенной одной общей темой: почему No Frost — это плохо. Но сначала — о том, почему это хорошо.

Что такое система No Frost, и что она дает

«Нет инея» — вот что это значит. Холодильники с No Frost оснащены вентилятором (одним или несколькими), который обдувает испаритель, расположенный за задней стенкой холодильника или между камерами. Воздух, проходя через испаритель, охлаждается, и затем по специальным каналам поступает в морозильную и холодильную камеры (если это Full No Frost) или только в морозильную камеру (если это Frost Free — автоматическое оттаивание толдко морозильной камеры). Иней не намерзает на стенках камер, а образуется на испарителе, потому что это самый холодный участок.

Как же он оттуда удаляется? Очень просто: когда у компрессора «пауза» в работе и холодильник не морозит, иней растапливается маломощным ТЭНом, а влага испаряется. Плюс один, но большой — не надо размораживать холодильник.



No Frost сушит: накрывайте продукты

Есть ли минусы

Считается, что продукты в моделях с No Frost в холодильной камере быстро «заветриваются» и сохнут, и это так, если хранить все в открытом виде. Но это ведь и не гигиенично. Если пользоваться пленкой, крышками или контейнерами, то ничего не засохнет.

Кроме того, жалуются, что в холодильниках с No Frost вся эта система занимает много места и «съедает» полезное внутреннее пространство камер. Отчасти это так, но многие производители успешно оптимизируют пространство и выпускают большие удобные вместительные модели.

Есть мнение, что холодильники с No Frost шумят, так как работает не только компрессор, но и вентилятор. Да, бывает, но разница не настолько велика, чтобы отказываться от No Frost, лучше обращать внимание на уровень шума в технических характеристиках. Большинство моделей имеют показатель 39-41 дБ, это нормально.

И, наконец, «притча во языцех» ремонтников: ломаются ТЭНы и вентиляторы. Эти поломки случаются не чаще, чем любые другие. Здесь все зависит от модели: есть такие, где это системное «слабое место», это обычно очень хорошо видно в отзывах.