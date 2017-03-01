Как в СССР копировали западную технику: 6 моделей советских пылесосов и оригиналы

За качество советских пылесосов чаще всего отвечала наша «оборонка», а за дизайн... враждебные тогда капстраны. Это не значит, что советская промышленность просто «тупо» копировала – часто на западные производства совершенно официально отправляли инженеров, и американские, шведские и немецкие модели еще и дорабатывались ими, чтобы работать в условиях суровой советской действительности.

Оглавление

Пылесосы «Шмель»

Пылесос «Шмель-4» — вещь из семидесятых-восьмидесятых — внешне напоминал тот, что носила с собой Фрекен Бок из советского мультика про Карлсона.





Кадр из м/ф «Карлсон вернулся», «Союзмультфильм», 1970, режиссёр Б. Степанцев.

А автомобильная модификация «Шмель-Авто» была в свое время вполне функциональной: имелись различные насадки, а уж пыль глотала как зверь, за что и была, видимо, удостоена знака качества СССР.

"Шмель-авто" комплектация "Шмель-авто" в сборе

Фото: Vatio.ru

И посмотрите на популярные сейчас вертикальные пылесосы: принципиально мало что изменилось, разве что теперь в них стоит контейнер для пыли, а не мешок. А вообще такие модели — не на колесиках и со шлангом, а ручные и с трубкой — пришли к нам из США, и такой дизайн считается американским. Первые образцы созданы еще в самом начале двадцатого века.





Фото: homeschoolerseducationaladventures.files.wordpress.com

Пылесос «Чайка»

Модель из пятидесятых похожа на знаменитую «Ракету», которая если не скопирована, то хорошо срисована с электролюксовской Model V, выпускавшейся в Европе с 1921 по 1928 годы.



Model V

В названии «Чайка» советские маркетологи, если их можно так назвать, слышали что-то космические. И действительно, слово «Чайка» стало позывным Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта. Судите сами, прослеживается ли связь с космосом. В шестидесятые «Чайку» почти не узнать — это уже другая модель.



«Чайка». Еще «летает»!

«Наши люди в булочную на такси не ездят», зато пальто чистят с «Ветерком». Эта вещь из начала шестидесятых, дожившая до восьмидесятых и перевыпускавшаяся в более современном дизайне, предназначалась вовсе не для автомобиля, поскольку работает она от розетки, а для чистки одежды или мягкой мебели дома. Но наших людей не испугаешь: удлинитель, баба Дуся на первом этаже — вот и договорились: сиденья в «автомашине Москвич — новая модель» чистые. Идея щетки-пылесоса пришла из США, из тех самых компактных «вертикалок».



Можно купить раритет хоть сейчас

Фото: picclick.com

Пылесос «Сатурн»

Из-за названия кажется, что дизайн абсолютно оригинальный — Сатурн, кольцо, колесики-спутники. «Сатурн» выпускали в Литве и было два варианта названия – на русском языке «Сатурн» и на литовском «Сатурнас».

Три колесика, кольцо и корпус-шар Цена - 49 рублей. "Надо брать!" Когда нижних колесиков не видно, не сразу понятно, что это пылесос

Фото: avito.ru

И это копия: американская модель «Hoover Constellation» середины пятидесятых – начала шестидесятых, выпускавшаяся и в семидесятые, выглядела очень похоже, но советские инженеры научили ее работать еще и на выдувание и придали больше сходства с планетой.



"Сатурнас", Вильнюсский завод

Фото: mos.ru

Создатели «Сатурна» не подозревали, что через несколько десятилетий идея корпуса в форме шара придет в голову еще к одному изобретателю и промышленному дизайнеру, только британскому – Джеймсу Дайсону.



Вот такой вот "Сатурн", в девичестве Hoover Constellation

Фото: vacuummuseum.com

Пылесос «Днепр»

Выпускался в СССР, начиная с пятидесятых, первые модели работали от сети с напряжением 127 В. Невероятно качественная и стильная модель. Обидно, что дизайн не советский: модель скопирована с германского пылесоса Progress 7, но, справедливости ради, и точно так же выглядел один из первых «Электролюксов».

Необычайно стильный "Днепр" "Днепр": вид сверху



Фото: avito.ru





Фото: photo.qip.ru

Пылесосы «Уралец»

Модель скопирована с германского пылесоса сороковых годов Lewyt 44, неоднократно перевыпускавшейся в сороковые, и очень похожая модель выпускалась в пятидесятые компанией General Electric. В СССР «Уральцем» эта модель стала не сразу, изначально выпускалась под торговым названием «Москва». Как и некоторые другие пылесосы советского производства, могла работать на выдувание. Некоторые умельцы, используя эту функцию, белили этим пылесосом стены.



General Electric: чем не "Уралец"?

Фото: etsy.com

"Уралец" - вид сбоку "Уралец" - вид сверху



Фото: avito.ru

"Москва", 50-е

Lewyt 44, Германия

Фото: photo.qip.ru, vdta.com