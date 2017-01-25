Кипят и заваривают: 7 чайников с заварочными блоками

Вскрытие показало, что любит наш народ чайники, «которые сами заваривают чай». Буря эмоций читателей обрушилась на нас за внимание к производителю, продающему такой чайник по цене двух недорогих стиральных машин. Сегодня рискнем здоровьем и напишем о чайниках с заварочными блоками, более или менее доступных по цене. Да, если для кого-то принципиальны магнитное крепление корзины для чая и функция отложенного старта – в моделях из обзора этого нет, горе им!

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До 4000 рублей

Tefal KO7108

Цена: 2 539 рублей

Глядя на этот чайник, вспоминаешь, что «в Европе и лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко». Но кто сказал, что нельзя поместить ситечко в прямо в электрический чайник? В остальном в модели нет ничего необычного: мощность 2000 Вт, объем 1,7 литра, стекло Schott Duran. Ситечко можно и снять – оно висит на внутреннем крючке крышки.



Tefal KO7108

Минусы

Нет регулировки температуры и подогрева, но за такую цену все это бывает, как правило, в дешевых нонеймовых моделях, где быстро летит электроника. Да, заварить по всем правилам белый и зеленый чай не получится, фишка только в ситечке. Но красиво.

Gemlux GL-EKTM-502G

Цена: от 3650 рублей

Модель похожа на следующую за ней ProfiCook, но мощность меньше – 2000-2400 Вт, и это неплохо. Еще одно отличие – форма ручки. Электроника та же: температура регулируется от 70 до 100 градусов, есть функция сохранения тепла, кнопки подсвечиваются, защит от сухого кипячения имеется. Объем 1,7 литра (но есть модель GL-EK-501G на 1,5 л, если кому не принципиально) заварочный блок отвинчивается, можно использовать чайник без него.



Gemlux GL-EKTM-502G

Минусы

Нет возможности регулировать время заваривания.

От 4000 до 10000 рублей

ProfiCook PC-WKS 1020 G

Цена: от 4700 до 8000 рублей

Уже не так дешево, но в этой модели температура регулируется – от 70 до 100 градусов и есть функция сохранения тепла. Заварочный блок можно вынуть и пользоваться чайником без него. Объем модели – 1,7 литра, стандартный.



ProfiCook PC-WKS 1020 G

Минусы и ограничения

Мощность чайника очень высокая – 3000 Вт, а это не только преимущество, но и минус: быстрый нагрев – да, но высокое энергопотребление и не каждая проводка выдержит. Нет возможности выставить время заваривания.

Ariete 2894

Цена: от 4000 рублей

На этот чайник большой разброс цен, его можно встретить и за 10000 рублей, но также много предложений гораздо дешевле. Модель разработана в сотрудничестве известной компанией-производителем чая. Поэтому в ней основное внимание уделено именно правильному завариванию: можно выбрать не только температуру (от 60 до 100 градусов, шаг 5 градусов), но и время заваривания – в этом плане все как у большого и дорогого брата. Есть функция поддержания тепла - функция поддержания тепла в течение 30 минут, но с заваркой это лучше не делать – чифирь получится, а заварочный блок съемный. Мощность чайника 2400 Вт, объем 1 литр закипает и заваривается очень быстро. Вообще прямо интернациональный чайник: английский контроллер Strix, германское закаленное стекло, итальянский бренд, английский чай и китайская сборка.



Ariete 2894

Минусы

Стекло неизбежно пачкается заваркой, и оттирать от нее такой кувшин с узким горлом неудобно. Кроме того, объем 1 литр – это мало для одного чаепития для семьи больше чем из трех человек.

Princess 236007

Цена: от 7400 рублей

Единственный (пока) на российском рынке индукционный электрочайник, да еще и с заварочным блоком. Собственно, подставка – это индукционная плитка, а у стеклянного чайника объемом 1,5 л индукционное дно. Сломается база – можно будет использовать чайник отдельно, для заваривания. Сломается чайник – жарить яичницу в сковородке (шутка). Мощность 1700 Вт, температура регулируется в диапазоне 70-100 градусов поворотным переключателем, как во многих плитках). Можно поддерживать заданную температуру в течение 30 минут. Заварной чайник можно мыть в посудомоечной машине – это существенный плюс, учитывая, что стекло пачкается заваркой и выглядит неэстетично.



Princess 236007

Минусы

Нет возможности регулировать время заваривания. Тоже недешево, но тут хотя бы эксклюзивность.

От 10000 до 15000 рублей

Rommelsbacher TA 1400

Цена: от 12190 до 15000 рублей

Недешевая модель не очень пока известного у нас германского бренда. Объем 1,7 литра, но производитель честно пишет: рекомендуемый объем для заваривания – 1,2 литра. Колба сделана из стекла Schott Duran. Есть регулировка температуры – от 50 до 100 градусов, поддержание тепла до 30 минут и регулировка времени заваривания – до 10 минут. Все процессы отображаются на LCD дисплее. У этой модели очень удобная система вынимания заварочного блока – он не завинчивается, а просто вынимается сверху за ручку после того, как снята крышка, а потом вставляется обратно и закрывается крышкой, которая фиксируется поворотом.



Rommelsbacher TA 1400

Минусы

Мощность всего 1400 Вт, а это означает неспешный разогрев воды. Нет регулировки времени заваривания. Дорого – надеемся, потому, что это новинка.

KitchenAid 5KEK1322SS

Цена: от 13990 рублей

Цена стремится к неприличной (до 18000 рублей): KitchenAid – очень старый и дорогой бренд, изначально занимавшийся кухонными машинами, подтянувший остальную малую бытовую технику для ассортимента, работающий над внешним видом и стилем техники (никогда ничего не копирует) и выстраивающий определенную ценовую политику. У изделий бренда узнаваемый ретро-дизайн, этот чайник не исключение. Но выдающихся способностей нет: заварочный блок (удобно вынимается-вставляется без завинчивания), регулировка температуры (70-100 градусов) и 30 минут сохранения тепла по желанию. Простой передвижной терморегулятор – никаких кнопок. Объем 1,5 литра. Обратите внимание, что в интернете (в том числе на сайте фирменного магазина) есть не соответствующая действительности информация, что диапазон температур в этой модели начинается с 50 градусов, «поэтому удобно готовить детское питание». Это неправда, нижний порог – 70 градусов.



KitchenAid 5KEK1322SS

Минусы

Нет регулировки времени заваривания. Дорого. Ни одну съемную деталь нельзя мыть в посудомоечной машине – за такие деньги могли бы использовать материалы, позволяющие это делать.