7 устаревших кухонных приборов, которые ничем не хуже новых
Они давно на рынке, их производители уже несколько раз обновили линейки, но заслуженное доверие покупателей все еще удерживает эти модели на плаву, и их до сих пор можно купить. Зачем? Качество, проверенное временем, долгий срок службы, и невысокая, по сравнению с модными новинками, цена.
Оглавление
- Аксион M 31.04
- «Изюминка»
- Минусы
- Panasonic SD-ZB2502BTS
- «Изюминка»
- Минусы
- Cuckoo CRP-A1010FA
- «Изюминка»
- Минусы
- Steba PG 4.4
- «Изюминка»
- Минусы
- Bosch TWK1201N
- «Изюминка»
- Минусы
- Kitfort КТ-101
- «Изюминка»
- Минусы
- De´Longhi KG79
- «Изюминка»
- Минусы
Аксион M 31.04
Мясорубка с приставкой-соковыжималкой
Цена: от 2600 рублей
«Аксион» – не достаточно раскрученная торговая марка, а меж тем это крупнейшее российское предприятие, выпускающее профессиональное медицинское и другое интересное оборудование, и бытовая техника долгое время была для компании чем-то побочным, примерно таким же, как велосипед «Дружок» для завода имени Хруничева. А мясорубки этого бренда – это такое секретное оружие для тех, кто хочет качественную мясорубку за минимальные деньги и не гонится за брендом, дизайном и рекламной мощностью 3000 Вт. Эта модель – одна из давно выпускающихся (с 2010 или 2011 года). Ее рабочая мощность 230 Вт, максимальная (при блокировке вала) 1500 Вт, производительность – 1,7 кг мяса в минуту. В комплекте 2 режущих диска с отверстиями 5 и 7 мм (есть модификации с тремя дисками). Мясорубка может работать без перерыва 15 минут.
«Изюминка»
В комплекте есть приставка-соковыжималка (шнековая, т.н. «холодного отжима») – отдельно такие приборы стоят от 5000 рублей.
Минусы
Ножи не самозатачивающиеся, ножи и решетки ржавеют – надо вытирать сразу после мытья. Сок из шнековой соковыжималки получается очень густым, но можно отжать его практически из всего. Дизайн немножко несовременный, зато это «рабочая лошадка».
Panasonic SD-ZB2502BTS
Хлебопечь
Цена: от 12000 рублей
Очень удачная модель, на российском рынке она с 2011 года, практически нет недовольных пользователей, отличное качество и замеса теста, и выпечки. Автоматика включает в себя 12 программ выпечки хлеба и столько же программ приготовления теста (есть программы для ржаного теста и хлеба). Среди дополнительных программ – выпечка кексов, приготовление варенья и фруктов в сиропе.
«Изюминка»
Наличие диспенсеров для орехов, сухофруктов, семян, которые автоматически добавляются в тесто в необходимый момент и для дрожжей – им тоже свое время. В некоторых программах предусмотрена длительная (6 часов) расстойка теста, что очень важно для многих видов хлеба.
Минусы
Темноват и маловат дисплей.
Cuckoo CRP-A1010FA
Мультиварка-скороварка
Цена: от 15990 рублей
Цена не низкая, особенно учитывая, что мультиварок сейчас море – и более современных, и более стильных. Но эта корейская «старушка» - одна из первых моделей Cuckoo в России, и служит своим обладателям уже по 8-10 лет. Более современные «кукушки» стоят от 30000 до 70000 рублей, меню в них доработано, дизайн тоже, но принципиальными остались несколько вещей, которые есть и в морально устаревшей CRP-A1010FA: это безопасность (контроль давления и выпуска пара, электромагнитный клапан выпуска пара, многоуровневый электронный контроль температуры), это качество чаши (за многие годы с ней ничего не случится, если соблюдать правила из инструкции), это быстрый набор рабочего давления и температуры (у мультиварки высокая для этой категории мощность 1100 Вт), это функция самоочистки паром, это таймер отложенного старта, это приготовление под давлением и без. Объем чаши 5 л, у чаши есть ненагревающиеся ручки. Автопрограмм 14, настраиваемых – 15, управление простое, интерфейс понятный.
«Изюминка»
Покрытие чаши XWall - эксклюзивный патент Cuckoo. Корейская сборка.
Минусы
Маленький и темный дисплей. Нет специального режима для молочных каш, надо приспособиться. Плохая книга рецептов, но российских хозяек этим не испугать!
Steba PG 4.4
Контактный гриль/ вафельница
Цена: от 12300 рублей
Модель производится более 30 лет и только в Германии и регулярно побеждает и получает высшие баллы в местных и европейских тестах бытовой техники (например, Stiftung Warentest). Это уже у Steba «фишка» такая: и новинки тестировать, и старичков, чтобы показать, что вот, мол, планочку держим. На российском рынке этот гриль с 2013 года (собственно, тогда бренд Steba появился в нашей стране). Никакой сложной электроники и автопрограмм: ставка на простоту и качество. 5 уровней нагрева, 3 сменных пар пластин: рифленые, для венских вафель, гладкие. В закрытом виде напоминает кейс и может храниться вертикально. Пластины выполнены из толстого литого алюминия и имеют антипригарное покрытие. Можно использовать как контактный гриль в сомкнутом виде и «гриль для вечеринки» в разложенном.
«Изюминка»
Высота между пластинами в закрытом виде регулируется самонастраивающимся шарниром – это особенность модели и очень удобная на практике вещь. Можно класть стейк, можно – овощи или рыбное филе, можно толстый бургер – гриль оптимально плотно накроет блюдо.
Минусы
Есть системный недостаток: нагревается медленнее, чем написано в инструкции, и температуру надо ставить немного выше, чем написано.
Bosch TWK1201N
Чайник
Цена: от 2350 рублей
Редкий случай, модель лет 10 на рынке, и при нескольких недостатках имеет неоспоримое достоинство: цельнометаллическую колбу. Многие и многие пользователи возвращаются к ней снова и снова, покупают как неубиваемую модель на дачу, на работу, в подарок и т.д.
«Изюминка»
Не протечет. На рынке всего несколько чайников с подобным устройством колбы, и идея «списана» с этой модели.
Минусы
Не слишком удобно открывается крышка, нет шкалы уровня воды.
Kitfort КТ-101
Индукционная плита
Цена: от 2560 рублей
Моделька на рынке с 2011 года, отзывы преимущественно положительные и компания продолжает ее производить. Как и любая индукционная плитка, обладает очень высоким КПД и безопасна в плане ожогов – поверхность ее практически не нагревается. Стеклокерамика, кнопочная (не сенсорная) панель управления, ЖК дисплей. Продумана система безопасности: автоотключение при отсутствии на рабочей поверхности посуды, а также через два часа работы, если не получала никаких команд от пользователя. Дисплей отображает код ошибки, если что-то не так: например, если посуда не того диаметра (подходит диаметр от 12 до 26 см). Также автоматически отключается при перегреве. Есть таймер: его удобно использовать, чтобы не следить за приготовлением. 10 режимов мощности и температур позволяют найти оптимальный режим приготовления.
«Изюминка»
Наличие автопрограмм приготовления, которые можно установить нажатием на соответствующую кнопку: базовая, кипячение, суп, рис/каша, жарка, на пару.
Минусы
Как и у любой индукционной плитки – скорее, ограничения, а не минусы: можно использовать посуду с магнитным дном и следить, чтобы оно было не меньше и не больше определенного диаметра (то есть кофе в турке не сваришь).
DeLonghi KG79
Кофемолка
Цена: от 3220 рублей
Редкость в наших широтах – отдельно стоящая недорогая жерновая (!) кофемолка. На рынке с 2010-2011 года, есть более современная и дорогая модель с отделкой из нержавейки, а эта – пластиковая, что и является отличием. Редкий случай, когда модель можно купить дешевле, чем тогда, когда она появилась на рынке, и это с учетом инфляции. Контейнер для кофе рассчитан на 120 г, компактный корпус (26 х 13 х 16 см), регулировка степени помола, регулировка количества чашек (до 12), автоотключение после окончания помола.
«Изюминка»
Жернова керамические, а не стальные.
Минусы
Не подходит для помола «в пыль» для кофе по-турецки в турке, но при несложной технической доработке (многократно описана в отзывах на просторах Рунета) можно добиться от нее самого тонкого помола.