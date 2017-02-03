7 устаревших кухонных приборов, которые ничем не хуже новых

Полина Стрижак, 

Они давно на рынке, их производители уже несколько раз обновили линейки, но заслуженное доверие покупателей все еще удерживает эти модели на плаву, и их до сих пор можно купить. Зачем? Качество, проверенное временем, долгий срок службы, и невысокая, по сравнению с модными новинками, цена.

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Аксион M 31.04

Мясорубка с приставкой-соковыжималкой

Цена: от 2600 рублей

«Аксион» – не достаточно раскрученная торговая марка, а меж тем это крупнейшее российское предприятие, выпускающее профессиональное медицинское и другое интересное оборудование, и бытовая техника долгое время была для компании чем-то побочным, примерно таким же, как велосипед «Дружок» для завода имени Хруничева. А мясорубки этого бренда – это такое секретное оружие для тех, кто хочет качественную мясорубку за минимальные деньги и не гонится за брендом, дизайном и рекламной мощностью 3000 Вт. Эта модель – одна из давно выпускающихся (с 2010 или 2011 года). Ее рабочая мощность 230 Вт, максимальная (при блокировке вала) 1500 Вт, производительность – 1,7 кг мяса в минуту. В комплекте 2 режущих диска с отверстиями 5 и 7 мм (есть модификации с тремя дисками). Мясорубка может работать без перерыва 15 минут.

Аксион M 31.04
Аксион M 31.04

«Изюминка»

В комплекте есть приставка-соковыжималка (шнековая, т.н. «холодного отжима») – отдельно такие приборы стоят от 5000 рублей.

Минусы

Ножи не самозатачивающиеся, ножи и решетки ржавеют – надо вытирать сразу после мытья. Сок из шнековой соковыжималки получается очень густым, но можно отжать его практически из всего. Дизайн немножко несовременный, зато это «рабочая лошадка».

Panasonic SD-ZB2502BTS

Хлебопечь

Цена: от 12000 рублей

Очень удачная модель, на российском рынке она с 2011 года, практически нет недовольных пользователей, отличное качество и замеса теста, и выпечки. Автоматика включает в себя 12 программ выпечки хлеба и столько же программ приготовления теста (есть программы для ржаного теста и хлеба). Среди дополнительных программ – выпечка кексов, приготовление варенья и фруктов в сиропе.

Panasonic SD-ZB2502
Panasonic SD-ZB2502

«Изюминка»

Наличие диспенсеров для орехов, сухофруктов, семян, которые автоматически добавляются в тесто в необходимый момент и для дрожжей – им тоже свое время. В некоторых программах предусмотрена длительная (6 часов) расстойка теста, что очень важно для многих видов хлеба.

Минусы

Темноват и маловат дисплей.

Cuckoo CRP-A1010FA

Мультиварка-скороварка

Цена: от 15990 рублей

Цена не низкая, особенно учитывая, что мультиварок сейчас море – и более современных, и более стильных. Но эта корейская «старушка» - одна из первых моделей Cuckoo в России, и служит своим обладателям уже по 8-10 лет. Более современные «кукушки» стоят от 30000 до 70000 рублей, меню в них доработано, дизайн тоже, но принципиальными остались несколько вещей, которые есть и в морально устаревшей CRP-A1010FA: это безопасность (контроль давления и выпуска пара, электромагнитный клапан выпуска пара, многоуровневый электронный контроль температуры), это качество чаши (за многие годы с ней ничего не случится, если соблюдать правила из инструкции), это быстрый набор рабочего давления и температуры (у мультиварки высокая для этой категории мощность 1100 Вт), это функция самоочистки паром, это таймер отложенного старта, это приготовление под давлением и без. Объем чаши 5 л, у чаши есть ненагревающиеся ручки. Автопрограмм 14, настраиваемых – 15, управление простое, интерфейс понятный.

Cuckoo CRP-A1010FA
Cuckoo CRP-A1010FA

«Изюминка»

Покрытие чаши XWall - эксклюзивный патент Cuckoo. Корейская сборка.  

Минусы

Маленький и темный дисплей. Нет специального режима для молочных каш, надо приспособиться. Плохая книга рецептов, но российских хозяек этим не испугать!

Steba PG 4.4

Контактный гриль/ вафельница

Цена: от 12300 рублей

Модель производится более 30 лет и только в Германии и регулярно побеждает и получает высшие баллы в местных и европейских тестах бытовой техники (например, Stiftung Warentest). Это уже у Steba «фишка» такая: и новинки тестировать, и старичков, чтобы показать, что вот, мол, планочку держим. На российском рынке этот гриль с 2013 года (собственно, тогда бренд Steba появился в нашей стране). Никакой сложной электроники и автопрограмм: ставка на простоту и качество. 5 уровней нагрева, 3 сменных пар пластин: рифленые, для венских вафель, гладкие. В закрытом виде напоминает кейс и может храниться вертикально. Пластины выполнены из толстого литого алюминия и имеют антипригарное покрытие. Можно использовать как контактный гриль в сомкнутом виде и «гриль для вечеринки» в разложенном.

Гриль для вечеринки
Гриль для вечеринки

«Изюминка»

Высота между пластинами в закрытом виде регулируется самонастраивающимся шарниром – это особенность модели и очень удобная на практике вещь. Можно класть стейк, можно – овощи или рыбное филе, можно толстый бургер – гриль оптимально плотно накроет блюдо.

Контактный гриль Вафельница

Минусы

Есть системный недостаток: нагревается медленнее, чем написано в инструкции, и температуру надо ставить немного выше, чем написано.

Bosch TWK1201N

Чайник

Цена: от 2350 рублей

Редкий случай, модель лет 10 на рынке, и при нескольких недостатках имеет неоспоримое достоинство: цельнометаллическую колбу. Многие и многие пользователи возвращаются к ней снова и снова, покупают как неубиваемую модель на дачу, на работу, в подарок и т.д.

Bosch TWK1201N
Bosch TWK1201N

«Изюминка»

Не протечет. На рынке всего несколько чайников с подобным устройством колбы, и идея «списана» с этой модели.

Минусы

Не слишком удобно открывается крышка, нет шкалы уровня воды.

Kitfort КТ-101

Индукционная плита

Цена: от 2560 рублей 

Моделька на рынке с 2011 года, отзывы преимущественно положительные и компания продолжает ее производить. Как и любая индукционная плитка, обладает очень высоким КПД и безопасна в плане ожогов – поверхность ее практически не нагревается. Стеклокерамика, кнопочная (не сенсорная) панель управления, ЖК дисплей. Продумана система безопасности: автоотключение при отсутствии на рабочей поверхности посуды, а также через два часа работы, если не получала никаких команд от пользователя. Дисплей отображает код ошибки, если что-то не так: например, если посуда не того диаметра (подходит диаметр от 12 до 26 см). Также автоматически отключается при перегреве. Есть таймер: его удобно использовать, чтобы не следить за приготовлением. 10 режимов мощности и температур позволяют найти оптимальный режим приготовления.

Kitfort КТ-101
Kitfort КТ-101

«Изюминка»

Наличие автопрограмм приготовления, которые можно установить нажатием на соответствующую кнопку: базовая, кипячение, суп, рис/каша, жарка, на пару.

Минусы

Как и у любой индукционной плитки – скорее, ограничения, а не минусы: можно использовать посуду с магнитным дном и следить, чтобы оно было не меньше и не больше определенного диаметра (то есть кофе в турке не сваришь).

DeLonghi KG79 

Кофемолка

Цена: от 3220 рублей

Редкость в наших широтах – отдельно стоящая недорогая жерновая (!) кофемолка. На рынке с 2010-2011 года, есть более современная и дорогая модель с отделкой из нержавейки, а эта – пластиковая, что и является отличием. Редкий случай, когда модель можно купить дешевле, чем тогда, когда она появилась на рынке, и это с учетом инфляции. Контейнер для кофе рассчитан на 120 г, компактный корпус (26 х 13 х 16 см), регулировка степени помола, регулировка количества чашек (до 12), автоотключение после окончания помола.

De?Longhi KG79
DeLonghi KG79

«Изюминка»

Жернова керамические, а не стальные.

Минусы

Не подходит для помола «в пыль» для кофе по-турецки в турке, но при несложной технической доработке (многократно описана в отзывах на просторах Рунета) можно добиться от нее самого тонкого помола. 

Автор
Полина Стрижак
Теги
выбор мультиварка как выбрать мясорубка гриль индукционная плита хлебопечь

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