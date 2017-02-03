7 устаревших кухонных приборов, которые ничем не хуже новых

Они давно на рынке, их производители уже несколько раз обновили линейки, но заслуженное доверие покупателей все еще удерживает эти модели на плаву, и их до сих пор можно купить. Зачем? Качество, проверенное временем, долгий срок службы, и невысокая, по сравнению с модными новинками, цена.

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Аксион M 31.04

Мясорубка с приставкой-соковыжималкой

Цена: от 2600 рублей

«Аксион» – не достаточно раскрученная торговая марка, а меж тем это крупнейшее российское предприятие, выпускающее профессиональное медицинское и другое интересное оборудование, и бытовая техника долгое время была для компании чем-то побочным, примерно таким же, как велосипед «Дружок» для завода имени Хруничева. А мясорубки этого бренда – это такое секретное оружие для тех, кто хочет качественную мясорубку за минимальные деньги и не гонится за брендом, дизайном и рекламной мощностью 3000 Вт. Эта модель – одна из давно выпускающихся (с 2010 или 2011 года). Ее рабочая мощность 230 Вт, максимальная (при блокировке вала) 1500 Вт, производительность – 1,7 кг мяса в минуту. В комплекте 2 режущих диска с отверстиями 5 и 7 мм (есть модификации с тремя дисками). Мясорубка может работать без перерыва 15 минут.



Аксион M 31.04

В комплекте есть приставка-соковыжималка (шнековая, т.н. «холодного отжима») – отдельно такие приборы стоят от 5000 рублей.

Минусы

Ножи не самозатачивающиеся, ножи и решетки ржавеют – надо вытирать сразу после мытья. Сок из шнековой соковыжималки получается очень густым, но можно отжать его практически из всего. Дизайн немножко несовременный, зато это «рабочая лошадка».

Panasonic SD-ZB2502BTS

Хлебопечь

Цена: от 12000 рублей

Очень удачная модель, на российском рынке она с 2011 года, практически нет недовольных пользователей, отличное качество и замеса теста, и выпечки. Автоматика включает в себя 12 программ выпечки хлеба и столько же программ приготовления теста (есть программы для ржаного теста и хлеба). Среди дополнительных программ – выпечка кексов, приготовление варенья и фруктов в сиропе.



Panasonic SD-ZB2502

Наличие диспенсеров для орехов, сухофруктов, семян, которые автоматически добавляются в тесто в необходимый момент и для дрожжей – им тоже свое время. В некоторых программах предусмотрена длительная (6 часов) расстойка теста, что очень важно для многих видов хлеба.

Минусы

Темноват и маловат дисплей.

Cuckoo CRP-A1010FA

Мультиварка-скороварка

Цена: от 15990 рублей

Цена не низкая, особенно учитывая, что мультиварок сейчас море – и более современных, и более стильных. Но эта корейская «старушка» - одна из первых моделей Cuckoo в России, и служит своим обладателям уже по 8-10 лет. Более современные «кукушки» стоят от 30000 до 70000 рублей, меню в них доработано, дизайн тоже, но принципиальными остались несколько вещей, которые есть и в морально устаревшей CRP-A1010FA: это безопасность (контроль давления и выпуска пара, электромагнитный клапан выпуска пара, многоуровневый электронный контроль температуры), это качество чаши (за многие годы с ней ничего не случится, если соблюдать правила из инструкции), это быстрый набор рабочего давления и температуры (у мультиварки высокая для этой категории мощность 1100 Вт), это функция самоочистки паром, это таймер отложенного старта, это приготовление под давлением и без. Объем чаши 5 л, у чаши есть ненагревающиеся ручки. Автопрограмм 14, настраиваемых – 15, управление простое, интерфейс понятный.



Cuckoo CRP-A1010FA

Покрытие чаши XWall - эксклюзивный патент Cuckoo. Корейская сборка.

Минусы

Маленький и темный дисплей. Нет специального режима для молочных каш, надо приспособиться. Плохая книга рецептов, но российских хозяек этим не испугать!

Steba PG 4.4

Контактный гриль/ вафельница

Цена: от 12300 рублей

Модель производится более 30 лет и только в Германии и регулярно побеждает и получает высшие баллы в местных и европейских тестах бытовой техники (например, Stiftung Warentest). Это уже у Steba «фишка» такая: и новинки тестировать, и старичков, чтобы показать, что вот, мол, планочку держим. На российском рынке этот гриль с 2013 года (собственно, тогда бренд Steba появился в нашей стране). Никакой сложной электроники и автопрограмм: ставка на простоту и качество. 5 уровней нагрева, 3 сменных пар пластин: рифленые, для венских вафель, гладкие. В закрытом виде напоминает кейс и может храниться вертикально. Пластины выполнены из толстого литого алюминия и имеют антипригарное покрытие. Можно использовать как контактный гриль в сомкнутом виде и «гриль для вечеринки» в разложенном.



Гриль для вечеринки

Высота между пластинами в закрытом виде регулируется самонастраивающимся шарниром – это особенность модели и очень удобная на практике вещь. Можно класть стейк, можно – овощи или рыбное филе, можно толстый бургер – гриль оптимально плотно накроет блюдо.

Минусы

Есть системный недостаток: нагревается медленнее, чем написано в инструкции, и температуру надо ставить немного выше, чем написано.

Bosch TWK1201N

Чайник

Цена: от 2350 рублей

Редкий случай, модель лет 10 на рынке, и при нескольких недостатках имеет неоспоримое достоинство: цельнометаллическую колбу. Многие и многие пользователи возвращаются к ней снова и снова, покупают как неубиваемую модель на дачу, на работу, в подарок и т.д.



Bosch TWK1201N

Не протечет. На рынке всего несколько чайников с подобным устройством колбы, и идея «списана» с этой модели.

Минусы

Не слишком удобно открывается крышка, нет шкалы уровня воды.

Kitfort КТ-101

Индукционная плита

Цена: от 2560 рублей

Моделька на рынке с 2011 года, отзывы преимущественно положительные и компания продолжает ее производить. Как и любая индукционная плитка, обладает очень высоким КПД и безопасна в плане ожогов – поверхность ее практически не нагревается. Стеклокерамика, кнопочная (не сенсорная) панель управления, ЖК дисплей. Продумана система безопасности: автоотключение при отсутствии на рабочей поверхности посуды, а также через два часа работы, если не получала никаких команд от пользователя. Дисплей отображает код ошибки, если что-то не так: например, если посуда не того диаметра (подходит диаметр от 12 до 26 см). Также автоматически отключается при перегреве. Есть таймер: его удобно использовать, чтобы не следить за приготовлением. 10 режимов мощности и температур позволяют найти оптимальный режим приготовления.



Kitfort КТ-101

Наличие автопрограмм приготовления, которые можно установить нажатием на соответствующую кнопку: базовая, кипячение, суп, рис/каша, жарка, на пару.

Минусы

Как и у любой индукционной плитки – скорее, ограничения, а не минусы: можно использовать посуду с магнитным дном и следить, чтобы оно было не меньше и не больше определенного диаметра (то есть кофе в турке не сваришь).

DeLonghi KG79

Кофемолка

Цена: от 3220 рублей

Редкость в наших широтах – отдельно стоящая недорогая жерновая (!) кофемолка. На рынке с 2010-2011 года, есть более современная и дорогая модель с отделкой из нержавейки, а эта – пластиковая, что и является отличием. Редкий случай, когда модель можно купить дешевле, чем тогда, когда она появилась на рынке, и это с учетом инфляции. Контейнер для кофе рассчитан на 120 г, компактный корпус (26 х 13 х 16 см), регулировка степени помола, регулировка количества чашек (до 12), автоотключение после окончания помола.



DeLonghi KG79

Жернова керамические, а не стальные.

Минусы

Не подходит для помола «в пыль» для кофе по-турецки в турке, но при несложной технической доработке (многократно описана в отзывах на просторах Рунета) можно добиться от нее самого тонкого помола.