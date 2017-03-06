Вжух — и чисто. 7 шагов для выбора правильной минимойки

Снег сошел, осталась грязь. Чтобы помыть машину, велосипеды, квадроцикл, ограду, крыльцо, дорожки и бассейн, нужны не тряпки и вёдра, а минимойка (она же аппарат высокого давления). Да, примерно такими штуками, только промышленного масштаба, орудуют на автомойках. Рассказываем, как правильно выбрать минимойку.

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Решаем: бытовая или профессиональная

Бытовые минимойки подходят, если у вас одна-две машины и небольшой участок или гараж, где надо периодически что-то чистить. Время работы бытовых минимоек — от 20-30 минут до 1-2 часов, а питаются они от обычной розетки (220-240 В).

Профессиональными мини-мойками можно пользовать ежедневно по много часов, в основном они работают на бензине или дизеле, а если от сети, то им требуется подключение 380 В. Такие аппараты хороши в больших хозяйствах или при наличии серьезного автопарка. Мы будем говорить здесь о бытовых минимойках.



Минимойка нужна не только для мытья автомобиля

Определяемся с максимальным давлением и производительностью

Собственно, максимальное давление и определяет производительность минимойки (то есть ее пропускную способность или расход воды в час), а значит, и скорость мытья. Ну, и качество тоже: сила водяной струи зависит от давления напрямую. Для аппаратов высокого давления стоимостью в среднем от 3000 до 4000 рублей это максимальное давление не превышает 110 бар — это немного. Пропускная способность — 300–350 литров в час. Годится для свежей грязи, среднюю легковушку можно вымыть за полчаса или чуть меньше. Часто покупателей бюджетных моделей с небольшим давлением и, как правило, пластиковой помпой, пугают небольшим ресурсом минимойки: это около 100 часов. Но давайте посчитаем: 1 час – это два или три мытья машины. То есть хватит на 200–300 моек (смотря какая машина и машина ли). На самом деле, это немало.



Садовый инвентарь легче отмыть именно минимойкой

Цена может расти пропорционально давлению: модели с показателями 110–130 бар дороже, справляются с загрязнениями лучше, им по зубам засохшая грязь, машину среднего размера можно вымыть за 15–20 минут. Производительность таких моделей — средняя, от 350 до 400 литров в час.

Аппараты с давлением от 140 бар — это уже настоящие убийцы грязи, и работают совсем быстро, с производительностью от 400 литров в час.



Помыть квадроцикл - легко

Заметим, что не всегда надо использовать максимальное давление. Например, если вы моете машину с мыльной пеной. Ей ведь надо успеть подействовать, так? При самом высоком давлении она просто стечет, поэтому наносить ее надо при минимальном или среднем давлении.

Определяемся с источником воды: водопровод или бочка?

Если первое, то нет проблем: подойдет и прибор, в котором не предусмотрен забор воды из емкости. Но надо понимать, что только когда вода подается из водопровода (где есть свое давление около 4 бар), мини-мойка сможет поддерживать максимальное давление «по техпаспорту».

Возможность забора воды из ёмкости преподносится производителями как суперполезная, это вроде бы и так — можно использовать воду из бочки, пруда, бассейна — но неопытный покупатель плохо представляет себе связанные с этим трудности. Во-первых, вода должна быть чистой, чтобы механизмы не забились. У такой минимойки должно быть два фильтра: грубой и тонкой очистки — и очень желательно, чтобы фильтр был прозрачным, чтобы пользователь мог отслеживать его состояние. Во-вторых, при заборе воды из ёмкости последняя должна находиться выше аппарата или вровень с ним. То есть набирать воду прямо из пруда не выйдет, и операция «помой машину водой из пруда» становится многоуровневой: 1) насосом с фильтром накачать воду в емкость, 2) установить ее на одном уровне с минимойкой или выше нее, 3) вымыть машину.

Определяемся с материалом помпы: металл или пластик

Материал помпы во многом отвечает за долговечность насоса и влияет на стоимость мойки — модели с пластиковыми помпами дешевле. Итак, металл: латунь, алюминий, сплав силумин — или пластик? Металлические помпы лучше не только из-за прочности и лучшей переносимости горячей воды, но и потому, что они разборные и ремонтопригодные. Пластмассовые помпы менее прочны и в случае поломки подлежат замене, что очень накладно. Можно ли покупать модель с пластиковой помпой или это прямо «фу»? Да, можно, если не будете использовать горячую воду, и вообще собираетесь включать прибор только пару раз в месяц.



Металлическая помпа ремонтопригодна и не боится горячей воды

Определяемся с полезными и приятными функциями

Каждая играет роль в ценообразовании модели, поэтому выбирайте с умом — может, вам что-то и вовсе не нужно.

Возможность применения моющих средств

Нужная функция, если не хотите наносить моющее средство губкой сами. Обратите внимание на место расположения резервуара для моющего средства: на корпусе или на «пистолете». Преимущества емкости на корпусе: она большая и в ней может быть предусмотрен пенообразователь, в котором смешиваются разные типы моющих средств, это лучше для образования стойкой пены. Минусы: для работы с пенообразователями нужна только фирменная «автохимия» производителя мойки.

Преимущества ёмкости на «пистолете»: занимает мало места, небольшая, можно использовать любой автошампунь. Минусы: «пистолет» тяжелее, пена не такая плотная и устойчивая, чаще требуется дозаправка.



Пеносмеситель - хорошо, использование только фирменных моющих средств - не очень

Управление уровнем давления на пистолете

Расположение регулятора давления на пистолете-пульверизаторе — это не только удобство, но и экономия воды и электричества.

Функция автоматической остановки подачи воды

Для экономии ресурсов и защиты пользователя от воды во время работы в некоторых минимойках подача воды прекращается, как только пользователь опускает «пистолет».

Возможность работы с горячей водой

Горячая водопроводная вода увеличивает эффективность очистки, ею качественнее удаляются масляные загрязнения. Считается, что горячая вода бережнее относится к лаковым покрытиям, особенно зимой. Но не все минимойки предназначены для работы с горячей водой. Максимальная температура воды на входе обычно указана в техпаспорте, нарушать ее недопустимо: поломка помпы обеспечена.

Функция подогрева воды

В минимойках с подогревом используются работающие на дизеле или бензине горелки. Соответственно, эти модели и тяжелее, и больше, и дороже. К тому же у них есть топливный бак с горючим, что добавляет риска.

Парогенератор

Полезная функция, превращающая мини-мойку в многофункциональный прибор, который можно использовать для удаления стойких загрязнений, дезинфекции и даже... отпаривания и освежения одежды и домашнего текстиля. Только любому прибору с функцией генерации пара требуется чистка от накипи, это стоит учесть.

Определяемся с насадками: какие нужны, а какие — нет

Разные насадки (сопла) служат в минимойках для создания разных форм струи, которые эффективны для разных видов поверхностей и типов загрязнений. Если вы хотите иметь насадки на все случаи жизни или предпочитаете сразу насадку «3-в-1» — пропустите эту часть. Струи бывают плоскими, веерными, вращающимися.

Насадка-копье, или плоскоструйная насадка

Плоская, или прямая струя нужна для стандартной мойки и удаления пены.



Плоская струя

Насадка-распылитель, или веерная насадка

У веерной струи широкая зона охвата поверхности, ее используют для нанесения на поверхности моющей пены.

Грязевая фреза, или роторная насадка

Такая насадка формирует вращающуюся струю. Модели с такой насадкой стоят дороже, но более эффективны в мойке.

Насадка для уборки террас

Сопла такой насадки направлены вниз, а форма ее — закрытая, что помогает отмыть полы и дорожки без разбрызгивания. Иногда ее называют полотером, хотя от настоящего полотера она далека.



Насадка для террас

Не забываем про эргономику

Конечно, чем дороже мойка и престижнее бренд, тем больше шансов, что вам попадётся удобная модель. И все же скажем, на что обратить внимание. Шланг высокого давления может наматываться на катушку — это означает и аккуратное хранение, и меньше телодвижений: вы не будете наматывать его вручную на держатели. Желательно также, чтобы в комплекте был переходник для садового шланга — пригодится, чтобы поливать огород или чтобы просто удлинить шланг.

Насадка должна быть поворотная — такой легче пользоваться. Колеса — чем крупнее, тем лучше для маневренности. Конечно, это не пылесос, но довезти мойку до места действия тоже желательно с легкостью.

Малый вес не говорит о качестве, а говорит о том, что внутри много пластиковых, а не металлических деталей. А вот компактной качественная минимойка вполне может быть: ищите модели, в названиях которых присутствует слово compact.