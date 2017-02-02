7 лучших беспроводных вертикальных пылесосов с «фишкой»

Полина Стрижак, 

Только все отдохнули от мультиварок — и каждая компания начала делать вертикальные пылесосы. Моделей море, а удивить смогли только семь. О них и рассказываем.

Bosch Athlet 25.2V: самая длительная автономная работа

Цена: от 13500 рублей

У Bosch Athlet очень достойные показатели времени автономной работы без подзарядки: от 60 до 75 минут, то есть он подойдет для уборки довольно большого помещения. Это пылесос 2 в 1: у него есть съемный модуль, который можно использовать с насадкой для мягкой мебели, щелевой насадкой и шлангом. За длительную работу отвечают литий-ионные аккумуляторы, есть переключение режимов мощности электрощетки, гигиенический фильтр. Из интересного – сенсоры, распознающие, когда пыль начинает снижать силу всасывания. В этом случае фильтр очищается автоматически. Да, пылесос умеет стоять без опоры – это важно для перерывов в уборке. Подзарядка Bosch Athlet занимает от 3 до 6 часов. 

Bosch Athlet BCH6L256 Bosch Athlet BCH6256N1

Минусы

В Bosch Athlet съемный портативный пылесос тяжелый, его нельзя держать за ручку, а надо надевать на себя, как сумку: для этого в комплекте есть ремень. Да, такой вариант мощнее и эффективнее, но к нему надо приноровиться. 

Hoover Athen Evo: самый большой пылесборник

Цена: от 10500 рублей

У вертикальных беспроводных пылесосов обычно совсем небольшой пылесборник – 0,4-0,6 л, а здесь – целый литр. Есть и еще одна нетривиальная для этого типа моделей вещь – выпускной фильтр тонкой очистки EPA (теперь НEPA класса ниже 13 называют EPA), здесь класс 10. Модель красивая, мощная, хорошо убирает, имеет 3 режима – пол, ковер, турбо. В режиме для гладкого пола работает 1 час, уборка ковров – до 35 минут, в самом мощном турбо-режиме – 20 минут. В Athen Evo установлены литий-ионные аккумуляторы. Примечателен очень наглядный индикатор режимов и уровня заряда батареи – точно не ошибешься.  В насадку встроена электрощетка для уборки шерсти животных, ее валик можно легко снять и почистить, и у насадки есть светодиодная подсветка. Модель тоже отлично стоит без опоры.

Athen EVO ATV324LD
Athen EVO ATV324LD

Минусы

Не 2 в 1: нет съемного модуля. Тяжелый по сравнению с остальными моделями. 

Dyson V8 Absolute: самая гигиеничная очистка контейнера

Цена: от 41000 рублей

И, наверное, самая широкая функциональность среди всех вертикальных пылесосов (разве что не моет пол, такой тоже есть – ниже). Кроме того, это модель, для которой озвучена производителем мощность всасывания – 115 Вт, это много для вертикальных пылесосов, обычно мощность всасывания у них так невелика, что ее и не озвучивают).

Dyson V8 Absolute
Dyson V8 Absolute

Это модель 2-в-1 (трубу можно снять и надеть любую насадку на корпус), а выбор насадок зависит от конкретной модели (есть насадка Fluffy для уборки мелкого и крупного мусора с разных поверхностей, есть основная электрощетка с прямым приводом, есть мини-электрощетка для мебели и салона машины и др.). Но «фишка» именно Dyson V8 – очистка пылесборника совсем без контакта с пылью: пользователь резко поднимает и опускает циклонный блок за специальную ручку, и он выталкивает мусор из контейнера, в котором одновременно открывается дно.

Очистка контейнера для пыли в Dyson V8 Absolut
Очистка контейнера для пыли в Dyson V8 Absolut

Минусы

Заявленные 40 минут (не в турбо-режиме) пылесос работает, но некоторые конкуренты могут трудиться без подзарядки дольше. Не может стоять без опоры. Дорого.

Tefal Air Force Extreme Lithium 25V: самая треугольная насадка

Цена: от 15000 рублей

Насадка, действительно, хороша – плоская (хорошо пролезает всюду), с подсветкой, треугольная – отлично прорабатывает углы. Литий-ионная батарея 25 В, до 55 минут автономной работы – уже можно точно сказать, что это неплохой, но и не лучший показатель, тем более, эта цифра всегда дается для минимальной скорости работы (здесь их 3). Полная зарядка занимает 6 часов. У этой модели стандартный по объему контейнер для пыли (0,5 л).

Tefal Air Force Extreme Lithium 25V TY8871
Tefal Air Force Extreme Lithium 25V TY8871

Минусы

Не 2-в-1: нет съемного модуля. 

Philips PowerPro Aqua FC6404: самый моющий

Цена: от 22000 рублей

А это уже модель 3-в-1: пылесос  для сухой уборки, портативный съемный пылесосик, влажная уборка (конечно, не полноценное мытье, но для ежедневного протирания ламината и плитки вполне подойдет).  К основной насадке снизу присоединяется резервуар для воды (200 мл) и салфетка из микрофибры. Процесс влажной уборки выглядит так: вы двигаете пылесос вперед, пыль засасывается в контейнер (0,6 л), и пол сразу протирается салфеткой, которая постоянно смачивается водой из резервуара. Основная насадка представляет собой электроическую турбо-щетку. Пылесос заряжается 4-5 часов, умеет стоять без опоры. Обращаем внимание, что в линейке Philips PowerPro Aqua есть модели и 2-в-1, без съемного ручного пылесоса: FC6400 и FC6401, - стоимость которых ниже.

Philips PowerPro Aqua FC6404/01
Philips PowerPro Aqua FC6404/01

Минусы

В аннотации читаем: мощный литий-ионный аккумулятор 18 В обеспечивает беспроводную работу в течение 40 минут. Ну, видели и мощнее, у большинства подобных моделей не 18 В, а 25. И 40 минут (не на максимуме!) – это не очень убедительно. Для съемного пылесосика не предусмотрена насадка для мягкой мебели – только щелевая. Дорого. 

Hotpoint POWERMOVE HS MR 4A O: самая быстрая зарядка

Цена: 15900 рублей

Новинка-2017 года на российском рынке. Полная зарядка этого пылесоса занимает 2 часа, время беспроводной работы – 1 час. Но он вообще необычен: похож на гибрид классического вертикального пылесоса и электровеника. У него, как и у Hoover, большой пылесборник, но, в отличие от него, Hotpoint POWERMOVE – это устройство 2 в 1 со  съемным переносным пылесосом. Интересно, что у этой модели, как у полногабаритных проводных вертикальных пылесосов, есть выдвигающийся шланг и трубка, к которой крепятся дополнительные насадки, что значительно расширяет возможности: можно пылесосить высоко расположенные поверхности, можно залезть в щели и трубнодоступные места. Система фильтрации пыли – мультициклон, на выходе стоит самый продвинутый фильтр HEPA 14, есть турбощетка. Управление мощностью на ручке – кнопками «плюс» и «минус».

Hotpoint POWERMOVE
Hotpoint POWERMOVE

Минусы

Съемный модуль не очень компактен. Еще одна особенность – встроенная УФ лампа и антибактериальное покрытие контейнера для пыли. Вроде бы забота о гигиене, но на деле – чистый маркетинг, в пылесосах такие вещи бесполезны. Это не делает модель плохой, просто не стоит ждать от нее чудес.

Electrolux ErgoRapido Car Kit: самый автомобильный

Цена: от 22000 рублей

Вообще-то любой пылесос со съемным портативным блоком (или со съемной трубой, как у Dyson) можно использовать для чистки салона автомобиля. И все модели Electrolux ErgoRapido тоже. Но именно ErgoRapido Car Kit дополнили шлангом и длинной щелевой насадкой, чтобы было удобнее проникать в трудно доступные места между сиденьями и т.п., а также дополнительной насадкой со съемной щеткой для чистки сидений. В принципе, ее можно использовать и дома для чистки мягкой мебели. Весь этот допкомплект хранится в специальном чехле – его можно для удобства держать прямо в машине. Если говорить уже не о насадках, а о самом пылесосе, то это вполне узнаваемый ErgoRapido: подсветка зоны уборки, маневренная насадка, изящный дизайн, аккумулятор Lithium TurboPower (по информации производителя, мощность увеличили). На максимальной третьей скорости модель без подзарядки может работать 35 минут (на минимуме - дольше), а заряжается 3,5 часа. Кстати, набор для автомобиля KIT10B можно купить отдельно за 2990 рублей, он подходит ко всем современным моделям ErgoRapido.

Electrolux Ergorapido Car Kit
Electrolux Ergorapido Car Kit

Минусы

Дороговато.  

Автор
Полина Стрижак
Теги
пылесос вертикальный пылесос беспроводной пылесос

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