7 лучших беспроводных вертикальных пылесосов с «фишкой»

Только все отдохнули от мультиварок — и каждая компания начала делать вертикальные пылесосы. Моделей море, а удивить смогли только семь. О них и рассказываем.

Bosch Athlet 25.2V: самая длительная автономная работа

Цена: от 13500 рублей

У Bosch Athlet очень достойные показатели времени автономной работы без подзарядки: от 60 до 75 минут, то есть он подойдет для уборки довольно большого помещения. Это пылесос 2 в 1: у него есть съемный модуль, который можно использовать с насадкой для мягкой мебели, щелевой насадкой и шлангом. За длительную работу отвечают литий-ионные аккумуляторы, есть переключение режимов мощности электрощетки, гигиенический фильтр. Из интересного – сенсоры, распознающие, когда пыль начинает снижать силу всасывания. В этом случае фильтр очищается автоматически. Да, пылесос умеет стоять без опоры – это важно для перерывов в уборке. Подзарядка Bosch Athlet занимает от 3 до 6 часов.

Минусы

В Bosch Athlet съемный портативный пылесос тяжелый, его нельзя держать за ручку, а надо надевать на себя, как сумку: для этого в комплекте есть ремень. Да, такой вариант мощнее и эффективнее, но к нему надо приноровиться.

Hoover Athen Evo: самый большой пылесборник

Цена: от 10500 рублей

У вертикальных беспроводных пылесосов обычно совсем небольшой пылесборник – 0,4-0,6 л, а здесь – целый литр. Есть и еще одна нетривиальная для этого типа моделей вещь – выпускной фильтр тонкой очистки EPA (теперь НEPA класса ниже 13 называют EPA), здесь класс 10. Модель красивая, мощная, хорошо убирает, имеет 3 режима – пол, ковер, турбо. В режиме для гладкого пола работает 1 час, уборка ковров – до 35 минут, в самом мощном турбо-режиме – 20 минут. В Athen Evo установлены литий-ионные аккумуляторы. Примечателен очень наглядный индикатор режимов и уровня заряда батареи – точно не ошибешься. В насадку встроена электрощетка для уборки шерсти животных, ее валик можно легко снять и почистить, и у насадки есть светодиодная подсветка. Модель тоже отлично стоит без опоры.



Athen EVO ATV324LD

Минусы

Не 2 в 1: нет съемного модуля. Тяжелый по сравнению с остальными моделями.

Dyson V8 Absolute: самая гигиеничная очистка контейнера

Цена: от 41000 рублей

И, наверное, самая широкая функциональность среди всех вертикальных пылесосов (разве что не моет пол, такой тоже есть – ниже). Кроме того, это модель, для которой озвучена производителем мощность всасывания – 115 Вт, это много для вертикальных пылесосов, обычно мощность всасывания у них так невелика, что ее и не озвучивают).



Dyson V8 Absolute

Это модель 2-в-1 (трубу можно снять и надеть любую насадку на корпус), а выбор насадок зависит от конкретной модели (есть насадка Fluffy для уборки мелкого и крупного мусора с разных поверхностей, есть основная электрощетка с прямым приводом, есть мини-электрощетка для мебели и салона машины и др.). Но «фишка» именно Dyson V8 – очистка пылесборника совсем без контакта с пылью: пользователь резко поднимает и опускает циклонный блок за специальную ручку, и он выталкивает мусор из контейнера, в котором одновременно открывается дно.



Очистка контейнера для пыли в Dyson V8 Absolut

Минусы

Заявленные 40 минут (не в турбо-режиме) пылесос работает, но некоторые конкуренты могут трудиться без подзарядки дольше. Не может стоять без опоры. Дорого.

Tefal Air Force Extreme Lithium 25V: самая треугольная насадка

Цена: от 15000 рублей

Насадка, действительно, хороша – плоская (хорошо пролезает всюду), с подсветкой, треугольная – отлично прорабатывает углы. Литий-ионная батарея 25 В, до 55 минут автономной работы – уже можно точно сказать, что это неплохой, но и не лучший показатель, тем более, эта цифра всегда дается для минимальной скорости работы (здесь их 3). Полная зарядка занимает 6 часов. У этой модели стандартный по объему контейнер для пыли (0,5 л).



Tefal Air Force Extreme Lithium 25V TY8871

Минусы

Не 2-в-1: нет съемного модуля.

Philips PowerPro Aqua FC6404: самый моющий

Цена: от 22000 рублей

А это уже модель 3-в-1: пылесос для сухой уборки, портативный съемный пылесосик, влажная уборка (конечно, не полноценное мытье, но для ежедневного протирания ламината и плитки вполне подойдет). К основной насадке снизу присоединяется резервуар для воды (200 мл) и салфетка из микрофибры. Процесс влажной уборки выглядит так: вы двигаете пылесос вперед, пыль засасывается в контейнер (0,6 л), и пол сразу протирается салфеткой, которая постоянно смачивается водой из резервуара. Основная насадка представляет собой электроическую турбо-щетку. Пылесос заряжается 4-5 часов, умеет стоять без опоры. Обращаем внимание, что в линейке Philips PowerPro Aqua есть модели и 2-в-1, без съемного ручного пылесоса: FC6400 и FC6401, - стоимость которых ниже.



Philips PowerPro Aqua FC6404/01

Минусы

В аннотации читаем: мощный литий-ионный аккумулятор 18 В обеспечивает беспроводную работу в течение 40 минут. Ну, видели и мощнее, у большинства подобных моделей не 18 В, а 25. И 40 минут (не на максимуме!) – это не очень убедительно. Для съемного пылесосика не предусмотрена насадка для мягкой мебели – только щелевая. Дорого.

Hotpoint POWERMOVE HS MR 4A O: самая быстрая зарядка

Цена: 15900 рублей

Новинка-2017 года на российском рынке. Полная зарядка этого пылесоса занимает 2 часа, время беспроводной работы – 1 час. Но он вообще необычен: похож на гибрид классического вертикального пылесоса и электровеника. У него, как и у Hoover, большой пылесборник, но, в отличие от него, Hotpoint POWERMOVE – это устройство 2 в 1 со съемным переносным пылесосом. Интересно, что у этой модели, как у полногабаритных проводных вертикальных пылесосов, есть выдвигающийся шланг и трубка, к которой крепятся дополнительные насадки, что значительно расширяет возможности: можно пылесосить высоко расположенные поверхности, можно залезть в щели и трубнодоступные места. Система фильтрации пыли – мультициклон, на выходе стоит самый продвинутый фильтр HEPA 14, есть турбощетка. Управление мощностью на ручке – кнопками «плюс» и «минус».



Hotpoint POWERMOVE

Минусы

Съемный модуль не очень компактен. Еще одна особенность – встроенная УФ лампа и антибактериальное покрытие контейнера для пыли. Вроде бы забота о гигиене, но на деле – чистый маркетинг, в пылесосах такие вещи бесполезны. Это не делает модель плохой, просто не стоит ждать от нее чудес.

Electrolux ErgoRapido Car Kit: самый автомобильный

Цена: от 22000 рублей

Вообще-то любой пылесос со съемным портативным блоком (или со съемной трубой, как у Dyson) можно использовать для чистки салона автомобиля. И все модели Electrolux ErgoRapido тоже. Но именно ErgoRapido Car Kit дополнили шлангом и длинной щелевой насадкой, чтобы было удобнее проникать в трудно доступные места между сиденьями и т.п., а также дополнительной насадкой со съемной щеткой для чистки сидений. В принципе, ее можно использовать и дома для чистки мягкой мебели. Весь этот допкомплект хранится в специальном чехле – его можно для удобства держать прямо в машине. Если говорить уже не о насадках, а о самом пылесосе, то это вполне узнаваемый ErgoRapido: подсветка зоны уборки, маневренная насадка, изящный дизайн, аккумулятор Lithium TurboPower (по информации производителя, мощность увеличили). На максимальной третьей скорости модель без подзарядки может работать 35 минут (на минимуме - дольше), а заряжается 3,5 часа. Кстати, набор для автомобиля KIT10B можно купить отдельно за 2990 рублей, он подходит ко всем современным моделям ErgoRapido.



Electrolux Ergorapido Car Kit

Минусы

Дороговато.