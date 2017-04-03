8 дизайнерских кондиционеров, которые сделают дом только красивее

Какая разница, насколько эффективен ваш кондиционер, как экономит электричество и как плавно охлаждает воздух, если он превращает красивую квартиру в сарай? Мы нашли 7 инверторных и одну не инверторную сплит-систему, которые не только не испортят интерьер, но и могут украсить дом подобно произведению искусства.

Hisense PURPLE Art Design DC Inverter

Цена: от 28 тысяч рублей

У этого бренда есть еще одна линейка дизайнерских сплит-систем в золотистом и серебристом исполнении. Но таких моделей достаточно много, а насыщенного цвета индиго — нет. Правда, в некоторых магазинах цвет значится как фиолетовый, а производитель характеризует дизайн так: «передняя панель выполнена из пластика темно-пурпурного цвета с разноцветными блестками». При этом основной корпус окрашен в матовый серебряный цвет. Особенность модели — скрытый MIRAGE-дисплей, информационная панель которого проступает сквозь пластик ярко-синим цветом.

Модель не новая, в некоторых магазинах распродана, но её еще можно найти в продаже, причем цена в сравнении с другими дизайнерскими сплит-системами очень приемлемая. Эта сплит-система работает на инверторном компрессоре, шумит на 24 дБА (очень тихо) и имеет режим сна с четырьмя настройками температуры. Система очистки воздуха включает в себя несколько фильтров: ULTRA Hi Density, фотокаталитический и антибактериальный фильтры. Модель работает и на охлаждение, и на обогрев, возможна работа при низком уровне напряжения 175 В, поэтому можно смело брать на дачу, где слабое напряжение сети — обычное дело. При монтаже возможно правое или левое подключение дренажного патрубка.



Hisense PURPLE Art Design DC Inverter

Gree Beauty

Цена: от 46 тысяч рублей

Это тоже не единственная дизайнерская линейка этой марки, есть еще Gree Artful со сменными панелями четырех цветов: белого, бежевого, черного и красного — можно менять, как надоест прежняя или с обновлением интерьера. Но сплит-система Gree Beauty утонченнее (в прямом смысле тоже: глубина корпуса — 168 мм) и изящнее.

Среди особенностей: низкий уровень шума — 21 дБА, возможность подключения упавляемой с пульта вентиляционной установки для притока свежего воздуха; наличие отсеков для установки дополнительных фильтров; антисептическое покрытие на передней панели, жалюзи, поддоне для воды, дренажном шланге внутреннего блока. Функция «горячий пуск» обеспечивает моментальное начало обогрева при выборе соответствующего режима. Есть таймер и режим «комфортного сна». Предусмотрена система разморозки теплообменника наружного блока. Обычно эта модель стоит в районе 60 тысяч рублей, но сейчас можно «поймать» ее за гораздо меньшие деньги – пока еще не сезон.



Gree Beauty

LG ARTCOOL Stylist A09IWK

Цена: от 62 тысячи рублей

Несколько дизайнерских серий инверторных сплит-систем корейского бренда объединены общим называнием ARTCOOL. Чего тут только нет: серебристые и синие модели, модель из черного закаленного стекла, и даже кондиционер, замаскированный под картину, в котором «полотна» можно менять по настроению и собственному выбору (LG Art Cool Gallery). Но одна из самых интересных моделей — сплит-система в стиле хай-тек в виде белого квадрата со светящимся кольцом в центре: LG Stylist A09IWK.

Красивая светодиодная подсветка может менять цвет: голубой, розовый и другие. Исходящий воздух очищается антибактериальным фильтром и ионизируется, но главное — он равномерно распределяется по помещению в трех направлениях. Модель очень тихая — в режиме сна уровень штума не превышает 19 дБА.



LG ARTCOOL Stylist

Haier AS09NS2ERA / 1U09BS3ERA

Цена: от 28 тысяч рублей

Инверторная сплит-система с изящным внутренним блоком золотистого или серебристого цвета. Опционально можно домонтировать соединение с вентиляцией, чтобы был приток свежего воздуха. В системе установлен тихий инверторный компрессор Panasonic, есть функция увлажнения воздуха, продвинутая система фильтров, система против образования льда, функция запоминания настроек, индикация температуры и режима работы кондиционера на дисплее, а также управление со смартфона. Модель работает на охлаждение и обогрев, рассчитана на помещения до 22 м².



Haier AS09NS2ERA / 1U09BS3ERA

AUX Design Inverter LV800/700/600

Цена: от 37 тысяч рублей

Китайский бренд AUX, присутствующий в России всего пару лет, выпускает ты модели инверторных сплит-систем разных цветов: шоколадный, карамельный и золотистый (назовем его цветом шампанского).

В описании просто рай для любителей маркетинговых завлекалок на тему ЗОЖ: дезинфекция ионами серебра и витаминными добавками (фильтр с витамином С!); антигрибковый фильтр, ионизация, еще разные биофильтры – угольный, с ионами серебра и т. п., но модели не становятся от этого менее красивыми. Инвертор обеспечивает точное управление мощностью, вся система работает очень тихо на обогрев и охлаждение. Опционально возможно управление через Wi-Fi.



AUX Design Inverter LV600 с подсветкой

Mitsubishi Electric Design MSZ-EF VE (B/S/W)

Цена: от 65 тысяч рублей

Японская компания заказала дизайн в Италии, получилось очень лаконично, графично, просто в классических цветах: черном, черном, белом. Но как элегантно и дорого это выглядит! Стоит, впрочем, тоже очень дорого, от 65 до 89 тысяч рублей, в зависимости от модели. Тихая работа, возможность запрограммировать работу на неделю, нано-платиновый фильтр, в волокна которого встроены платиново-керамические нано-частицы для антибактериальной и антивирусной обработки воздуха и уничтожения запахов. Еще одна особенность — экорежим "I SAVE", переводящий систему в режим пониженного электропотребления.



Mitsubishi Electric Design MSZ-EF VE (B/S/W)

Daikin Emura FTXG35LS/ FTXG35LW/ FTXG25LS

Цена: от 92 тысячи рублей

Эти настенные сплит-системы с выгнутыми декоративными панелями внутренних блоков – одни из самых дорогих, но они не только красивы, но и очень экономичны. Интеллектуальный двухзонный датчик «наблюдает», есть кто-то в помещении или нет. Если на протяжении 20 минут никто не появится, то система автоматически перейдет в режим ожидания. Как только датчик зафиксирует движение, кондиционер вернется к выбранным установкам. Этот же датчик управляет направлением потока холодного воздуха, чтобы не дуть на людей. В ночном режиме работа совсем тихая — 19 дБА.



Daikin Emura

Опция Online Controller позволяет управлять сплит-системой с мобильного устройства. Модели рассчитаны на помещения площадью до 25 м².

Timberk Laguna Art

Цена: от 17 тысяч рублей

Единственная в этой подборке линейка сплит-систем без инвертора, но они такие необычные с точки зрения дизайна, что пройти мимо было невозможно.



Timberk Laguna Art: для очень решительных людей

Здесь есть модели «под дерево» в светлом (модель S10LW) и темном (S10DW) исполнении, а также версия алого цвета — яркого, неспокойного, но для некоторых интерьеров необходим именно такой акцент (S10R). В целом это обычные сплит-системы с «джентльменским набором»: ночным режимом, таймером на 24 часа, индикатором текущей температуры на внутреннем блоке.

Из особенностей: дисплей с семью индикаторами, трехступенчатая система очистки воздуха Silver Plus, защита от образования плесени, автоматический режим поиска комфортной температуры, уровень шума 32–40 дБА — на последнем показателе видно отличие неинверторной сплит-системы от инверторной.