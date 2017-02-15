8 нужных гаджетов для автомобиля: от кофеварки до холодильника

В машине должно быть всё самое необходимое. Кто-то не может обойтись без свежесваренного кофе, кто-то — без стайлера для волос, кто-то едет на пикник или рыбалку и берет с собой холодильник, который еще и еду подогреет. Техника для автомобилей работает или от аккумуляторов, или по старинке — от прикуривателя.

Автомобильные пылесосы

Чтобы экономить на чистке и поддерживать в салоне чистоту, необязательно покупать именно автомобиотный пылесос, хотя таких много и они стоят недорого. Выгоднее приобрести модель для дома — вертикальный аккумуляторный пылесос «2-в-1» с отсоединяемым модулем или съемной трубой: его можно при необходимости взять в машину и навести там порядок. Преимущество именно автомобильного пылесоса в том, что он постоянно «живет» в машине, и пользоваться им можно, где бы вы ни находились.





На что смотреть при покупке

У моделей с аккумулятором — на время автономной работы (не менее 30 минут для вертикального и не менее 20 — у автомобильного) и на время зарядки (если модель заряжается 10–12 часов – это несерьезно). Как правило, пылесосы с литий-ионным аккумулятором заряжаются быстрее и работают дольше, чем с никель-металл-гидридным.

Обратите внимание на то, чтобы в комплекте была щелевая насадка — чистить между сиденьями. А если в машине часто ездит собака или кошка и есть проблема шерсти на сиденья, то лучше всего подойдут пылесосы со съемной трубой и турбощеткой, которая напрямую крепится к корпусу пылесоса.

Термокружки с подогревом и термопоты

Термокружки, способные не только сохранять тепло, но и подогревать напиток (или даже суп), подключаются через прикуриватель. В термокружке нельзя заварить чай: температура нагрева, как правило, не превышает 60 градусов. Есть и более продвинутые приборы — автомобильные термопоты, и даже с регулировкой температуры: вот они кипятят.





На что смотреть при покупке

Для любого термоса важна внутренняя колба. Оптимально, если она стальная или стеклянная, пластик лучше не брать.

Кофеварки

Если термокружки-грелки удовольствие недорогое, то вот автомобильные кофеварки-эспрессо — очень даже ощутимо ударит по карману. Зато кофе будет всегда свежесваренный, и девушку будет, чем удивить (если кому актуально). Кому дорого покупать кофеварку-эспрессо, но кофе хочется, можно порекомендовать капельные модельки — они недорогие, например, кофеварка CM-801 стоит около 1300 рублей.





На что смотреть при покупке

На способ приготовления кофе: эспрессо (под давлением) и капельный (разогрев, экстракция в горячей воде, фильтрация). Это уж кто как любит и что позволяют финансы.





Чайники и кипятильники

Работают они так же, как и обычные, только медленнее — мощность меньше. Объем чайников — от 0,5 до 1 л.

На что смотреть при покупке

Не берите совсем уж дешевый чайник — это пожароопасный прибор. Если нет технического описания и непонятно, кто производитель, лучше не рисковать. Есть бренды, хорошо себя зарекомендовавшине, например, Waeco.





Стайлеры для волос

Мужчины могут либо пролистать дальше, либо взять записать в блокнотик в список идей подарков.

Несколькими штрихами освежить образ или привести себя в порядок после пары часов в пробке, после работы перед театром или свиданием — для всего этого есть стайлеры (выпрямители для волос, щипцы для завивки и даже фены), работающие от прикуривателя. Как правило, это компактные модели: с их помощью не сделаешь полноценную укладку (разве что на коротких волосах), но можно подкрутить кончики, справиться с последствиями влажности, когда волосы начинают завиваться, уложить челку.





На что смотреть при покупке

Если это плойка — щипцы или выпрямитель, то на покрытие пластин и максимальную температуру. Покрытие должно быть керамическое (не просто металл), а температура — не более 180-200 градусов, потому что мини-плойки не имеют регулировки температуры

Увлажнители, очистители и освежители воздуха

Этого добра много на Aliexpress, стоят приборчики недорого, а пользу приносят: поездка однозначно становится комфортнее, если дышится легче. Это особенно актуально, если в машине кондиционер или зимой, когда включен обогрев. Увлажнители дла авто, как правило, ультразвуковые.





На что смотреть при покупке

На отзывы, их очень много. Есть и полезные, и бесполезные устройства.

Холодильники для автомобиля или дорожные холодильники

Автохолодильники могут выполнять три функции: охлаждать продукты и напитки до температуры на 16-20 градусов ниже окружающей среды, подогревать холодные продукты (примерно до 65 градусов) и поддерживать температуру разогретых блюд. Работают они, используя элементы Пельтье — это такие штуки, которые при пропускании тока сильно охлаждаются с одной стороны и нагреваются с другой.

На что смотреть при покупке

На объем и способность работать от обычной сети 220-240В. Еще на тип аккумулятора холода, который используется в дорожном холодильнике. Существует три типа: гелевые, силиконовые и солевые. Именно гелевые можно использовать и в качестве нагревателей: они хорошо держат и низкую, и высокую температуру. Силиконовые отличаются маленьким диапазоном температур — от 0 до +2 градусов, но зато сохранять ее могут долго, до недели. Солевые аккумуляторы держат температуру максимум сутки (часто меньше), но имеют самый большой температурный диапазон: от –20 до +8 градусов.

И еще: автохолодильнику необходима вентиляция, поэтому надо продумать, где и как он будет устанавливаться в вашей машине: важны и ремни для крепления на сиденье, и длина провода.

Мультиварки

Если честно, то это никакие не мультиварки, а подогреватели еды. Для полноценного приготовления еды нужна большая мощность, чем те 45 Вт, которые могут обеспечить 12 В из прикуривателя, да и аккумулятор можно посадить.





Не ждите от этих «мультиварок» больше, чем они могут на самом деле. Читаем: «может подогреть еду до 25 градусов», «на это уйдет от 25 до 30 минут, но при большом объеме порции это займет больше времени».