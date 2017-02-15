8 нужных гаджетов для автомобиля: от кофеварки до холодильника

Ferra.ru, 

В машине должно быть всё самое необходимое. Кто-то не может обойтись без свежесваренного кофе, кто-то — без стайлера для волос, кто-то едет на пикник или рыбалку и берет с собой холодильник, который еще и еду подогреет. Техника для автомобилей работает или от аккумуляторов, или по старинке — от прикуривателя.

Автомобильные пылесосы

Чтобы экономить на чистке и поддерживать в салоне чистоту, необязательно покупать именно автомобиотный пылесос, хотя таких много и они стоят недорого. Выгоднее приобрести модель для дома — вертикальный аккумуляторный пылесос «2-в-1» с отсоединяемым модулем или съемной трубой: его можно при необходимости взять в машину и навести там порядок. Преимущество именно автомобильного пылесоса в том, что он постоянно «живет» в машине, и пользоваться им можно, где бы вы ни находились.


На что смотреть при покупке

У моделей с аккумулятором — на время автономной работы (не менее 30 минут для вертикального и не менее 20 — у автомобильного) и на время зарядки (если модель заряжается 10–12 часов – это несерьезно). Как правило, пылесосы с литий-ионным аккумулятором заряжаются быстрее и работают дольше, чем с никель-металл-гидридным.

Обратите внимание на то, чтобы в комплекте была щелевая насадка — чистить между сиденьями. А если в машине часто ездит собака или кошка и есть проблема шерсти на сиденья, то лучше всего подойдут пылесосы со съемной трубой и турбощеткой, которая напрямую крепится к корпусу пылесоса.

Термокружки с подогревом и термопоты

Термокружки, способные не только сохранять тепло, но и подогревать напиток (или даже суп), подключаются через прикуриватель. В термокружке нельзя заварить чай: температура нагрева, как правило, не превышает 60 градусов. Есть и более продвинутые приборы — автомобильные термопоты, и даже с регулировкой температуры: вот они кипятят.


На что смотреть при покупке

Для любого термоса важна внутренняя колба. Оптимально, если она стальная или стеклянная, пластик лучше не брать.

Кофеварки

Если термокружки-грелки удовольствие недорогое, то вот автомобильные кофеварки-эспрессо — очень даже ощутимо ударит по карману. Зато кофе будет всегда свежесваренный, и девушку будет, чем удивить (если кому актуально). Кому дорого покупать кофеварку-эспрессо, но кофе хочется, можно порекомендовать капельные модельки — они недорогие, например, кофеварка CM-801 стоит около 1300 рублей.


На что смотреть при покупке

На способ приготовления кофе: эспрессо (под давлением) и капельный (разогрев, экстракция в горячей воде, фильтрация). Это уж кто как любит и что позволяют финансы.


Чайники и кипятильники

Работают они так же, как и обычные, только медленнее — мощность меньше. Объем чайников — от 0,5 до 1 л.  

На что смотреть при покупке

Не берите совсем уж дешевый чайник — это пожароопасный прибор. Если нет технического описания и непонятно, кто производитель, лучше не рисковать. Есть бренды, хорошо себя зарекомендовавшине, например, Waeco.


Стайлеры для волос

Мужчины могут либо пролистать дальше, либо взять записать в блокнотик в список идей подарков.

Несколькими штрихами освежить образ или привести себя в порядок после пары часов в пробке, после работы перед театром или свиданием — для всего этого есть стайлеры (выпрямители для волос, щипцы для завивки и даже фены), работающие от прикуривателя. Как правило, это компактные модели: с их помощью не сделаешь полноценную укладку (разве что на коротких волосах), но можно подкрутить кончики, справиться с последствиями влажности, когда волосы начинают завиваться, уложить челку.


На что смотреть при покупке

Если это плойка — щипцы или выпрямитель, то на покрытие пластин и максимальную температуру. Покрытие должно быть керамическое (не просто металл), а температура — не более 180-200 градусов, потому что мини-плойки не имеют регулировки температуры

Увлажнители, очистители и освежители воздуха

Этого добра много на Aliexpress, стоят приборчики недорого, а пользу приносят: поездка однозначно становится комфортнее, если дышится легче. Это особенно актуально, если в машине кондиционер или зимой, когда включен обогрев. Увлажнители дла авто, как правило, ультразвуковые.


На что смотреть при покупке

На отзывы, их очень много. Есть и полезные, и бесполезные устройства.

Холодильники для автомобиля или дорожные холодильники

Автохолодильники могут выполнять три функции: охлаждать продукты и напитки до температуры на 16-20 градусов ниже окружающей среды, подогревать холодные продукты (примерно до 65 градусов) и поддерживать температуру разогретых блюд. Работают они, используя элементы Пельтье — это такие штуки, которые при пропускании тока сильно охлаждаются с одной стороны и нагреваются с другой.

На что смотреть при покупке

На объем и способность работать от обычной сети 220-240В. Еще на тип аккумулятора холода, который используется в дорожном холодильнике. Существует три типа: гелевые, силиконовые и солевые. Именно гелевые можно использовать и в качестве нагревателей: они хорошо держат и низкую, и высокую температуру. Силиконовые отличаются маленьким диапазоном температур — от 0 до +2 градусов, но зато сохранять ее могут долго, до недели. Солевые аккумуляторы держат температуру максимум сутки (часто меньше), но имеют самый большой температурный диапазон: от –20 до +8 градусов.

И еще: автохолодильнику необходима вентиляция, поэтому надо продумать, где и как он будет устанавливаться в вашей машине: важны и ремни для крепления на сиденье, и длина провода.

Мультиварки

Если честно, то это никакие не мультиварки, а подогреватели еды. Для полноценного приготовления еды нужна большая мощность, чем те 45 Вт, которые могут обеспечить 12 В из прикуривателя, да и аккумулятор можно посадить.


Не ждите от этих «мультиварок» больше, чем они могут на самом деле. Читаем: «может подогреть еду до 25 градусов», «на это уйдет от 25 до 30 минут, но при большом объеме порции это займет больше времени».

Автор
Ferra.ru
Теги
подарки чайник кофеварка стайлер термопот

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