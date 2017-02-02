8 главных ошибок при выборе стиральной машины

Сколько бы ни писали о функциях, экономичности, эргономике – потребитель выбирает бытовую технику, прежде всего, по бренду и своему к нему отношению. Вторым критерием, как правило, является дизайн, третьим какой-то важный параметр – например, прямой привод и только он. Это такой глобальный выбор, «по-крупному», а ошибиться можно в деталях и мелочах, что будет доставлять массу неудобств в использовании. Не делайте так.

Неправильный выбор загрузки

«Мне вполне хватит четырех килограммов, лишь бы узкая». Итог неверного расчета загрузки – поломки машины в результате перегрузки. Семья может вырасти, количество вещей – увеличиться – ведь стиральную машину покупают не на год-два. Кроме того, для шерсти, курток на пуху и синтепоне, махровых халатов и полотенец действуют совсем другие правила загрузки, так как эти вещи и материалы сильно впитывают воду и становятся очень тяжелыми (например, если в машину можно положить 3,5 кг обычного белья, то шерсти – всего-навсего 700-800 г). Сейчас есть довольно большой выбор узких моделей с большой загрузкой. Для аллергиков маленькая загрузка совсем не подходит, ибо им требуется часто стирать подушки и одеяла, а для этого нужна загрузка не менее 5-6 кг.



Не перегружайте ее

Погоня за максимумом программ и функций

Как правило, пользуемся мы тремя-четырьмя программами, остальные двадцать так и останутся мертвым грузом, за который, однако, заплачено. Есть просто откровенно рекламные маркетинговые программы – толку от них ноль, называются они громко – например, «удаление аллергенов». На самом деле, при аллергии достаточно пользоваться жидким гипоаллергенным или детским моющим средством, которое легче вымывается, чем порошок, и включать дополнительное полоскание (вот это полезная программа).

Или «программа для черного» — просто низкотемпературный режим, а для стирки черных вещей полезно пользоваться специальными средствами для черного — они не содержат оптических отбеливателей, за счет которых на черном и появляется «седина».

Очень спорная вещь – «программа для удаления пятен»: чаще всего так именуют прямой впрыск моющего средства на белье и очень интенсивное вращение барабана, чтобы пятна удалялись за счет интенсивного трения. Для удаления пятен от белков, жиров и углеводов гораздо полезнее использование энзимных порошков и наличие в основных программах стирки био-фазы, когда температура около 40 градусов держится в течение 15-20 минут, чтобы энзимы могли сделать свое дело и съесть пятна (а потом можно и дальше нагревать).



Сертификат WoolMark обычно вынесен на панель управления

Самые нужные программы, помимо стандартных, — это программы короткой стирки (есть режимы от 12-14 минут), программы освежения паром или озоном (для вещей, которые не будешь после каждой носки сдавать в химчистку), программы для стирки шерсти, сертифицированные институтом WoolMark (гарантия, что даже чистый кашемир будет постиран очень бережно и сохранит форму), программы (или функции в конце каждой программы) разглаживания белья. Имеется в виду либо просто перетряхивание белья в барабане (менее эффективно, но лучше, чем ничего), либо разглаживание паром – это более эффективно, но при условии, что машина не перегружена. Конечно, это не глажение - просто подготовка к нему. Полезная функция – ночной режим, когда машина не отжимает, а только стирает. Утром нужно включить отжим вручную.

Отказ от машины с сушкой, хотя финансы позволяют

«Надо было покупать с сушкой, придется брать новую машину» – такое все чаще слышишь от людей, ставших родителями (да, год назад и не планировали); от тех, кто работал на удаленке, а теперь трудится в офисе и должен чаще стирать и сушить вещи; от тех, кто понял, что сушить негде и сушилка для белья в комнате портит интерьер и занимает место. Да, стирально-сушильные машины дороже, но сейчас они проникли в средний и экономичный сегменты, и, кстати, появились узкие (ну, относительно узкие) машины с сушкой. Их глубина 44-45 см, производители – LG, Samsung, Candy.



Сушка может пригодиться

Неудобный интерфейс

Покупка машины в слепую в сети – опасная вещь, потому что на картинках не очень понятно, будет ли удобно ею управлять, а подружиться с программатором и дисплеем – очень важно: от этого зависит, не постираете ли вы не в той программе любимый свитер, не выключите ли коленкой стиральную машину под раковиной и т.п. Наличие дисплея – отличная вещь, тут надо учитывать, что текстовый дисплей более информативен, чем цифровой.



Интерфейс должен говорить по-русски или быть интуитивно понятным

Игнорирование всех уровней безопасности

Защита от протечек – полная (шланги и корпус) или частичная (то или другое) – есть у каждой современной машины: это датчики, которые отключают подачу воды в определенных случаях. Лучше, если защита полная – это понятно.

Не менее важна защита от перепадов напряжения в сети (машина отключается при резких перепадах). Если такой защиты нет, лучше сразу купить реле контроля напряжения, особенно, если машину планируется эксплуатировать за городом, ведь там скачки напряжения – почти норма жизни.

И третий момент – блокировка от детей, наличие которой строго обязательно, если в доме есть малыши.

Отсутствие таймера отложенного старта

«А зачем он мне? Когда надо, тогда и постираю». Ну, например, чтобы экономить на ночных тарифах на электричество. Можно, конечно, просто включать машину на ночь, но вечером в состоянии усталости так легко об этом забыть. Планировать ночную стирку днем удобнее.

Игнорирование умных технологий

У современных моделей много «интеллектуальных» функций, которые облегчают жизнь пользователю, продлевают срок службы машины и помогают экономить воду и электричество. Среди них инверторные бесщеточные моторы (все производители дают на них гарантию 10 лет, там почти нечему ломаться, кроме того, инверторные машины работают очень тихо); автоматическое взвешивание белья (исходя из этого машина рассчитывает количество воды, длительность программы стирки, количество оборотов при отжиме); контроль дисбаланса (если белье сбивается в ком, барабан совершает короткие разнонаправленные вращения, пытаясь перераспределить белье).



Интеллектуальная стирка дороже, но эффективнее

Ноги – это важно. Даже для стиральной машины

В отзывах о стиральных машинах самая частая жалоба – «скачет и гремит при отжиме». Чаще всего это не вина машины, ибо такое можно прочесть практически о любой модели. На практике стиральная машина либо не выровнена по уровню (у нее есть регулируемые по высоте ножки), либо неправильно установлена (скользкий пол, неровная поверхность), либо перегружена и белье сбивается в ком (такое может быть и при отсутствии контроль дисбаланса). Эти самые ножки в штатной комплектации могут быть хлипкими или неудобными – почитайте отзывы или посмотрите воочию в магазине. Мелочь, но, как говорится, «бог в мелочах».

И напоследок

Совет: читайте отзывы, где есть не эмоции, а какие-то технические подробности. Например, человек с руками разобрался, что не так: нашел конструктивный дефект. В моей машине можно почистить самостоятельно только сливной фильтр, а тот, что стоит на выходе – нет, нужно для этого вызывать сантехника или мастера. За 10 лет работы машины пришлось 2 раза вызывать мастера по этому пустяковому делу: накладно и нервно. Технически грамотные отзывы – как раз для того, чтобы избежать подобных вещей.