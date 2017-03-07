8 признаков того, что продавец бытовой техники вас обманывает

Иногда продавцы-консультанты в магазинах забывают об этом втором волшебном слове на своем бейджике, и тогда в лучшем случае вы уйдете без покупки, в худшем – с тремя приборами, которые вам не нужны. Рассказываем о главных признаках того, что продавец играет против вас.

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Он пугает «вас и ваших детей»

Не запугивает, не угрожает — речь не об этом. Но вы внезапно узнаёте, что только в этом магазине можно купить «белую» технику выбранного бренда, что без вот этого конкретного пылесоса с вы умрете от аллергии на пылевых клещей, без воздухоочистителя задохнетесь, без увлажнителя засохнете, с масляным обогревателем останетесь без кислорода, без холодильника с антибактериальным покрытием полок и ионизацией будете питаться несвежими продуктами и т. д. Он спрашивает, есть ли у вас дети и страдают ли они от аллергии и простудных заболеваний. Есть ли у вас животные и много ли от них шерсти. Он находит болевые точки и аккуратно надавливает на них.





Фото: cnews.ru

Он дает вам лишний товар в нагрузку

Когда вы покупаете «Биг Мак», вам предложат картошку и пирожок, а когда технику — кучу расходников и вообще всё, что лежит рядом. Таковы правила торговли, продавцы тут не виноваты, их обязывают все это говорить. Но важно уметь сказать «нет». Давайте потренируемся:

— При покупке трех предметов — четвертый в подарок!

— Нет, спасибо. (Чаше всего стоимость четвертого «подарка» заложена в стоимость первых трех, и чаще всего вам не нужно

сразу столько всего)

— У нас сегодня акция: при покупке утюга — фен за полцены.

— Нет, спасибо. (Вы же шли за парогенератором?)

— Возьмите сразу к чайнику тостер – они из одной коллекции и чудесно сочетаются.

— Нет, спасибо. (У вас нет необходимости в тостере, а если и есть, то вам надо немного подумать).

Он говорит о грандиозных скидках на модель или категорию товара

Ок, может и так, но сперва проверьте: зайдите на любой сайт с ценами магазинов, например Price.ru или Яндекс.Маркет, вбейте название модели и через полминуты вы будете знать настоящий порядок цен. Особую внимательность стоит проявить тогда, когда речь идет не о том товаре, которым вы изначально интересовались.

Он настойчиво рекомендует конкретный бренд или отговаривает от него

Самый распространенный случай. И если вы не в специализированном монобрендовом магазине, то такая настойчивость должна насторожить. Самая частая причина — повышенная премия продавцу за продажу товаров конкретного бренда, но может быть и другое — личный положительный или отрицательный опыт.

В первом случае это просто непорядочно. Во втором – желание помочь и поделиться счастьем или неудачей, что по-человечески понятно, но непрофессионально: один частный случай (ну хорошо, два, у его друга то же самое) ничего не доказывает и не опровергает. Кроме того, профессиональный консультант скорее остановится на технологиях, функциях, энергоэффективности, качестве постпродажного сервисного обслуживания (вот тут уместно говорить о брендах и компаниях, тогда как технологий действительно уникальных и полезных настолько, что из-за них стоит покупать конкретный бренд, очень мало).

Вернемся к первому случаю. Как понять, что действительно вас «разводят» ради копеечки?

Спросите про конкретные функции – самые простые. Например, про конвекцию или пар в электродуховке, про фильтр НЕРА в пылесосе, про легко очищаемое покрытие в СВЧ-печи или духовке, про прямой привод в стиральной машине, про инверторный компрессор в холодильнике. Все это не редкость — есть у многих производителей. Если вам продолжают называть одного — прощайтесь с продавцом.

Запомните, что есть концерны, которые владеют несколькими брендами, и продавцы могут оперировать разными названиями, и вам будет казаться, что у вас большой выбор. Давайте разберемся, «ху из ху»:

концерн «БСХ» владеет торговыми марками Siemens и Bosch

одной компании принадлежат бренды AEG (крупная техника), Electrolux, Zanussi

группа компаний «ДеЛонги» владеет торговыми марками DeLonghi, Kenwood, Braun (кухонная техника), Ariete

группа компаний SEB – это Tefal, Moulinex, Krups, Rowenta

концерн Whirlpool с недавних пор объединил под своей эгидой бренды Whirlpool, Hotpoint (Hotpoint-Ariston), Indesit, Bauknecht

один дистрибьютор «рулит» в России малой техникой немецкий (и немного голландских и словенских) брендов, среди которых Steba, Rommelsbacher, ProfiCook, Caso, Ellrona, Tristar, Princess, Status, Bomann, Clatronic, AEG (малая техника).

И еще один приём: похвалите прямого конкурента и посмотрите на реакцию продавца. Конечно, надо понимать, в каких категориях кто конкурирует особенно остро, но после пятиминутного мониторинга рынка картина прояснится.

Он рассказывает про «уникальные функции и технологии» товара

Это может быть один из способов продвижения бренда, но бывает и просто признаком непрофессионализма: человек искренне считает, что камера свежести или складная полка в холодильниках есть только в этой конкретной модельной линейке, контроллер Strix — только в этих чайниках и т. п. В бытовой технике очень сложно придумать что-то уникальное, именно поэтому сейчас почти все крупные производители сосредоточились на удаленном управлении и смарт-технологиях, которыми современные модели напичканы, но которыми мы чаще всего не пользуемся.

Он навязывает вам кредит или дополнительную страховку «плюс к гарантии»

Предложить это — его обязанность, но не более того. Заинтересовались? Тогда спросите, прежде всего, о «подводных камнях», а не о преимуществах. Если речь о кредите — об условиях банка при несвоевременной оплате (все может случиться — потеря работы и т. п.), если о страховке — на что она не распространяется и какие условия вы должны выполнить в случае кражи или потери устройства. Если что-то смущает — «нет, спасибо!», и продолжения со стороны продавца не должно последовать.





Он демонстрирует все функции и насадки

Сложная ситуация: с одной стороны, демонстрация — это способ познакомить с возможностями прибора, что вроде как лучше обычной рекламы, где вам просто говорят, что товар классный. В то же время демонстрация — это один из самых эффективных способов продаж, потому что воздействует на человека на разных уровнях, затрагивая его чувства.

Демонстрация строится по определенным законам: обозначить проблему, которую решает устройство, «убить» конкурентов — желательно показав рядом с новым современным рекламируемым девайсом «обычный» и не новый, работающий плохо, не такой удобный; дать покупателю самому попробовать, спросить про ощущения, поделиться личными впечатлениями.

Надо учитывать, что продавец работает именно с этой техникой целый день, потому у него все выходит ловко и легко. У вас в доме это устройство будет одним из многих, и не факт, что пригодятся все пятнадцать насадок, двадцать пять скоростей или шесть сменных пластин (нужное подчеркнуть). Для демонстрации пылесосов в магазине выложен идеально ровный пол с грязью, которая не прилипает. При показательной готовке «повара» бестрепетно выбрасывают остатки недотертых овощей, недопрокрученного мяса и добрую четверть теста, прилипшего к чаше миксера, демонстрируя достоинства и не заостряя внимания на возможных недостатках. В общем, демонстрация хороша, если вы сами хотите посмотреть, а также можете представить себе этот прибор в реальных условиях вашего дома.

Он ругает или хвалит определенные страны производства

«Что вы хотите, китайская сборка», «Это теперь у нас делают, качество стало не ахти», «Это настоящий европеец» — и что? Этот продавец был на производствах? Если и был, то все понял? Знает, какие комплектующие используются, как работает система контроля качества? Владеет статистикой сервисных центров?

И напоследок: как опознать хорошего продавца-консультанта?

Он рекомендует лучшее соотношение «цена/качество», не ориентируясь на бренды, и предлагает несколько вариантов. Прежде чем начать говорить о функциях, он выявляет ваши потребности: для чего вам нужен прибор и в каких условиях вы будете им пользоваться. Он хорошо ориентируется в функциях и возможностях вверенной ему категории техники, объясняет, что для чего нужно, если вы спрашиваете, но не зацикливается на одной или двух «уникальных» функциях. Он не перегружает вас информацией, а выдает необходимый информационный минимум: скажем, пять основных вещей: плюсов и минусов. Говоря о преимуществах, он не забывает и о недостатках. Если вы выбираете крупную или встраиваемую технику, он расспрашивает о месте установки и нише для встраивания. Он объясняет, как ухаживать за девайсом, и какие сложности могут быть в его эксплуатации и чистке. Он понимает, на какой бюджет вы рассчитываете и не говорит, что «за эти деньги» можно купить только очень плохую технику. В каждом ценовом сегменте есть приличные модели. Он владеет информацией о качестве сервиса и ремонтопригодности моделей. Обращает внимание покупателя на этикетку энергоэффективности, где есть информация о расходе прибором электричества, уровне шума и других важных параметрах. Ничего не навязывает и не запугивает покупателя.

Заглавное фото: mediamarkt.ru