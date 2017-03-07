9 функций бытовой техники, за которые не стоит переплачивать

«Эта модель дороже, зато в ней есть…» — продавец называет нам что-то настолько труднопроизносимое и красиво называющееся по-английски, сразу чувствуешь его квалификацию и собственную беспомощность. Часто нам пытаются навязать функции и опции, которые в бытовой технике не нужны или без которых можно легко обойтись. Мы решили познакомить вас с этими излишествами, придуманными маркетологами под девизом «Чем бы еще удивить?»

Пар в духовке или микроволновой печи

Нет, если там встроенная пароварка — это хорошая и полезная функция, дающая возможность готовить на пару, как в пароварке. А если там есть маленький контейнер для воды или просто углубление внизу камеры духового шкафа и это подается как суперфункция «приготовление с паром», от которого и тесто пышнее, и мясо сочнее, и овощи не пересыхают, и пирог не пригорает, то вспомните простой бабушкин способ: ставить в духовку обычную миску с водой прямо на дно (в СВЧ-печи — чашку с водой прямо на вращающийся столик или в уголок, если у вас модель без столика), и будет вам счастье. Кроме того, стоит помнить, что любое устройство, вырабатывающее пар, нуждается в периодической очистке от накипи.



Духовка с паром: неплохо, но можно обойтись

Ультрафиолетовая лампа в пылесосах

Напишем об УФ-лампах в пылесосах еще раз: это бесполезно. Бактерии и другие микроорганизмы погибают при длительном воздействии ультрафиолетового излучения. Ну, например, если вы будете задерживать насадку на каждом участке пола по 20-30 секунд. Но вы же так не делаете. И роботы, которые оснащаются УФ-лампами, тоже весьма бодро «бегают».



Пылесос для уничтожения пылевых клещей с УФ-лампой

Ионизация в холодильниках и воздухоочистителях

Первыми свои холодильники оснастили ионизаторами (генераторами отрицательно заряженных ионов) японские производители. Цель — более длительное сохранение свежести продуктов за счет уничтожения бактерий и плесени озоном, который вырабатывается при ионизации.

В некоторых холодильниках к озонированию добавлен фотокаталитический способ разложения и нейтрализации газа этилена, выделяемого некоторыми овощами и фруктами. Ни одного независимого научного исследования или тестирования, подтверждающего, что ионизация в холодильниках существенно продлевает срок годности и свежесть продуктов, нет.

То же самое касается и уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов воздухоочистителями, мойками воздуха и другой климатической техникой с ионизацией. Дело в том, что озон в больших количествах при использовании в закрытых помещениях вреден: например, вызывает неконтролируемый рост клеток — поэтому производители бытовой техники просто не могут производить приборы, в которых концентрация озона была бы достаточной, чтобы убивать микроорганизмы. Именно поэтому государственные (не коммерческие) сертифицирующие научные институты в Европе и США не дают никакой рекомендательной документации на такие устройства.



Производители рекламируют ионизацию в холодильниках вот так

Антибактериальные покрытия чего угодно

Очень часто используется посеребрение (по крайней мере, так заявляют производители) буквально для всего: для полок в тех же холодильниках, для чайников (например, Tefal), для покрытий стайлеров для волос (Ga.Ma), для контейнеров-пылесборников (!!!) пылесосов (Hotpoint) и т. п. Эффективность в использовании антибактериальных покрытий в бытовой технике сомнительна, в качестве аргументов начинают рассказывать о серебряных ложечках, которые в старину клали в кувшин с водой.

Особая форма лезвий и «колоколов» у погружных блендеров

Каждый крупный производитель разработал свою форму ножей и «колокола», каждый поет им оду: и режет-то наш (вот тут непроизносимое фирменное название) на ура, и разбрызгиванию препятствует, но на практике любой качественный блендер хорошего бренда, не «нонейм» и не за три копейки, справляется с измельчением. Скорее, стоит обращать внимание на мотор, качество сборки и безопасное крепление лезвий и насадок.

3D-нагрев в мультиварках

Речь идет о том, что в крышку встроен нагревательный элемент с температурой нагрева около 80 градусов. Но поскольку в мультиварке замкнутый цикл движения горячего воздуха, и по законам физики, он поднимается вверх, верхняя крышка и так будет раскалена от пара. Особого смысла в верхнем нагреве нет: корочка на выпечке все равно не получится, для этого мощности нагревателя в крышке не хватит. Гораздо большего внимания заслуживает качественная толстостенная чаша и индукционный излучатель вместо обычного ТЭНа.



3D: если не нагрев, то приготовление в формате 3D возможно даже без верхнего ТЭНа

Программы для черного в стиральных машинах

Это просто программа с пониженной температурой стирки — такая же, как для цветного белья. Вы можете спокойно стирать черное в программе для цветного белья или синтетики, в любом низкотемпературном режиме. Главное учитывать тип ткани (для шелка и шерсти есть особые режимы) и использовать моющее средство, не содержащее оптических отбеливателей, потому что они оседают на тканях и именно они со времени делают черные и яркие ткани блеклыми.



Черное необязательно стирать в специальной программе

Автоматическое дозирование моющего средства в стиральных машинах

Эта функция вроде бы нужна, чтобы оптимизировать расход моющего средства и экономить время и усилия пользователя, однако настораживает, что производители, в чьих машинах есть такие системы, обычно производят и «химию» для своих машин: расходуйте и покупайте новое. Расходуется, кстати, очень быстро. Если вы дозируете самостоятельно, то можете следовать указаниям на упаковке жидкости для стирки и экспериментальным путем выявить, сколько его нужно, чтобы отстирать вещи.



Система автодозирования моющего средства

Удаленное управление со смартфона или планшета

Это круто, интересно и современно, есть в малой и крупной технике — от зубных щеток, весов и утюгов до стиральных машин и духовок. Но прежде чем «клюнуть» на это техническое новшество, представьте себе хотя бы две-три ситуации, когда вы будете это использовать, и спросите себя или продавца: чем вам поможет удаленное управление в этих ситуациях.

Скажем, если вы забыли выключить утюг и можете его выключить из метро со смартфона, это классно, но не проще ли купить модель с автоотключением? Если у вас «умный» чайник, предупредит он вас, что в нем нет воды, когда вы включаете его с дивана из другой комнаты?



Умное управление: смотря для чего

А вот если через приложение вы можете расширить список программ в стиральной машине или список рецептов в технике для кухни, если можете помочь пользоваться посудомоечной машиной пожилому родственнику — это супер.