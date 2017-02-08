Без какой техники мы бы остались, если бы не любовь

Любовь и быт только кажутся вещами несовместимыми, потому что забота, нежность и вдохновение, рожденные любовью, распространяются на все сферы жизни – даже на прозаические. Роли в этих историях распределились классически: женщины вдохновляли, а мужчины хотели помочь любимым и или изобретали что-то потрясающее, или прислушивались к женской интуиции – и это меняло ход истории. По крайней мере, истории техники.

Стиральная машина в подарок любимой жене

Дарить стиральную машину банально и неромантично? Вовсе нет, если на дворе 1874 год, и ни у одной из подруг твоей жены такого приспособления нет. В конце девятнадцатого века наблюдался своего рода изобретательский бум, и проектов агрегатов для стирки было очень много. Один из патентов зарегистрировал в США некто Уильям Блэкстоун из Индианы – он занимался выпуском машин для обработки кукурузы и сконструировал стиральную машину, чтобы сделать подарок жене. К моменту создания его детища с деревянным барабаном и ручным приводом (очевидно, что заодно машина с успехом заменяла жене тренажерный зал) в Штатах уже было подано несколько сотен патентов на изобретение стиральных машин, но Блэкстоуну удалось наладить массовое производство своего изобретения. Он переехал в Нью-Йорк и открыл там завод по производству стиральных машин, и вплоть до изобретения в 1908 году стиральной машины с электроприводом, его модель пользовалась спросом (хотя и после тоже – электрические машины были дороги и нескоро попали в серийное производство).



Стиральная машина с механическим приводом. Валики наверху служат для отжима.

Фото: Itub

От пищи духовной к насущным нуждам домохозяек

Желание помочь любимой жене вдохновило известного австрийского конструктора Петера Миттерхофера, жившего и работавшего во второй половине девятнадцатого века и известного изобретением пишущей машинки, на создание механической мясорубки: до этого для приготовления фарша и рубленых котлет использовался специальный изогнутый двуручный нож. До Миттерхофера, правда, уже была известна довольно примитивная конструкция мясорубки, но изделие австрийского изобретателя было более продуманным.



Мемориальная доска Петерк Миттерхофферу. Мир знает его как изобретателя пишущей машинки, про мясорубку ни слова, а зря!

Фото: Ewald Judt

Первый пылесос оценила женщина

И он даже носит ее имя, а вернее, имя ее мужа – Уильяма Х. Хувера: он перекупил патент благодаря своей жене Сьюзен, которая поверила в потенциал изобретения, провела первые испытания у себя дома и, в общем-то, вдохновила мужа усовершенствовать пылесос и наладить серийное производство. Дело было так: некто Мюррей Спенглер, швейцар из Кантона, маленького городка в Огайо, страдал от астмы и хотел найти решение этой проблемы. Первый домашний пылесос (до этого были большие устройства, работавшие на пару и на бензине) он собрал из подручных средств: мыльницы, вентилятора (двигатель и нагнетатель воздуха), шелковой наволочки (не пожалел ее для мешка-пылесборника) и ручки от метлы. Мюррей решил узнать мнение о своем изобретении своей подруги (по другим данным – родственницы) Сьюзен Хувер, которая была замужем за местным бизнесменом, производившем и продававшем в Кантоне кожевенные изделия. Несколько дней она тестировала прототип у себя дома и убедилась, что он работает. Сьюзан сказала об этом мужу, и мистер Хувер так вдохновился, что купил патент Спенглера и начал производить пылесосы прямо у себя в магазине, попутно совершенствуя материалы и процесс. Через год, В 1908 была основана Компания Hoover.



Эволюция пылесоса Хувер за первые 10 лет производства

Счастливая женщина – счастливое название

Как просто на радостях произнести фразу: «О, это самый лучший кухонный помощник!» По-английски «кухонный помощник» — kitchen aid, и именно так уже почти сто лет называются самые знаменитые в мире планетарные миксеры и кухонные машины. Дело в том, что первая сошедшая с контейнеров партия миксеров была подарена женам сотрудников фабрики – понятно, что и с целью тестирования тоже. Нужно было понять, что думают о технической новинке 1919 женщины. Одна из них пришла в восторг от подарка мужа и сказала как раз ту самую фразу. Вопрос о названии больше не стоял, никто и не думал, что родилось название знаменитого теперь бренда.



Вот такой подарок получили жены сотрудников фабрики

Фото: Cindy Funk

И снова посвящение жене: Джеймс Дайсон

Техника Dyson была бы изобретена в любом случае – это понятно, так уж устроен Джеймс Дайсон. А вот как бы выглядела эта техника – это вопрос. Возможно, модели и не были бы такими яркими, с «фирменными» насыщенными цветами. Необычные цветовые решения – отчасти заслуга жены Джеймса, Дейдры. Например, ярко-фиолетовый – ее любимый цвет, и он активно используется в дизайне моделей.



Джеймс Дайсон и фен Dyson Superconic

А в головном офисе компании Dyson в английском Малмсбери этот цвет успешно применяется в дизайне помещений и рабочего пространства. Наверное, чтобы супруге было приятно там бывать.