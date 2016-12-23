Подарок подруге: 4 бьюти-гаджета, которые поместятся в клатч

«В сумке тушь, расческа, туфли» – все так, но современная девушка добавит к этому смартфон, планшет, наушники. Но и маленький бьюти-гаджет влезет, зато с ним всегда можно быстро привести себя в порядок после поездки в транспорте или занятий спортом. Подруга, мама, сестра (невесты и жены не очень любят получать в подарок бьюти-гаджеты) будет в восторге. В этой подборке вся техника – с приставкой «мини», чтобы уместиться в маленькую сумочку – клатч или кросс-боди.

Мини зубная щетка

Мы не призываем постоянно пользоваться электрической зубной щеткой, польза этого прибора вообще сильно преувеличена рекламой, а вот для чистки зубов после перекуса или перед важной встречей этот гаджет очень подойдет. Хотя бы потому, что его удобно брать с собой: крышка закрывается, чистит быстро, работает от батарейки, места занимает мало. Модели серебристого, розового и черного цветов есть в ассортименте Panasonic: они напоминают футляр туши для ресниц, работают от маленькой батарейки, головка щетки двигается со скоростью 16000 пульсаций в минуту. Длина Panasonic EW-DS90 меньше, чем у обычной щетки.





Мини выпрямитель для волос

Иногда такие приборчики называют выпрямителями для челки. Как говорится, «туда тоже можно», но на самом деле эти гаджеты вполне могут использоваться в «походных условиях» и для всей длины волос. Не подойдут они, пожалуй, только для очень густых и сильно вьющихся волос. Как и все выпрямители, мини-приборчики способны не только выпрямлять волосы, но и слегка накручивать – за счет тепла корпуса и остаточного тепла волос. При выборе стоит обращать внимание на известность и надежность бренда – меньше шансов встретить некачественное покрытие пластин, которые плохо скользят и неравномерно или слишком долго нагреваются. Мини-выпрямители для волос есть в ассортименте Rowenta, Bosch, Braun (совсем крошечный приборчик Braun Satin Hair 1 Style&go), Babyliss (под этим выпускаются также конусообразные мини-плойки и мини-щипцы гофре), Ga.Ma (у этого производителя есть даже автомобильный прибор, работающий от прикуривателя). Огромное количество дешевых (от 500 рублей) приборчиков можно купить на сайте aliexpress.





BaByliss Pro BabySleek BAB2050E – одна из качественных моделей, хотя, как у всех таких приборчиков, у нее нет регулировки температуры. Керамические пластины нагреваются до 200 градусов, мощность всего 20 Вт. Длина шнура 1,8 м: достаточно, чтобы было удобно пользоваться. Длина такого мини-выпрямителя – 15 см.





Очиститель-массажер или очиститель-эпилятор для лица

Таких приборов немало (Braun, Gezatone, Rolsen и др.), но вот именно для сумочки, чтобы можно было брать с собой – не так уж много. Щеточки с щетиной разной степени мягкости вращаются и интенсивно удаляют загрязнения, макияж, омертвевшие клетки кожи. По информации производителей, процедуры в чем-то могут заменить салонный уход – массаж и пилинг, откроют поры, улучшат цвет лица, удалят омертвевшие клетки кожи, улучшат микроциркуляцию крови, повысят впитываемость кремов, масок и тоников. Некоторые модели не только массируют и очищают кожу, но и эпилируют ее: позволяют быстро и без посещения салона привести в порядок брови.

Philips VisaPure Essential – прибор, выпущенный ограниченной серией, но у этого бренда есть несколько похожих, но не столь компактных гаджетов. Этот же приборчик – именно портативный: очень компактен и помещается в маленький футляр. Приборчик полностью водонепроницаем – можно использовать в душе. В комплекте две насадки – для очистки нормальной и чувствительной кожи (ну, и для массажа тоже) и зарядное устройство, на котором можно еще и сушить насадки. Прибор работает без подзарядки 30 минут, этого должно хватить на такое же количество сеансов ухода: больше минуты не стоит. Скоростей работы две. Есть индикатор зарядки, хотя, на наш взгляд, удобнее, чтобы такого рода гаджеты работали от батареек.



Серия приборов Braun Face включает модель SE 831: эпилятор для лица и щеточку для чистки кожи лица и шеи. В комплект входит мини-косметичка, где лежит эпилятор и маленькое зеркальце: ухаживать за бровями можно в любом удобном месте. Насадку-эпилятор легко заменить на щеточку для лица. Прибор тоже водонепроницаемый, можно использовать в душе.



Недостаток – общий для всех приборов такого рода: щеточку нужно периодически менять из гигиенических соображений. Модель работает от двух батареек: удобно, не требуется носить с собой зарядку.