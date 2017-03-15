Тест Dyson AM10: самый необычный вентилятор — теперь с увлажнителем

9 /10 Оценка по версии Ferra

Dyson AM10 Плюсы увлажнитель и вентилятор в одном устройстве

отсутствие лопастей

отсутствие расходных материалов

хорошее увлажнение

автоматический режим увлажнителя

позволяющий спать уровень шума

пульт на магните

простая в сборке и разборке конструкция

дизайн Минусы необходимость использовать дистиллированную или очищенную воду

невозможность доливать воду во время работы устройства

Главная фишка этого увлажнителя-вентилятора — обеззараживание ультрафиолетом воды, из которой образуется водная дымка. Мы проверили, насколько правдивы остальные обещания Dyson: равномерное увлажнение воздуха, низкий уровень шума и 18 часов работы без долива воды.

Оглавление

Технические характеристики

Мощность: 55 Вт в режиме увлажнителя, 40 Вт в режиме вентилятора

Производительность (в режиме увлажнителя): 300 мл/ч

Управление: пульт, кнопка включения и выключения на корпусе; дисплей, отображающий заданный уровень влажности

Конструкция: база, прозрачный резервуар для воды (3 л) с ручкой, контур распределения воздуха

Заявленный уровень шума: 57 дБ (режим увлажнителя), 62 дБ (режим вентилятора)

Максимальная площадь помещения: нет данных

Размеры: 58 x 24 x 13,5 см

Масса: 3,4 кг.



Dyson AM10

Условия тестирования

Испытания продолжались около трех месяцев ежедневного и еженощного использования в режиме увлажнителя: сначала в квартире с центральным отоплением, потом в частном доме с газовым отоплением. Перерывы были, но чисто технические: прибор отключился, когда дома никого не было и некому было долить воду и включить. В процессе тестирования использовался механический гигрометр Boneco 7057, точность которого считается высокой: ±1%.

Удобства и неудобства

Увлажнитель не громоздкий, но и не маленький в сравнении с увлажнителями с аналогичным объемом резервуара. Прежде всего, потому что у него достаточно большой контур, из которого выходят воздух и водяной пар. Очень удобно, что провод отключается от базы — при перемещении прибора он не мешает. В комплекте есть пульт — с него происходит все управление, на корпусе есть только кнопка включения и выключения. Лучше всегда хранить пульт на корпусе, к которому он крепится при помощи магнита. Влажность можно регулировать и без пульта: для этого нужно «зажать» кнопку включения на работающем приборе. Но с пульта намного удобнее.

Сборка и разборка конструкции совсем не сложные: на базу ставится резервуар, на него — контур выхода воздуха. Их никак нельзя собрать неправильно — даже в темноте и на ощупь. Неудобно только, что воду надо доливать довольно часто — минимум дважды в сутки. Для этого надо разбирать прибор: снимать контур, брать резервуар, идти к крану, отвинчивать крышку, наливать, завинчивать крышку, нести назад и снова собирать. Гораздо удобнее, когда воду можно наливать из бутылки или фильтра-кувшина в работающий прибор.

Режим увлажнителя

В квартире

Увлажнитель стоит в комнате площадью 18 м², высота потолка 2,75 м. В комнате на полу деревянная паркетная доска, на стенах обои. Отопительный сезон, относительный уровень влажности воздуха, тем не менее, не очень низкий — 37%, но чуть ниже, чем нужно для комфортного пребывания человека (согласно рекомендациям ВОЗ, это 40-60%).



Заданный уровень влажности

И сразу первое неудобство: возможно, Dyson AM10 и знает, какой у нас в комнате уровень влажности, но нам не показывает! Хотелось бы, чтобы, включаясь, он делился впечатлениями. При помощи пульта установили желаемый уровень влажности: 50% — и скорость обдува минимальную, первую (потому на больших скоростях ощущение, что дует сильно — видимо, прибор рассчитан на достаточно просторные помещения). Через три минуты (столько, по информации производителя, нужно на дезинфекцию первой порции воды) начинается выработка холодного пара, и это время дисплей не показывает цифр, а потом показывает те 50, что мы задали.

Надо сказать, что вообще ультразвуковые увлажнители доводят уровень влажности в помещении до заданного небыстро, потому что сначала влагу впитывают и предметы, и текстиль, и обои, и натуральные покрытия пола. Стрелка гигрометра в первые сутки практически не двигалась, на вторые сутки показала 40%, а желанные 50% были достигнуты только через неделю.

Проверяем утверждение, что воздух равномерно увлажняется во всем помещении: уносим гигрометр в другой конец комнаты, смотрим на результаты примерно через сутки: было 50%, стало 49%. Можно считать это равномерным увлажнением.

В загородном доме

Стены и потолок покрыты деревянной вагонкой, полы — деревянная доска, в доме газовое отопление. Гигрометр показывает 26% — почти Сахара, и сухость отчётливо чувствуется. Решили довериться автоматическому режиму: нажали на пульте кнопку "АUTO". В этом режиме увлажнитель должен сам рассчитать все параметры: выбрать, какой уровень необходим, и работать на его достижение.

Объективно

Уровень влажности растет медленно. Видимо, потому что кругом дерево, оно должно тоже напитаться влагой. На третьи сутки гигрометр показал 34%, через неделю дорос до 45%, иногда уровень поднимается до 48%. Во время тестирования погода стояла, в основном, морозная, котел и отопление работали почти всегда на максимуме.

Попробовали отключить автоматический режим и выставили уровень 70%. Ситуация не изменилась: видимо, в доме так сухо, что увлажнитель и сам выбирает этот параметр.

Заметим, что никакого «криминала» в том, что уровень влажности не поднялся до 70%, нет. Все зависит от условий использования прибора — в нашем случае они суровы, и прибор показал хорошую способность создавать и поддерживать комфортный уровень влажности.

Производительность 300 мл/ч — не самая высокая для ультразвукового увлажнителя, хотя считается нормой для помещения площадью 25–30 м². Вот так, кстати, мы можем определить площадь помещения, на которую рассчитан Dyson AM10, хотя производитель не указывает этот параметр.

Субъективно

Находиться в помещении стало комфортнее буквально с первых минут после начала увлажнения. Водяная дымка (холодный пар) распространяется объемно, а не струйкой, как это в основном бывает. Очень комфортно спать: засыпается и «просыпается» в целом легче.

Уровень шума

Обычное использование

Объективно

Замеры производились в метре от работающего прибора. В режиме увлажнителя — от 56,7 до 57,4 дБ, в режиме вентилятора — 61,8–62,9 дБ. Это близко к значениям, которые заявил производитель: 57 и 62 дБ соответственно.

Субъективно

Почему-то при первом включении увлажнитель ощутимо потрескивал и шумел, но через несколько часов посторонние звуки прекратились, и уровень шума стал ниже (на слух, без замеров). Чтобы было понятно, что такое 57 дБ: это чуть выше, чем привычный фоновый шум (собственно, при выключенном приборе шумометр показывает 51-52 дБ).

Ночной режим

Объективно

55 дБ.

Субъективно

Спать можно.

Максимальное время работы в режиме увлажнителя

На сайте указано «до 18 часов», в инструкции — 10. За разъяснениями мы обратились к самой Dyson, и вот что нам ответили:

«До 18 часов: имеется в виду работа устройства в авторежиме, когда при достижении автоматически заданного уровня влажности отключается функция увлажнения и работает только вентилятор до тех пор, пока уровень относительной влажности в комнате не снизится. 3 литра за 10 часов: имеется ввиду производительность, то есть увлажнитель расходует 300 мл воды в час: если брать в расчет объем контейнера 3 литра, получается 10 часов работы».

В нашем случае в квартире увлажнитель стал иногда выключаться, в доме — нет. В первые дни вода расходуется быстрее из-за насыщения влагой предметов, материалов стен и пола. В среднем увлажнитель расходует 3 литра воды за 9–10 часов.



Пульт управления на магните. Можно хранить сверху на корпусе

Гигиеничность и уход

Субъективно

Инструкция просит после каждого использования промывать и просушивать резервуар. Это неудобно. На протяжении испытаний мы промыли его пять или шесть раз, но с ним все хорошо: не «зарастает», запаха нет. В случае появления известкового налета в резервуаре, инструкция рекомендует очищать его раствором лимонной кислоты. Нам делать этого не пришлось, чистили только базу от грязи, но не от налета.

В квартире мы использовали фильтрованную воду, в доме — колодезную, без фильтрации (уровень жесткости в норме, с жесткой водой этот номер не пройдет). Вообще, для ультразвуковых увлажнителей рекомендуется использовать дистиллированную воду, чтобы содержащиеся в ней соли не оседали на поверхностях в доме, в резервуаре и на других деталях увлажнителя. За период использования у нас не появилось никакого налета на мебели, но все зависит от жесткости воды в каждом конкретном случае. Картриджи умягчения воды не предусмотрены. В компании это объясняют стремлением избавить потребителя от покупок расходных материалов, но в случае жесткой воды придется фильтровать ее или покупать очищенную. Кроме того, представители производителя считают, что «наличие фильтра жесткости воды (как и любого другого) является риском для размножения бактерий»