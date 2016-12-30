Dyson V8 Absolute: сколько инноваций может вместить один маленький пылесос?

Ferra.ru, 

Компания Dyson совершенствует свои беспроводные пылесосы и почти каждый год удивляет новинкой, которая становится все более инновационной, удобной, мощной, гигиеничной – хотя кажется, что выше уже не прыгнуть. Смотришь на новую модель скептически: «ну что еще можно придумать?» Тестируем новый Dyson V8 Absolute и разбираемся: можно или нет.

Оглавление

Dyson V8 – что это такое?

Свое название новая линейка беспроводных пылесосов получила по «имени» двигателя, хотя оно под стать какому-нибудь истребителю. Впрочем, у истребителя и Dyson V8 Absolute много общего: быстрота, мощность и беспощадность - понятно, что в случае с пылесосом речь идет о мусоре. Ключевой технологией, влияющей почти на все рабочие качества пылесоса, является двигатель с цифровым управлением. Именно он обеспечивает высокоэффективную работу и стабильно высокую мощность всасывания на протяжении всего срока службы устройства. Миниатюрный двигатель Dyson V8 вращается со скоростью 110 000 оборотов в минуту, обладая мощностью 400 Вт (в предыдущем поколении беспроводных пылесосов Dyson этот показатель составлял 350 Вт, что для беспроводного пылесоса уже было беспрецедентно много). Соответственно, пропорционально увеличились и показатели мощности всасывания: у Dyson V8 это 115 аВт (у моделей предыдущего поколения — 100 аВт).

Беспроводной вертикальный Dyson V8 Absolute
Беспроводной вертикальный Dyson V8 Absolute

Работает еще дольше

Кроме того, новый двигатель с цифровым управлением рассчитан на еще более длительную автономную работу – до 40 минут, что на 20 минут (в 2 раза) больше предыдущего достижения. За длительность автономной работы отвечает усовершенствованный кобальт-никель-алюминиевый аккумулятор.

Тест. Работает даже чуть дольше: 42 минут. Правда, аккумулятор пока новый, но здорово, когда «обман» в пользу потребителя. На максимальной мощности, в турбо-режиме, пылесос работает 7 минут (тоже чуть больше - +20 секунд). Время полной зарядки устройства – 5 часов. Интересно, что индикатор заряда аккумулятора инженеры Dyson перенесли в другое место – раньше его было плохо видно, а теперь он расположен по обеим сторонам от ручки, где его отлично видно с любого ракурса.

Dyson пообещал с делать свои пылесосы тише. И сделал!

Инженеры Dyson добились существенного улучшения акустических характеристик беспроводных пылесосов Dyson V8 – и это не за счет снижения мощности, и даже с ее увеличением.  Но за уровень шума отвечает очень многое: звукоизоляция, особенности аэродинамических траекторий внутри устройства и т.п. Траектории воздушного потока внутри устройства были изменены так, чтобы уменьшить шум, вызванный быстрым прохождением воздуха по узким каналам. Дополнительную роль в снижении уровня шума играет усовершенствованный постмоторный фильтр, а также звукоизоляционный фетр и пористый пеноматериал, который поглощают вибрацию.

Тест. Мы просто измерили уровень шума. С фоновым уровнем шума 48-50 дБ непосредственно у пылесоса шумометр показывает 75 дБ, но на расстоянии 50 см – не больше 68-69 дБ. Для циклонного пылесоса это отличный показатель. Да и по ощущениям Dyson V8 работает тише, чем предыдущая модель - Dyson V6.

Новый механизм гигиеничной очистки контейнера

У компании Dyson очень интересная система работы с нами – потребителями. Обратная связь очень важна: специалисты прислушиваются к пожеланиям клиентов. «На что жалуетесь?» – спросили в Dyson своих клиентов. Провели мониторинг, обработали результаты. Оказалось, что одно из основных нареканий – это  несовершенная система очистки контейнера: все хорошо, но полностью уйти от контакта с мусором казалось невозможным. Но теперь при очистке контейнера система циклонов выдвигается вверх, а плотно прилегающее к сетчатому экрану силиконовое кольцо счищает с него остатки мусора и пыли, полностью освобождая контейнер от содержимого. Никаких лопаточек и ручной чистки внутренней поверхности контейнера. Кстати, сам контейнер стал вместительнее: 540 мл.

Новая система гигиеничного удаления пыли из контейнера
Новая система гигиеничного удаления пыли из контейнера

Тест. На корпусе расположена красная ручка, которую нужно потянуть вверх, тем самым подняв циклонный блок, в конечной точке этого движения срабатывает механизм открытия крышки (дна) контейнера и весь мусор удаляется из него без остатка. Потом циклонный блок нужно опустить вниз, нажав на него сверху и закрыть крышку (дно) контейнера. Уровень гигиеничности при очистке контейнера действительно на высоте: мусор – даже такой коварный, как собачья шерсть – удаляется полностью без контакта с пользователем.

Интересно, что в предыдущих моделях сетчатый экран в пылесборнике тоже был, но для реализации гигиеничного механизма очистки контейнера, инженерам Dyson пришлось усовершенствовать конструкцию экрана: теперь это не сетка с мелкими отверстиями, за которой цеплялась часть мусора, а очень гладкий экран из  нержавеющей стали с химическим травлением отверстий размером всего 0,4 мм.

Насадки – для  уборки всех видов покрытий

Инновационные насадки, разработанные инженерами Dyson, плюс высокая мощность всасывания, обеспеченная двигателем Dyson V8, – такова формула самой продвинутой и эффективной уборки. 

Тест. Основных насадок две: первая – с прямым приводом – предназначена для очистки преимущественно ковров – в том числе, от шерсти животных. Собственно, мы как раз собирали собачью шерсть – это основной загрязнитель в доме, где обитает лайка. Часть шерсти наматывается на валик щетки с электроприводом (по сути, модернизированной турбощетки), но часть – пуховый подшерсток (сейчас линька, как раз вовремя тестируем!) – попадает в пылесборник. Интересно, что обе электрощетки (есть еще третья – маленькая, для мягкой мебели и салона автомобиля) можно легко разобрать и очистить от намотавшейся шерсти и волос.

Как устроена насадка с прямым приводом? Внутри вала прячется мощный двигатель: это он, а не поток воздуха, вращает вал – поэтому щетка работает стабильно эффективно. Жесткие нейлоновые щетинки способны проникать вглубь ковровых покрытий и буквально выхватывать оттуда частички грязи и шерсть животных. Но есть и мягкие антистатические щетинки из углеродного волокна: они собирают мелкую пыль с твердых покрытий.

Основная электрощетка
Основная электрощетка

Вторая основная насадка – Fluffy с мягким валиком – предназначена для одновременного удаления с твердых покрытий и крупного мусора, и самой мелкой пыли.

Насадка Fluffy («пушистый» – англ.) с мягким валиком разработана специально для твердых покрытий. Большой валик с нейлоновым ворсом собирает крупный мусор, а мягкие щетинки из углеродного волокна удаляют мелкую пыль: специальный материал не дает накапливаться статическому электричеству, а следовательно, препятствуют последующему налипанию пыли на твердом напольном покрытии и позволяет легче удалять имеющуюся на нем пыль. И эта насадка тоже оснащена двигателем с прямым приводом. Зачем нужен прямой привод электрощетке? Чтобы работала вся ширина насадки и не оставалось «слепых зон», где обычно располагается ременной механизм передачи момента вращения, это делает процесс уборки более эффективным, быстрым и комфортным.

Одна из основных насадок: флаффи
Одна из основных насадок: флаффи

Обе основные насадки имеют подвижные шарнирные соединения с трубой, что делает насадки необычайно маневренными. Для особенно труднодоступных зон предусмотрена щелевая насадка.

Под мебелью и вокруг нее: маневренные насадки
Под мебелью и вокруг нее: маневренные насадки

Мини-электрощетка тоже оснащена электродвигателем и отлично справляется с шерстью и грязью на мягкой мебели и в салоне автомобиля. Тут стоит сказать, что трубу пылесоса можно снять и надеть насадку непосредственно на корпус – получится маленький портативный пылесос для работы с мебелью, чистки сидений автомобиля и любых поверхностей, которые неудобно чистить с большой длинной трубой. Например, это может быть клавиатура компьютера или другая аппаратура: для нее (в том числе) предназначена комбинированная насадка 2-в-1: можно использовать ее с щетиной, а можно без – в зависимости от положения переключателя на насадке.

Идеально для уборки в автомобиле
Идеально для уборки в автомобиле

Все насадки оснащены новой системой удобных и очень мягких фиксаторов, позволяющих заменять их быстро и легко.

Управление

Для уборки особенно загрязненных участков можно выбрать интенсивный режим, увеличив мощность всасывания. Именно в этом режиме она достигает 115 аВт. Переключатель режимов находится сверху на корпусе.

Чтобы включить пылесос, нужно зажать кнопку-курок и держать ее зажатой на протяжении уборки. Такое решение выбрано Dyson в целях экономии заряда аккумулятора: пылесос не будет работать вхолостую. По сравнению с предыдущими моделями, кнопка стала «мягче»: удерживать ее совсем не тяжело – даже те 40 с лишним минут, которые мы тестировали время автономной работы.

Удобство в использовании

Dyson V8 – не только беспроводной, но и очень легкий: в сборке всего 2,6 кг. Всю «тяжесть» инженеры Dyson сосредоточили рядом с рукояткой, и именно это, как ни странно, делает модель легкой и удобной в работе. Центр тяжести пылесоса смещен к руке и его рабочая часть стала легче. 

Уборка от пола до потолка
Уборка от пола до потолка

Тест. Что это дает? Можно пылесосить высоко расположенные поверхности и любые труднодоступные участки – особенно удобно это в большом доме, где таких высоких поверхностей хоть отбавляй. Действительно, очень легко и удобно!

Фильтрация: чистый воздух

На выходе воздуха постмоторный фильтр улавливает аллергены – пыльцу и даже бактерии. Благодаря фильтру и отличной герметичности конструкции, выходящий из пылесоса воздух чище, чем тот, которым мы дышим. 

Тест на прочность

Корпус пылесоса выполнен из специально отобранных легких и надежных материалов. Контейнер сделан из поликарбоната — (используется при производстве полицейских щитов).

Тест. Конечно, мы его уронили – правда, не специально. Но именно такие случайности и делают проверку настоящей проверкой, а тест – не только драйв-, но и краш-тестом.

В итоге

Dyson V8 Absolute обеспечивает высокоэффективную уборку – причем абсолютно любых напольных покрытий – от твердых полов до ковров, и любых поверхностей – от салона автомобиля до потолка и стен в квартире.

Мощность всасывания Dyson V8 Absolute беспрецедентно высокая: такой не может похвастаться ни один беспроводной пылесос. Это позволяет Dyson V8 Absolute быть не вторым, а основным пылесосом в доме – не только для быстрой уборки в аварийных ситуациях, а для полноценной ежедневной уборки.

Универсальность (уборка в квартире, в салоне автомобиля, уход за любыми покрытиями и поверхностями) и удобство использования (без провода, легко трансформируется в портативный, удобен для стен и потолка) делают Dyson V8 Absolute бескомпромиссным борцом с мусором в любом доме.

На правах рекламы

Автор
Ferra.ru
Теги
пылесос Dyson вертикальный пылесос Dyson V8

Комментарии

Материалы по теме

IFA 2014: LG представила коллекцию беспроводных пылесосов CordZero премиум-класса

1 сентября 2014

Как выбрать пылесос: полное руководство

19 октября

Как выбрать пылесос: простые, моющие и самые умные модели

7 ноября 2013

Как делают пылесосы. Репортаж с завода Electrolux

28 мая 2015

Маленький помощник. Обзор робота-пылесоса LG Hom-Bot Square VR6270LVM

19 января 2014

Обзор Dyson Supersonic: что умеет фен за 35000 рублей

31 октября
Из рубрикиБытовая Техника
5 недорогих кофеварок и кофемашин с автоматическим капучинатором
Шнековая соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ: ледяной тест-драйв
ТОП-5 узких стиральных машин с большой загрузкой

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 363
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 193
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 105
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 104