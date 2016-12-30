Dyson V8 Absolute: сколько инноваций может вместить один маленький пылесос?

Компания Dyson совершенствует свои беспроводные пылесосы и почти каждый год удивляет новинкой, которая становится все более инновационной, удобной, мощной, гигиеничной – хотя кажется, что выше уже не прыгнуть. Смотришь на новую модель скептически: «ну что еще можно придумать?» Тестируем новый Dyson V8 Absolute и разбираемся: можно или нет.

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Dyson V8 – что это такое?

Свое название новая линейка беспроводных пылесосов получила по «имени» двигателя, хотя оно под стать какому-нибудь истребителю. Впрочем, у истребителя и Dyson V8 Absolute много общего: быстрота, мощность и беспощадность - понятно, что в случае с пылесосом речь идет о мусоре. Ключевой технологией, влияющей почти на все рабочие качества пылесоса, является двигатель с цифровым управлением. Именно он обеспечивает высокоэффективную работу и стабильно высокую мощность всасывания на протяжении всего срока службы устройства. Миниатюрный двигатель Dyson V8 вращается со скоростью 110 000 оборотов в минуту, обладая мощностью 400 Вт (в предыдущем поколении беспроводных пылесосов Dyson этот показатель составлял 350 Вт, что для беспроводного пылесоса уже было беспрецедентно много). Соответственно, пропорционально увеличились и показатели мощности всасывания: у Dyson V8 это 115 аВт (у моделей предыдущего поколения — 100 аВт).



Беспроводной вертикальный Dyson V8 Absolute

Работает еще дольше

Кроме того, новый двигатель с цифровым управлением рассчитан на еще более длительную автономную работу – до 40 минут, что на 20 минут (в 2 раза) больше предыдущего достижения. За длительность автономной работы отвечает усовершенствованный кобальт-никель-алюминиевый аккумулятор.

Тест. Работает даже чуть дольше: 42 минут. Правда, аккумулятор пока новый, но здорово, когда «обман» в пользу потребителя. На максимальной мощности, в турбо-режиме, пылесос работает 7 минут (тоже чуть больше - +20 секунд). Время полной зарядки устройства – 5 часов. Интересно, что индикатор заряда аккумулятора инженеры Dyson перенесли в другое место – раньше его было плохо видно, а теперь он расположен по обеим сторонам от ручки, где его отлично видно с любого ракурса.

Dyson пообещал с делать свои пылесосы тише. И сделал!

Инженеры Dyson добились существенного улучшения акустических характеристик беспроводных пылесосов Dyson V8 – и это не за счет снижения мощности, и даже с ее увеличением. Но за уровень шума отвечает очень многое: звукоизоляция, особенности аэродинамических траекторий внутри устройства и т.п. Траектории воздушного потока внутри устройства были изменены так, чтобы уменьшить шум, вызванный быстрым прохождением воздуха по узким каналам. Дополнительную роль в снижении уровня шума играет усовершенствованный постмоторный фильтр, а также звукоизоляционный фетр и пористый пеноматериал, который поглощают вибрацию.

Тест. Мы просто измерили уровень шума. С фоновым уровнем шума 48-50 дБ непосредственно у пылесоса шумометр показывает 75 дБ, но на расстоянии 50 см – не больше 68-69 дБ. Для циклонного пылесоса это отличный показатель. Да и по ощущениям Dyson V8 работает тише, чем предыдущая модель - Dyson V6.

Новый механизм гигиеничной очистки контейнера

У компании Dyson очень интересная система работы с нами – потребителями. Обратная связь очень важна: специалисты прислушиваются к пожеланиям клиентов. «На что жалуетесь?» – спросили в Dyson своих клиентов. Провели мониторинг, обработали результаты. Оказалось, что одно из основных нареканий – это несовершенная система очистки контейнера: все хорошо, но полностью уйти от контакта с мусором казалось невозможным. Но теперь при очистке контейнера система циклонов выдвигается вверх, а плотно прилегающее к сетчатому экрану силиконовое кольцо счищает с него остатки мусора и пыли, полностью освобождая контейнер от содержимого. Никаких лопаточек и ручной чистки внутренней поверхности контейнера. Кстати, сам контейнер стал вместительнее: 540 мл.



Новая система гигиеничного удаления пыли из контейнера

Тест. На корпусе расположена красная ручка, которую нужно потянуть вверх, тем самым подняв циклонный блок, в конечной точке этого движения срабатывает механизм открытия крышки (дна) контейнера и весь мусор удаляется из него без остатка. Потом циклонный блок нужно опустить вниз, нажав на него сверху и закрыть крышку (дно) контейнера. Уровень гигиеничности при очистке контейнера действительно на высоте: мусор – даже такой коварный, как собачья шерсть – удаляется полностью без контакта с пользователем.

Интересно, что в предыдущих моделях сетчатый экран в пылесборнике тоже был, но для реализации гигиеничного механизма очистки контейнера, инженерам Dyson пришлось усовершенствовать конструкцию экрана: теперь это не сетка с мелкими отверстиями, за которой цеплялась часть мусора, а очень гладкий экран из нержавеющей стали с химическим травлением отверстий размером всего 0,4 мм.

Насадки – для уборки всех видов покрытий

Инновационные насадки, разработанные инженерами Dyson, плюс высокая мощность всасывания, обеспеченная двигателем Dyson V8, – такова формула самой продвинутой и эффективной уборки.

Тест. Основных насадок две: первая – с прямым приводом – предназначена для очистки преимущественно ковров – в том числе, от шерсти животных. Собственно, мы как раз собирали собачью шерсть – это основной загрязнитель в доме, где обитает лайка. Часть шерсти наматывается на валик щетки с электроприводом (по сути, модернизированной турбощетки), но часть – пуховый подшерсток (сейчас линька, как раз вовремя тестируем!) – попадает в пылесборник. Интересно, что обе электрощетки (есть еще третья – маленькая, для мягкой мебели и салона автомобиля) можно легко разобрать и очистить от намотавшейся шерсти и волос.

Как устроена насадка с прямым приводом? Внутри вала прячется мощный двигатель: это он, а не поток воздуха, вращает вал – поэтому щетка работает стабильно эффективно. Жесткие нейлоновые щетинки способны проникать вглубь ковровых покрытий и буквально выхватывать оттуда частички грязи и шерсть животных. Но есть и мягкие антистатические щетинки из углеродного волокна: они собирают мелкую пыль с твердых покрытий.



Основная электрощетка

Вторая основная насадка – Fluffy с мягким валиком – предназначена для одновременного удаления с твердых покрытий и крупного мусора, и самой мелкой пыли.

Насадка Fluffy («пушистый» – англ.) с мягким валиком разработана специально для твердых покрытий. Большой валик с нейлоновым ворсом собирает крупный мусор, а мягкие щетинки из углеродного волокна удаляют мелкую пыль: специальный материал не дает накапливаться статическому электричеству, а следовательно, препятствуют последующему налипанию пыли на твердом напольном покрытии и позволяет легче удалять имеющуюся на нем пыль. И эта насадка тоже оснащена двигателем с прямым приводом. Зачем нужен прямой привод электрощетке? Чтобы работала вся ширина насадки и не оставалось «слепых зон», где обычно располагается ременной механизм передачи момента вращения, это делает процесс уборки более эффективным, быстрым и комфортным.



Одна из основных насадок: флаффи

Обе основные насадки имеют подвижные шарнирные соединения с трубой, что делает насадки необычайно маневренными. Для особенно труднодоступных зон предусмотрена щелевая насадка.



Под мебелью и вокруг нее: маневренные насадки

Мини-электрощетка тоже оснащена электродвигателем и отлично справляется с шерстью и грязью на мягкой мебели и в салоне автомобиля. Тут стоит сказать, что трубу пылесоса можно снять и надеть насадку непосредственно на корпус – получится маленький портативный пылесос для работы с мебелью, чистки сидений автомобиля и любых поверхностей, которые неудобно чистить с большой длинной трубой. Например, это может быть клавиатура компьютера или другая аппаратура: для нее (в том числе) предназначена комбинированная насадка 2-в-1: можно использовать ее с щетиной, а можно без – в зависимости от положения переключателя на насадке.



Идеально для уборки в автомобиле

Все насадки оснащены новой системой удобных и очень мягких фиксаторов, позволяющих заменять их быстро и легко.

Управление

Для уборки особенно загрязненных участков можно выбрать интенсивный режим, увеличив мощность всасывания. Именно в этом режиме она достигает 115 аВт. Переключатель режимов находится сверху на корпусе.

Чтобы включить пылесос, нужно зажать кнопку-курок и держать ее зажатой на протяжении уборки. Такое решение выбрано Dyson в целях экономии заряда аккумулятора: пылесос не будет работать вхолостую. По сравнению с предыдущими моделями, кнопка стала «мягче»: удерживать ее совсем не тяжело – даже те 40 с лишним минут, которые мы тестировали время автономной работы.

Удобство в использовании

Dyson V8 – не только беспроводной, но и очень легкий: в сборке всего 2,6 кг. Всю «тяжесть» инженеры Dyson сосредоточили рядом с рукояткой, и именно это, как ни странно, делает модель легкой и удобной в работе. Центр тяжести пылесоса смещен к руке и его рабочая часть стала легче.



Уборка от пола до потолка

Тест. Что это дает? Можно пылесосить высоко расположенные поверхности и любые труднодоступные участки – особенно удобно это в большом доме, где таких высоких поверхностей хоть отбавляй. Действительно, очень легко и удобно!

Фильтрация: чистый воздух

На выходе воздуха постмоторный фильтр улавливает аллергены – пыльцу и даже бактерии. Благодаря фильтру и отличной герметичности конструкции, выходящий из пылесоса воздух чище, чем тот, которым мы дышим.

Тест на прочность

Корпус пылесоса выполнен из специально отобранных легких и надежных материалов. Контейнер сделан из поликарбоната — (используется при производстве полицейских щитов).

Тест. Конечно, мы его уронили – правда, не специально. Но именно такие случайности и делают проверку настоящей проверкой, а тест – не только драйв-, но и краш-тестом.

В итоге

Dyson V8 Absolute обеспечивает высокоэффективную уборку – причем абсолютно любых напольных покрытий – от твердых полов до ковров, и любых поверхностей – от салона автомобиля до потолка и стен в квартире.

Мощность всасывания Dyson V8 Absolute беспрецедентно высокая: такой не может похвастаться ни один беспроводной пылесос. Это позволяет Dyson V8 Absolute быть не вторым, а основным пылесосом в доме – не только для быстрой уборки в аварийных ситуациях, а для полноценной ежедневной уборки.

Универсальность (уборка в квартире, в салоне автомобиля, уход за любыми покрытиями и поверхностями) и удобство использования (без провода, легко трансформируется в портативный, удобен для стен и потолка) делают Dyson V8 Absolute бескомпромиссным борцом с мусором в любом доме.

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