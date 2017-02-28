Что подарить девушке на 8 марта? 5 идей, кроме мультиварки

Если хочется подарить девушке на 8 марта или жене технику для дома, то есть два подхода. Первый – хороший, но не романтичный: спросить ее о насущных нуждах и дарить то, что попросит. Возможно, это посудомоечная машина, новая мясорубка или парогенератор. Удобно, практично, но грозит затаенной женской обидой: «не мог придумать что-то оригинальное!» Второй – выбрать что-то экстраординарное: оригинальный девайс, который и «пользу нанесет», и удивит, и о ваших нежных чувствах расскажет.

Пылесос со стразами

Такой беспроводной вертикальный пылесос есть в ассортименте Electrolux, модель называется Electrolux ErgoRapido ZB 3015SW. Модель не новая, но еще продается примерно за 11900-12900, и для кого-то может стать приятным сюрпризом. Корпус крашен 20000 кристаллами Swarovski, литий-ионный аккумулятор заряжается 210 минут, пылесос работает на максимальной скорости 20 минут, на минимальной – 35 минут. От основного пылесоса отсоединяется портативный, которым удобно убирать, например, салон автомобиля.



Electrolux ZB 3015SW - отсоединяемый модуль

Минусы

Для некоторых девушек «прошлогодняя коллекция» – это большой минус. Не произносите этих слов!

Фен в эксклюзивном чехле

Мало того, что сам фен Dyson Supersonic – полный эксклюзив, так компания еще и лимитированный выпуск подготовила – с красивым кожаным чехлом. Мощность 1600 Вт, все 630 г, электронная регулировка скоростей обдува и температуры, самая низкая – 28 градусов – позволяет быстро сушить волосы, не перегревая их. Эта модель комплектуется тремя насадками: для создания мощного воздушного потока, тонким концентратором и диффузором для придания объема. Цена модели ограниченного выпуска 36990 рублей, а наш обзор со всеми плюсами и минусами можно найти здесь.



Dyson Supersonic в кожаном чехле

Минусы

Не подойдет активным зоозащитницам, вегетарианкам и чувствительным натурам: животных, из которых чехол, очень жалко. Для противниц насилия над животными – просто фен, он все равно очень необычный.

Кофемашина в форме сердца

Кофемашина BIALETTI CF80 Cuore espresso итальянского дизайнерского бренда может не только приготовить кофе, но и рассказать о чувствах. У нее даже индикатор режимов – светящееся «бьющееся» сердце. Характеристики: максимальное давление: 20 бар, контроль крепости кофе, регулировка температуры напитка.



Кофемашина BIALETTI CF80 Cuore espresso

Минусы

Совместима только с капсулами BIALETTI – надо будет регулярно покупать. У этих капсул есть особенность: не предусмотрены варианты для приготовления напитков с молоком – латте макиато и капучино, только разные бленды для эспрессо. Разброс цен на BIALETTI CF80 огромен: от 10500 до 26000 рублей, обратите внимание.

Ретро-чайник или ретро-тостер

Подарок, который подойдет сентиментальным натурам и девушкам, ценящим все яркое и стильное. Моделей масса, но по-настоящему красивые можно найти лишь у некоторых брендов. Это DeLonghi, Russel Hobbs, Kenwood, Smeg, Kitchen Aid – самые бытовые вещи смотрятся очень свежо, радостно, мило, а что еще нужно в женский праздник?



Чайник и тостер в винтажном стиле: DeLonghi BRILLANTE

Минусы

Тостер не подойдет, если девушка вечно на диете. Не провоцируйте священный гнев.

Электрооткрывалка для консервов и бутылок

Неромантично? Тут требуется объяснение. Это на случай с кодовым названием «уехал муж в командировку», потому что если вы дома, электрооткрывалка ей без надобности. Когда мы писали обзор техники для здоровья, то проводили небольшой опрос знакомых: какую технику они считают полезной. И были сильно удивлены, что некоторые дамы высказались за эти штуковины: берегут нервы и маникюр, куда уж здоровее! Хорошая открывалка не только банки и бутылки открывает, но и ножи точит, а пользоваться ею можно одной рукой.



Электрооткрывалка и ножеточка CASO D-10

Минусы

Очень бытовая вещь, но можно красиво обыграть: ведь это техника, чтобы женщина оставалась женщиной и не нуждалась в мужчине только как в обладателе сильных рук.

Если ваша дама сердца за рулем, то ей может понравиться что-то из обзора гаджетов для автомобиля – от кофеварки до щипцов для волос; если на диете, то обзор техники, которая поможет похудеть; если обожает бьюти-гаджеты – то обзор мини-приборов, которые поместятся в клатч и обзор умных стайлеров для волос.