Бытовая техника в подарок родителям: 6 идей к Новому году

Бытовая техника умнеет, а понять ее становится сложнее, несмотря на усилия производителей создавать дружелюбные интерфейсы и «интуитивно понятное управление». Особенно теряются наши родители, бабушки и дедушки, а ведь бытовая техника – хороший подарок для них. Что же делать? Наш ответ: выбирать приборы с функциями и особенностями конструкции, облегчающими «общение», использование и вообще жизнь.

Оглавление

Стиральная машина, управляющаяся одной кнопкой

Это, конечно, интересный момент: с одной стороны, маркетинговый прием, в котором есть место неправде, с другой – прием удачный, реально облегчающий жизнь непродвинутым пользователям. Суть в следующем: на панели управления стиральных машин Indesit Innex есть все обычные «органы управления» – регуляторы, кнопки и прочее, а есть одна большая синяя кнопка, удерживая которую пару секунд, можно активировать программу стирки в холодной воде (30 градусов). Производитель назвал эту функцию Push&Wash. По информации производителя, машина сама выберет и установит нужные параметры стирки, а стирка займет 45 минут. Что в этом правда, что нет? «Выберет и подберет» – точно нет, потому что она не знает какой тип белья в барабане. Максимум, что она может определить – сколько его там. Поэтому она просто установит программу стирки в прохладной воде, чтобы не повредить белье.



Нажми на кнопку - получишь результат

В общем, если постирать надо, а пожилая мама или бабушка затрудняется с управлением, то можно подсказать выбрать этот вариант с синей кнопкой: современные порошки, в принципе, нормально отстирывают при низкой температуре. В линейке много моделей – можно выбрать подходящую по габаритам, загрузке, наличию остальных программ и другим показателям. Инверторный мотор работает тихо, сенсор Water Balance+ оптимизирует потребление воды. снижая затраты электроэнергии на нагрев. Вместимость – от 5 кг в корпусе глубиной 35 см до 8 кг корпусе глубиной 48 см. Цена моделей – от 15 до 20000 рублей.



Стиральная машина с самым простым управлением

Посудомоечная машина с автоматически поднимающейся корзиной

Новинка от Electrolux – посудомоечная машина ComfortLift RealLife. Пока ничего похожего у других производителей нет. Речь уже не о доступном управлении, хотя и оно в этой модели несложное, а о простой эксплуатации: не надо наклоняться к нижней корзине, чтобы загрузить или вытащить посуду. Корзина сама «выезжает» и поднимается наверх.



Корзина поднимается сама: наклоняться не надо

Что еще есть интересного в этой модели? ComfortLift RealLife вмещает на больше посуды по сравнению со средней посудомоечной машиной (но эту информацию стоит воспринимать критически: что такое «средняя» в понимании этого производителя?) Новая корзина для стеклянной посуды Glass basket – специально для того, чтобы хрупкие предметы не пострадали при мытье: резиновые держатели и для бокалов фиксируют каждый предмет. Ну и вообще, подарить родителям посудомоечную машину – хорошая идея. Поначалу могут быть возражения – она не отмывает, я все равно не буду пользоваться, но попросите их провести эксперимент: месяц без мытья посуды – пусть посмотрят, как чувствуют себя, например, суставы кистей рук.



Бокалы не разобьются

Ручной компактный отпариватель

Глаженье утомляет, с паровыми станциями трудно управиться, спина болит, а руки уже не могут держать тяжелый утюг, но консервативным людям трудно принять современное несколько небрежное отношение к одежде: складок быть не должно. На самом деле хороший ручной отпариватель – маст хэв не только для наших родителей. В линейке Philips есть несколько моделей, но буквально в ноябре появилась новинка: Philips StyleTouch Pure, которую постарались сделать максимально удобной. Ручным отпаривателем можно гладить вещи, висящие на вешалке или лежащие на столе (в комплект входит специальная попра StyleMat для растягивания ткани, она отчасти заменяет гладильную доску). Подача пара – до 30 г в минуту (пар подается постоянно при зажатой кнопке, подкачивать не надо), мощность прибора – 1500 Вт. Специальная технология предотвращает появление конденсата и, следовательно, мокрых пятен на одежде.



Мама, больше не парься!

Накипь скапливается в специальном контейнере и легко удаляется, резервуар для воды вмещает 200 мл (воду надо будет подливать, если гладить сразу несколько вещей, а делать это можно из бутылки или прямо из-под крана). В комплект входит насадка-щетка для плотных тканей (она одновременно и чистит вещи), а вот защитная перчатка не входит, это стоит учесть. Цена ручного отпаривателя – около 10000 рублей.

Сейчас не так много электрических чайников, поддерживающих тепло не за счет подогрева (функция поддержания тепла), а за счет термоизоляции и двойных стенок. Меж тем, действительно, иметь горячую воду для чая очень удобно, а все время греть ее – неэкономно. Конечно, есть термопоты, но они кипятят медленно, выливать из них остатки воды неудобно и они занимают много места. А вот чайник-термос, способный несколько часов поддерживать температуру воды на уровне 70-80 градусов – хорошее решение. Новинка 2016 года – модель CASO VACO². Мощность прибора 1800 Вт (не выбьет пробки, можно пользоваться на даче и в доме со старой проводкой), вакуумная изоляция двойных стенок корпуса позволяет воде держать температуру 80 градусов около двух часов, а 70 – около четырех.



Чайник-термос: всегда горячая вода плюс экономия энергии

Объем чайника 1,5 литра, корпус выполнен из нержавеющей стали, а большая удобная ручка – из пластика. Еще одна особенность – безопасное открывание крышки (при помощи поворотной ручки, разблокирующей ее). Корпус из нержавеющей стали снаружи остается теплым, об него нельзя обжечься, даже если чайник только что вскипел. Недостаток есть, для кого-то значительный, поэтому обратите внимание: на корпусе нет индикатора уровня воды, в термосе это невозможно – нарушится термоизоляция. Цена новинки – около 5590 рублей, можно найти за 5450.

Вертикальный пылесос 2 в 1

А таких моделей, наоборот, много – в том числе, большое количество новинок. Вертикальный пылесос может быть вторым в доме, чтобы первый – основной – родители доставали только для генеральной уборки, а этот – компактный, легкий, можно поставить в угол на кухне или в прихожей, и он будет всегда под рукой, чтобы оперативно навести порядок. Мама любит готовить? Это быстрая уборка крошек и вообще всего просыпанного. Внуки наводят свой порядок? Любимый кот или пес безудержно линяет? С этим тоже можно бороться – причем по всем фронтам: и на полу, и на мебели, и на одежде.



Пылесос 2 в 1: палочка-выручалочка в доме

А еще отсоединяемый портативный пылесос поможет привести в порядок салон автомобиля без затрат на профессиональную чистку. Среди моделей, к которым стоит присмотреться: трансформер Bosch Readyy’y со съемным ручным модулем, работающий от съемного никель-металл-гидридного аккумулятора до 36 минут, имеющий 2 скорости, заряжающийся от 12 до 16 часов, стоящий около10000 рублей.

Мультиварки с голосовым гидом

Голосовой гид помогает разобраться в сложном управлении, но стоит учесть, что не любая техника с таким управлением подойдет любым родителям и пожилым родственникам. В принципе, голосовые помощники есть и в другой бытовой технике, например, в некоторых роботах-пылесосах, а еще в стиральных машинах (Candy), но консервативные люди с недоверием относятся к роботам-пылесосам, а для активации этой функции в стиральной машине требуется взаимодействие пользователя и техники через смартфон.



Мультиварка с голосовым гидом расскажет, как ею пользоваться

Упрощает ли это эксплуатацию техники непродвинутыми пользователями? Сомнительно, да и на смартфоны не все наши пожилые родственники переходят с радостью: многие пользуются кнопочными телефонами – по привычке, так проще. Технике с голосовыми помощниками (особенно мультиваркам) у нас будет посвящена отдельная статья.