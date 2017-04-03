Какая техника поможет при аллергии? Разбираемся вместе с врачом-аллергологом

Что значат сертификаты ассоциаций аллергологов, какая техника действительно нужна аллергикам и при каких видах аллергий, а какая бесполезна или вполне может быть заменена? Отвечаем на вопросы вместе с врачом.

При аллергии на пыльцу: пылесосы, воздухоочистители, увлажнители, кондиционеры

Производители очень активно используют тему аллергии на пыльцу и пылевых клещей в рекламе пылесосов. А что говорят настоящие, а не рекламные аллергологи? Первая «бытовая» рекомендация при поллинозе: плотно закрывать в квартире окна и двери, а при проветривании занавешивать окно влажной марлей, чтобы отфильтровать пыльцу. Когда страдающий аллергией на пыльцу человек пришел домой, ему рекомендуется принять душ или, по крайней мере, переодеться (одежду отправить в стирку) и умыться, чтобы смыть с себя аллергены.



Пыльца растений - один из самых распространенных аллергенов

Что касается именно уборки, то рекомендуется ежедневная влажная уборка: просто протирать пол и поверхности от пыли. Никаких достоверных сведений и независимых исследований, что от аллергии на пыльцу спасет (ну хорошо, существенно поможет) именно пылесос, нет.

Что говорят производители

Смысл «пылесосов для аллергиков» в том, чтобы не выпустить собранные аллергены (например, пыльцу) из пылесоса обратно в помещение, за это отвечает НЕРА-фильтр исходящего из пылесоса воздуха: он должен иметь высший класс удержания мельчайших частиц менее 0,3 микрона в диаметре (класс 13 — 99,95%, класс 14 — 99,995 %, классы 10–11 не подходят для аллергиков, 12 — на грани). Надо ли говорить, что НЕРА-фильтр надо промывать, чистить и менять в соответствии с инструкцией, иначе он забьется (его поры представляют собой конусы) и просто перестанет работать.



Удержание мельчайших частиц - главная задача НЕРА-фильтра

Если у вас аллергия именно на пыльцу, то врачи рекомендуют использовать увлажнитель воздуха или воздухоочиститель с функцией увлажнения. Из пылесосов тоже больше подойдет тот, который дает «влажный выхлоп» — с аквафильтрацией. Нет, он не заменит увлажнитель, потому что «подрабатывает» им только в процессе уборки, но все же, увлажняя воздух, он «прибивает пыль», летающую в воздухе, и сама уборка становится более эффективной.



Пылесос с водяной фильтрацией - оптимальный вариант для аллергиков

Что говорит врач

Наталья Гарскова, ведущий врач-аллерголог клиники «МЕДСИ»:

«Пылесос с фильтром НЕРА не ниже 12 класса — это хорошая помощь, но он не избавит от частиц, летающих в воздухе. Более необходимая техника для аллергиков: воздухоочистители с НЕРА-фильтрами, мойки воздуха и увлажнители воздуха. В стационарном лечении аллергиков мы используются именно так называемые чистые комнаты: с плотно закрытыми окнами и обязательно с воздухоочистителем. И это помогает. Если очиститель-увлажнитель воздуха будет с ионизацией — еще лучше, потому что ионы способствуют оседанию мельчайших частиц на поверхности. Сейчас есть масса устройств, совмещающих очистку воздуха с увлажнением, например, мойки воздуха, они действительно хорошо помогают, но за любой техникой надо следить: вовремя менять или мыть фильтры (в случае с мойкой воздуха — промывать «барабан» от грязи - прим. ред.) Что касается кондиционеров, в том числе с функцией увлажнения воздуха, то они могут быть и полезны, и опасны, потому что, как показывает практика, за ними забывают ухаживать, и внутренние блоки и старые фильтры становятся рассадниками бактерий, но главное ` плесневых грибков, которые тоже являются очень сильными аллергенами».



Мойка воздуха: чистит и увлажняет

«Увлажнитель необходим аллергика как «в сезон», так и вообще в период отопления: воздух пересушен, слизистые пересыхают, истончаются, на них появляются «корочки», проницаемость их для аллергенов повышается», — говорит врач. Особенно необходим увлажнитель ночью, когда человек спит и не может умыться, промыть нос и глаза, прополоскать рот и т. п.

Осушители воздуха при аллергии на плесень

Что говорит врач

Наталья Гарскова, ведущий врач-аллерголог клиники «МЕДСИ»:

«Бывают ситуации когда воздух в доме наоборот слишком влажный. Если человек с аллергией на плесневые грибки живет в таком помещении, воздух необходимо осушать».



Осушитель воздуха: необходим при сырости в помещении и аллергии на плесневых грибков

Осушители не так распространены у нас, как увлажнители, однако в загородном доме, при наличии сырого подвала или просто если в доме сырость, на помошь придет такой прибор. Бытовой очиститель чистит воздух (как правило в помещении площадью 20–30 квадратных метров, оснащен фильтром и способен удалить из воздуха до 10–16 л влаги в сутки.

При аллергии на пылевых клещей: пылесосы

Пылевые клещи есть в каждом доме на планете, они питаются отмершими частичками эпидермиса и селятся, в основном, в коврах, постельном белье, матрасах и мягкой мебели. На самом деле, аллергия бывает не на самих клещей, а на продукты их жизнедеятельности, содержащие особые белки — именно к ним чувствительны некоторые люди.

Что говорят производители

Производители техники предлагают и пылесосы для постели, и пылесосы для матрасов, и насадки для матрасов для обычных пылесосов, и насадки-выбивалки, и УФ-лампы для дезинфекции.

Пылесос против пылевых клещей с ультрафиолетовой лампой — скорее, маркетинговая уловка. УФ-лампа должна воздействовать на каждый участок длительное время, а просто пройтись пылесосом — недостаточно.

Мощность и принцип работы пылесосов для чистки матрасов абсолютно те же, что и у аналогичных пылесосов «не для матрасов». Производитель объясняет появление такой модели и тем, что некоторым людям психологически трудно пылесосить постель или матрас той же насадкой или даже тем же пылесосом, что и весь дом.

Насадка для чистки матрасов, по замыслу производителя, создает более концентрированный воздушный поток. Но обычной насадкой тоже можно чистить. Главное — регулярность.

Что говорит врач

Наталья Гарскова, ведущий врач-аллерголог клиники «МЕДСИ»:

Пылесосы для матрасов фактически не нужны: клещики живут глубоко между волокнами тканей, в глубине матрасов и ковров, они очень цепкие, да и мощности обычного пылесоса (даже хорошего) не хватит. Полной защиты от пылевых клещей пылесос обеспечить не может: существуют специальные медицинские спреи и жидкости против клещей — акарициды для обработки матрасов и мягкой мебели. Вот они защищают аллергика надежнее. Кстати, аскарицид можно можно распылять на матрасы и мягкую мебель с помощью моющих пылесосов.

Стиральные машины

Можно заставить любую (а не только «рекомендованную для аллергиков») стиральную машину работать против аллергии. Есть два основных способа:

использовать специальное моющее средство: гипоаллергенное, детское или просто хотя бы жидкое — оно лучше растворяется и лучше вымывается включать дополнительное полоскание или функцию «больше воды» — опять же, чтобы полностью удалить остатки моющих средств, которые потом, уже в сухом виде, оставаясь на одежде, могут вызывать реакцию как со стороны кожи, так и со стороны дыхательных путей.

Программы против аллергии

Как правило, это либо программы с обработкой паром (если в машине предусмотрены стирка или освежение паром), либо программа с большим количеством воды и дополнительным полосканием. В принципе, программа кипячения тоже хороша для нейтрализации тех самых специфических белков, которыми «делятся» с нами, например, пылевые клещи, но они привычны и никто не считает их противоаллергическими и не рекламирует, хотя они как раз такие.



Для аллергика важна возможность часто стирать одеяла и подушки

Большая загрузка

Аллергикам, как правило, противопоказаны подушки и одеяла с натуральными наполнителями, «разрешены» только синтепон, холофайбер и т. п., и все это нужно стирать, что возможно с машиной с загрузкой не менее 5–6 кг. Надо помнить, что подушки и одеяла должны лежать в барабане очень свободно и занимать не более трети его объема, потому что наполнители сильно впитывают воду, и эти вещи нагружают машину гораздо больше, чем обычное белье. Правда, сейчас есть модели, которые имеют небольшую глубину и внушительную загрузку, так что при необходимости можно купить и такую.

Обработка паром: пароочистители, стиральные машины, паровой шкаф

Обработка паром помогает денатурировать белок, вызывающий аллергию — не важно: пыльцы или продуктов жизнедеятельности клещей. Но «удалить» аллергены в прямом смысле, как нам обещают в рекламе, она не может. А вот использовать пар для быстрой влажной уборки без химических моющих средств или освежения одежды, когда нет возможности ее постирать, полезно.

Сертификация техники «для аллергиков»

Обязательной сертификации пылесосов, воздухоочистителей, увлажнителей и другой техники именно в качестве «приборов для аллергиков» не существует. Каждый производитель, если хочет подчеркнуть гигиеничность устройства, находит экспертов, готовых провести некие исследования и дать заключение. Надо понимать, что эти исследования не всегда могут быть независимыми.

Хлебопечки при реакции на глютен

Во многих современных хлебопечках есть программы, позволяющие печь хлеб из безглютеновой муки («Без глютена», Gluten free).

Что говорят производители

Компании, выпускающие хлебопечки, обещают, что «безглютеновый» режим существенно облегчит жизнь тем, кто страдает непереносимостью растительного белка глютена, или клейковины — целиакией, часто проявляющейся в форме диатезов, зуда и т. п., но приводящей и к более серьезным заболеваниям.

Что говорит врач

Наталья Гарскова, ведущий врач-аллерголог клиники «МЕДСИ»:

Печь хлеб из муки, не содержащей глютена, можно и в обычной хлебопечке. Можно оладьи из нее жарить на сковородке. Как правило, человек с целиакией встречает своего доктора (не аллерголога, а гастроэнтеролога) еще в детстве и получает рекомендации по питанию. Не стоит увлекаться безглютеновыми продуктами, потому что это модно: к ЗОЖ это не имеет никакого отношения, похудеть не поможет, количество калорий не уменьшит.



Домашняя хлебопекарня с режимом «Без глютена» — выход для тех,у кого непереносимость этого белка

Впрочем, прежде чем решать, что какая бы то ни было техника нужна вам как аллергику, сходите к врачу и узнайте, аллергик ли вы и на что именно у вас аллергия.