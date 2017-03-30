Как выбрать энергосберегающие лампы для дома

Раньше мы просто смотрели на мощность лампочки и диаметр цоколя. Энергосберегающие лампы устроены более сложно, у них есть разновидности, и у каждой – свои особенности, на которые надо обращать внимание при выборе.

Оглавление

Общее для всех энергосберегающих ламп

Мощность, эквивалент мощности и световой поток

Мощность энергосберегающих ламп совсем маленькая — от 4 Вт, и поначалу трудно ориентироваться: сколько она даст света? Мы прекрасно знаем, как светит обычная лампа накаливания мощностью 40, 60, 75 или 95 Вт, и светильники рассчитаны на лампы накаливания определенной мощности. Поэтому, выбирая энергосберегающую лампу, нужно обращать внимание на эквивалент мощности, написанный на упаковке. Например, мощность 4,5–6 Вт – это эквивалент 40 Вт у лампы накаливания, 6–10 Вт — эквивалент 60 Вт. На коробках обычно есть надписи на русском языке: например, «5,5 Вт соответствует 50 Вт», но и по-английски тоже нетрудно понять: "5.5 W similar to 50 W".



Обращайте внимание на эквивалент мощности

Правда, для некоторых видов ламп специалисты советуют смотреть не столько на мощность и эквивалент, сколько на световой поток: мощность может не влиять напрямую на яркость лампы, а единого стандарта соотношения мощности и яркости нет.

Как же узнать, сколько света будет давать лампа? Этот параметр лучше всего отражает световой поток, измеряемый в люменах. Если хотите, чтобы светодиодная лампа светила так же, как лампа накаливания мощностью 60 Вт, то вам нужна лампа со световым потоком около 600 Лм. Если вы хотите заменить лапочку мощностью 40 Вт, то световой поток должен составлять 400 Лм и т. д.

Цветовая температура

Чем ниже цветовая температура, тем «желтее» и теплее свет; чем больше, тем белее (или синее) и «холоднее». Она измеряется в кельвинах, как и обычная температура (кельвины — это как градусы Цельсия, только ноль у них не в точке замерзания воды, а в абсолютном нуле), но задумываться об этом не обязательно, достаточно просто соотносить числа.

У обычных лампочек накаливания цветовая температура меньше 3000 К: около 2700–2800 К, поэтому при переходе от ламп накаливания к энергосберегающим многие ощущают, что свет стал менее приятным, резким, раздражающим.

Для энергосберегающих ламп самым теплым будет свет на 3000–3500 К, такие лампочки светят желтовато. Если этот параметр от 4000 до 4500 К, то свет будет белым и холодным. В принципе, это неплохой вариант для «присутственных мест», дома можно иметь такой свет при необходимости, но с ним не расслабишься. Бывает еще более высокая цветовая температура – 5000-6500, такие лампы не подходят для бытового освещения, только для ангаров, складов, магазинов, салонов и т. п.



Тепло или холодно?

Индекс цветопередачи (CRI)

Источника света влияет на восприятие цвета человеческим глазом. Эталонным принято считать солнечный свет, его индекс цветопередачи равен 100. Чем ближе CRI к этому значению, тем более правильные и естественные цвета мы будем видеть при освещении лампой. Для энергосберегающей лампы хорошо, если CRI больше 80.

Срок службы

«Время жизни» лампы может измеряться в часах (2000, 6000, 15000 часов), но это больше понятно техническим специалистам, а потребителям удобно считать в годах, исходя из неких средних условий использования. Так, светодиодные лампы могут служить до 15 лет; люминесцентные – в среднем 5 лет, но могут и больше при правильной эксплуатации; галогенные — намного меньше.



Обращайте внимания на срок службы. На фото — люменисцентная лампа на 12 тысяч часов

Форма колбы

Хочется не просто лампочку, а красивую и оригинальную — шар, свечку? Наибольший простор для фантазии дают светодиодные и галогенные лампы. Газоразрядные и их бытовой подвид — люминесцентные — бывают в форме либо трубок, либо спиралей.

Стандартные винтовые цоколи

Энергосберегающие лампы с цоколем Е40, Е27 и Е14 можно устанавливать в патроны, предназначенные для обычной лампы накаливания. Е27 — патрон стандартный бытовой, имеет резьбу 27 мм, Е14 — уменьшенный патрон, у него резьба 14 мм.



Винтовые цоколи энергосберегающих ламп соответствуют цоколям обычных ламп накаливания

Штырьковые цоколи

Для домашнего применения иногда используются лампы со штырьковыми контактами, в их маркировке число, следующее за буквами, обозначает расстояние между штырьками в миллиметрах: GU4, GU5.3, GU10. Поэтому необходимо точно знать маркировку патрона.

Регулировка яркости при помощи диммера

Это тоже способ экономить электроэнергию: вместо обычного клавишного выключателя устанавливается диммер (или изначально светильник им оснащен) — и можно увеличивать и уменьшать яркость лампочки, заставляя ее работать на полную мощность только в случае необходимости. То, что легко для ламп накаливания (они все могут управляться диммером), стало проблемой для энергосберегающих ламп: среди них только галогенные способны подчиняться диммеру без каких-то особых ограничений. Люминисцентные и светодиодные лампы с регулировкой яркости выпускаются, но встречаются реже и стоят дороже, надо обязательно на упаковке смотреть на надпись «с диммером» или «без диммера»).



Энергосберегающая сетодиодная лампа с диммером

Лампы основного или акцентного освещения

Свет может быть рассеян по помещению или сконцентрирован и узко направлен: такой тип освещения называется «спот» («пятно» — англ.) и подходит для создания световых акцентов в интерьере или для чтения.

Утилизация

Многие боятся покупать энергосберегающие лампы, потому что слышали, что их нельзя утилизовать с бытовыми отходами, то есть попросту выкинуть в «мусорку» — потому что они содержат ртуть. На самом деле ее пары есть только в люминесцентных лампах, а светодиодные и галогенные можно утилизовать, как обычные лампочки накаливания.

Люминесцентные лампы

Этот вид газоразрядных ламп используется в быту для жилых помещений. Газоразрядные — немножко страшное название, но именно эти лампы, в колбах которых под давлением находится инертный газ с примесью паров ртути и других веществ, и стали называть энергосберегающими из-за их минимальных показателей потребления электричества, долгого срока службы (в 5-20 раз больше, чем у ламп накаливания, 15–20 тысяч часов) и большего светового потока, чем у них (в 5–10 раз). Вместе с тем, такие лампы требуют бережного отношения и правильной утилизации, поэтому, покупая их, надо сразу быть готовыми к тому, что просто выбрасывать их в ведро нельзя.



Компактная люминесцентная лампа

Люминесцентные лампы, которые заменяют привычные «домашние» лампы накаливания, называют компактными (КЛЛ), потому что некомпактные — это те, которые используют в больших помещениях, у них бесконечно длинные колбы, а у КЛЛ форма колбы представляет собой закрученную спираль.

В КЛЛ электроразряды проходят через инертный газ и пары ртути, вызывая ультрафиолетовое излучение, а от него начинает светится специальный порошок — люминофор, нанесенный на колбу изнутри, и уже именно он одновременно и препятствует проникновению УФ-лучей наружу и светится тем светом, который мы видим и который безопасен для наших глаз. КЛЛ чувствительны к перепадам напряжения и частым стартам: их не стоит постоянно включать и выключать, если вы выходите из помещения ненадолго.



Компактные люминесцентные лампы

Мощность и габариты

КЛЛ имеют очень небольшую мощность по сравнению с лампами накаливания, но интересно, что чем выше мощность КЛЛ, тем она больше по размеру. У ламп накаливания тоже есть эта зависимость, но она не так выражена: размер не помешает использовать даже большую лампу накаливания в компактном плафоне, а вот большая и мощная КЛЛ может не поместиться. Мощность КЛЛ — от 5 до 55 Вт, но чаще встречаются лампы до 23 Вт.

Светодиодные лампы

Светодиодные, или LED-лампы обычно не называют энергосберегающими, хотя именно они на сегодня лидируют в экономии электричества: потребляют примерно в 10 раз меньше электричества, чем лампы накаливания. Кроме того, они служат долго (дольше КЛЛ в несколько раз), дают равномерный свет, сразу включаются на полную мощность — не надо ждать, пока лампа «раскочегарится».



Светодиодная лампа с диммером

Есть мнение, что их можно использовать только в светодиодных светильниках, но на самом деле это не так — в обычных тоже можно. LED-лампы не так сильно нагреваются, как все прочие виды ламп, и не содержат вредных веществ, поэтому их можно спокойно выбрасывать вместе с бытовым мусором.



Светодиодная лампа

Галогенные лампы

Это лампы класса суперкомпакт — в этом их преимущество перед КЛЛ и светодиодными. Галогенные лампы могут управляться диммерами, и при условии плавного включения срок их службы увеличивается. Но они не могут похвастаться таким длительным сроком службы: официально обычно заявлено 8000–12000 часов, но без диммера они служат всего 2000–4000 часов: очень уж чувствительны к перепадам напряжения и частым включениям-выключениям.



Галогенная лампа

Внутри колбы — тоже газ, но без примеси ртути (газ соединен с парами брома, фтора, хлора, йода), «галогенки» не требуют какой-то специальной утилизации. Из недостатков, кроме малого срока службы: сначала они слишком яркие, а потом темнеют, тускнеют и могут не так хорошо пропускать свет: в этом недостаток «галогенок» как класса.