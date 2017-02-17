Чем опасна посудомоечная машина, за которой не следят?

Какие опасности могут подстерегать посудомоечную машину и как сделать, чтобы она мыла так же здорово, как в первый день? И главное – как обезопасить себя и свое здоровье? Ведь при отсутствии должного ухода посудомоечная машина может превратиться из верной помощницы в тихого убийцу.

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Что говорит наука

Наука говорит, что неряхи серьезно рискуют. Учёные давно следят за биологической опасностью грязной бытовой техники, и недавно журнал Оксфордского университета Medical Mycology опубликовал результаты свежего исследования. В 28 из 158 исследованных посудомоечных машин нашли грибки, большинство из которых относится к виду Exophiala — эти «ребята» вызывают ряд тяжелых грибковых инфекций, образуя целые колонии в лёгких человека. Exophiala «любит» высокую температуру, влажность и щелочную среду — и посудомоечные машины дают им всё сразу.



Фото сделано в процессе исследования посудомоечных машин

Фото: https://www.researchgate.net

Что же делать, чтобы защитить машину и себя?

Установите входной фильтр

Это делается для того, чтобы в машину не поступало механических загрязнений и ржавчины из водопровода, если вода «богата» железом или трубы у вас в доме очень старые. Помните, что если вода жесткая, то на фильтре со временем образуется известковый налет, который «прикипит», то есть за фильтром тоже нужен уход, его надо хотя бы раз в год чистить или менять.

Очищайте резиновый уплотнитель

Именно в складках уплотнителя постоянно собираются влага и грязь. Их надо удалять — это не займет много времени, но сохранит здоровье. Раз в неделю протирайте резинку уксусом или дезинфицирующим средством, которое не запрещается использовать для резины.

Отставляйте дверцу приоткрытой

Многие — особенно владельцы встраиваемых посудомоечных машин — держат дверцу закрытой постоянно, чтобы машины не было видно. Это большая ошибка, потому что так в камере посудомойки создается благоприятная среда для грибков, плесени и бактерий. Есть такой совет: вытирать камеру после каждого цикла мытья, но это подойдёт для очень дисциплинированных людей, у которых есть лишнее время. Проще открыть дверцу.

Промывайте корзины и съемные пластиковые части в чистой воде

Может показаться, что корзины и так чистые после каждого мытья посуды, но многочисленные исследования показывают, что это не так. Когда у вас генеральная уборка, уделите время посудомоечной машине: выньте корзины, поместите их в таз или ванну (чистую) и обдайте горячей водой.

Удаляйте накипь

ТЭН посудомоечной машины подстерегают все те же опасности, что и нагревательный элемент машины стиральной, поэтому нужно регулярно проводит очистку от накипи специальными средствами (лимонная кислота может быть вредна для прокладок). Делать это нужно в зависимости от жесткости воды (есть машины, которые умеют ее определять, посмотрите в инструкции к своему прибору). При мягкой воде достаточно чистить раз в год, при жесткой — раз в месяц. Для того, чтобы очистить машину, можно использовать любой цикл без предварительного замачивания.

Очищайте сетчатый фильтр

А вот это нужно делать как можно чаще, ибо он-то ловит все то, что вы не сочли нужным удалить с тарелок, чашек и ложек. Раз в неделю – минимум, а лучше – после каждого мытья.

Очищайте «мертвую зону»

Она находится внизу камеры, в ее центре – как раз находится сетчатый фильтр. Протирайте тряпкой или губкой, а если есть следы плесени или ржавчины – используйте дезинфицирующее средство, безопасное для нержавеющей стали.

Заглавное фото — Sean