Утюг или парогенератор? Компромисс: 5 компактных парогенераторов

Преимущества утюгов очевидны: они дешевле (хотя есть и дорогие модели, сопоставимые по стоимости с дешевыми парогенераторами), мобильнее, не требуют много места для хранения. Но для тех, кто гладит много, парогенератор – спасение: после утюга ощущения, как при пересаживании с «Жигулей» на «Мерседес».

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Кому точно нужен парогенератор

Не стоит жалеть денег на эту технику, если вам 2-3 раза в месяц нужно гладить два-три комплекта постельного белья, если вы пользуетесь скатертями, часто стираете шторы и если у вас маленькие дети. Парогенератор сокращает время на глажку в несколько раз. При больших и регулярных объемах домашней глажки это очень существенно.

Как устроен парогенератор

Утюг установлен на паровой станции (бойлере), состоящей из нагревателя и резервуара для воды, и соединен с ней шлангом, по которому под давлением подается пар непосредственно в утюг. В утюге нет резервуара для воды (за редким исключением, об этом ниже).



Утюг очень легкий и небольшой

Преимущества парогенераторов

Высокая скорость глажения благодаря подаче сухого высокотемпературного пара (140-150 градусов). То, что в обычном утюге называется «паровым ударом», в парогенераторах – норма. Не нужно постоянно доливать воду: объем резервуара для воды в парогенераторе от 0,8-1,8 литра, тогда как в утюгах – 200-500 мл. Возможность проглаживать толстые и сложенные в несколько раз ткани – актуально, например, для глажения постельного белья. Качественное вертикальное отпаривание (далеко не все утюги с заявленной функцией вертикального отпаривания способны на него). Малый вес самого утюга – ведь в нем отсутствует контейнер для воды. Большая маневренность утюга – тоже за счет малого веса.

Недостатки парогенераторов

Для парогенератора нужно место – и для хранения, и для размещения на доске или столе во время глажения. Трудно запросто перенести парогенератор с места на место: например, вам надо погладить одну вещь – и прямо у себя в спальне на столе, на кровати и т.п. Для таких случаев надо иметь утюг. Парогенераторы, в отличие от утюгов, не бывают беспроводными (точнее, с парогенератором утюг соединяется специальным очень прочным шлангом, по которому и подается пар). Парогенераторы шумят при работе: когда кипятят воду, когда турбина подает пар в шланг. Парогенераторы дороги, но, с другой стороны, на них такой разброс цен (как и на утюги), что стоимость недорогой паровой станции идентична или даже может быть ниже стоимости продвинутого утюга. Утюг нельзя поставить «на пятку» - только на станцию, для многих это непривычно. Больше деталей, которые могут сломаться. К парогенератору могут понадобиться расходники – например, специальный фирменный картридж для воды. Надо сразу уточнять при покупке, реально ли найти такой в продаже и по возможности купить про запас.

На что смотреть при выборе парогенератора?

Технические характеристики

Мощность – само собой. Не стоят внимания модели мощностью меньше 2000 Вт, а лучше, если будет 2200-2600 (максимальная потребляемая мощность складывается из мощности бойлера, насоса и, собственно, утюга). Хорошая мощность гарантирует хорошее парообразование, достаточное давление для подачи пара, быструю готовность прибора к работе. Есть модели, потребляющие 3000-3100 Вт – это не для каждой проводки.



Мощность 2200-2400 Вт оптимальна

Параметры подачи пара: максимальный показатель постоянной подачи пара должны бать не менее 80-100 г/мин, паровой удар не менее 200 г/мин, должна быть плавная регулировка производительности пара.

Давление, под которым пар поступает в утюг и выходит из него: не менее 3,5 бар. Средний показатель 5-5,5 бар, у самых продуктивных моделей давление до 7,5 бар.

Особенности конструкции и управления:

трудно гладить, если кнопка подачи пара не фиксируется: представьте, час гладишь – и час зажимаешь пальцем кнопку;

контейнер для воды должен быть не менее 1 литра объемом, даже в самом компактном приборе. А лучше, если хотя бы 1,3-1,5 л;

контейнер для воды должен быть съемным! Потому что наливать воду в процессе, конечно, можно из бутылки, но если ее нет и надо налить из-под крана, то тащить к нему весь парогенератор как-то не совсем удобно: все же это около 4-5 кг;

хорошо, если есть авторежим для всех типов тканей (у разных производителей он может по-разному называться – OptimalTemp, iCare и т.п . Суть его в том, что подошва не нагревается выше критической температуры 140 градусов, и в сочетании с мощной подачей пара этого достаточно, чтобы качественно прогладить большинство тканей, а испортить ткань при такой температуре невозможно. Плохо, когда есть только такой режим, лучше, пользователю предоставлен выбор: ручная настройка температуры или автоматическая;



Во многих современных парогенераторах температура устанавливается автоматически

хорошо, если утюг закрепляется на базе – удобно переносить все вместе и чтобы не было риска, что утюг свалится;

хорошо, если есть система автонамотки шнура и система хранения шланга;

подошва из алюминия менее прочная, чем из нержавеющей стали или керамики (естественно, в данном случае – керамичка – это композитный материал особой прочности, гладкости и, что важно, керамика меньше пригорает). На алюминиевой подошве со временем могут появиться царапины, она может погнуться, если уронить утюг.

хорошо, если предусмотрена система самоочистки – удобнее всего вставка, на которую налипает накипь: вынул и очистил;

хорошо, если есть сигнал о готовности парогенератора к работе (индикация или звуковой);

чем легче утюг, тем лучше;

у большинства парогенераторов есть автоотключение (но есть исключения, даже в нашем обзоре).

Philips PerfectCare Pure (модели GC7619, GC7620, GC7630, GC7635)

Цена: от 9000 рублей

Модель 2013 года, не новинка, но в модельном ряду Philips именно эти парогенераторы самые компактные. Габариты этих моделей 35,4 x 19,3 x 22,4 см – это немного. Здесь реализована технология OptimalTEMP: подошва не нагревается слишком сильно и нет риска прожечь ткань: можно даже ненадолго оставить включенный утюг на ткани или покрытии гладильной доски (если она из хлопка). Интересно, что это парогенераторы без привычного бойлера. Тем не менее, паровой удар здесь до 240 г/мин, постоянный пар – до 120 г/мин. Картридж защиты от накипи принимает на себя большую ее часть и отвечает за подачу чистого пара. Есть экорежим (для экономии энергии) и турбо режим (для максимальной производительности). Резервуар для воды – 1,5 л, он съемный. Утюг фиксируется на базе при помощи устройства Carry-lock: можно брать и перемещать всю конструкцию, держа ее за ручку утюга.



Philips PerfectCare Pure GC7619: внутри картридж против накипи

Минусы

Картриджи стоят недешево – около 1500 за 2 штуки и 2500 за 4. И их еще надо найти. Если пользоваться интенсивно, используя нефильтрованную воду, то картридж быстро выходит из строя и обязательно требуется замена. Нет автонамотки шнура.

Tefal Express Compact GV7620

Цена: от 15000 рублей

Модель с металло-керамической подошвой, мощностью 2200 Вт и большим резервуаром на 1,6 л. Габариты – 29 х 39 х 34,5 см. В ассортименте бренда есть еще более компактная модель, но у нее слабее характеристики производительности пара, а все же парогенератор должен довольно ощутимо отличаться от парового утюга по качеству глажения. У этой модели средние для парогенераторов в целом и хорошие для более или менее компактной модели характеристики: постоянная подача пара до 120 г/ мин, паровой удар – 200 г. С эргономикой порядок: резервуар съемный, но удобно доливать воду и из бутылки, вот только при таком объеме резервуара это вроде и не нужно; есть системы автонамотки шнура в базу и удобного наматывания шланга на корпус; фиксация утюга для переноски Easy Lock (можно брать всю систему за ручку утюга). Настройка температуры не нужна: Smart Technology Easy Control – это автоматический щадящий ткани режим. Есть экорежим для экономных. Специальный стержень собирает накипь, его можно вынуть и почистить.



Tefal Express Compact GV7620

Минусы

Smart Technology Easy Control – это классно, но выбора у пользователя нет: отрегулировать температуру нельзя.

Mie Bravissimo

Цена: от 12500 рублей

Модель 2016 года – и несколько необычная для Mie, который всегда тяготеет к традиционному и немножко топорному дизайну моделей – прямоугольные базы 28 х 31 см, утюги с пробковыми ручками. Парогенератор выглядит современно и места занимает не очень много: размер основания базы 25 х 38 см. Рабочее давление от 3,5 бар, при паровом ударе – до 5,5 бар, паровой удар – 150 г/мин. Резервуар для воды не очень большой – 1,1 л, это дает возможность гладить около полчаса непрерывно. Он съемный, но есть и система долива. Подошва – полированная нержавеющая сталь. Регулировка мощности автоматическая, но есть и поворотный переключатель режимов.



Mie Bravissimo

Минусы

Не очень удобно, что индикатор готовности пара не загорается, а гаснет, когда можно гладить. Нет автонамотки шнура – его приходится руками укладывать в отсек для хранения.

Ariete 6431 Duetto

Цена: от 9900 рублей

Эта модель – как раз для тех, кто никак не может решить: утюг или парогенератор? Здесь утюг отсоединяется и может использоваться отдельно – со всеми преимуществами мобильности. Вместе с тем это полноценная гладильная система с бойлером, резервуаром для воды на 1,5 л, насосом и всем, что полагается. Мощность 2000 Вт, вертикальный пар – и паровой удар – до 200 г в минуту, подошва из нержавеющей стали. Вся система довольно компактна: габариты основания базы 35,1х22 см. Интересно, что в модельном ряду парогенераторов Ariete есть и более компактные модели, но технические характеристики у них совсем слабые.



Ariete 6431 Duetto

Минусы

В этой модели нет автоматической системы регулировки температуры, подошва не очень убедительная – отверстий для выхода пара мало, значит, подается он не слишком равномерно. В утюге есть контейнер для воды объемом 300 мл – это утяжеляет утюг, который в парогенераторах обычно совсем маленький и легкий. Нет системы самоочистки от накипи и нет функции автоотключения.

Electrolux EDSBS7146 Compact Power

Цена: от 15000 до 20000 рублей

Мощный парогенератор (2400 Вт), с давлением 5 бар и другими хорошими рабочими характеристиками: паровой удар 240 г/мин, съемный резервуар на 1,5 л, возможность долива воды в любой момент, система самоочистки и картридж антинакипи в комплекте. Подошва керамическая, длина провода 2 м, он компактно хранится в корпусе, но системы автонамотки нет. Габариты парогенератора - 37х27х21 см.



Electrolux EDSBS7146

Минусы

Нет функции самоочистки от накипи или картриджа против накипи (с другой стороны, не надо его искать и покупать), очистка бойлера производится раствором с чистящим средством (или просто лимонной кислоты). Автоотключения нет. Нет и системы автоматического регулирования температуры – ее надо выбирать.