Тайные комнаты Dyson: репортаж из исследовательского центра

Суперсовременная переговорная. Стены – они же окна – полностью стеклянные, а снаружи – зеркальные (секретность, суперсекретность!) Почти на каждом шагу говорят: сорри, леди, здесь нельзя фотографировать. Именно поэтому появление и посадка вертолета прямо во дворе комплекса зданий компании Дайсон остались за кадром. Владелец компании, 69-летний изобретатель, миллиардер и рыцарь Джеймс Дайсон прибыл на рабочее место. Никто не бежит встречать, никто не прилипает к окнам – рабочий процесс идет, он безупречно отлажен. Без этой четкости работа такой махины, как Dyson, вообще была бы невозможна.

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D9 – очень дорогой мозг

Заводы по производству бытовой техники Dyson находятся в Малайзии и Сингапуре, а здесь, в тихом староанглийском городке Малмсбери расположен «мозг» компании – штаб-квартира, технологический комплекс и собственный Технологический институт Dyson, который примет первых студентов в 2017 году. Все вместе это называется, как в шпионском боевике, — D9. И кажется, что любой сотрудник будет представляться так: Эй, Джей, Кей. Но, как оказалось позже, у всех вполне человеческие имена. Здесь в условиях строгой конфиденциальности разрабатывают двигатели, программное обеспечение, электронику, аккумуляторы, робототехнику и средства личной гигиены.



Технологический центр D9 - снаружи зеркальный

Комплекс достроили в 2016 году, в него вложили 250 миллионов фунтов стерлингов. На 22 гектарах находятся 129 современных лабораторий... Впрочем, не будем забегать вперед.

За полет мыслей отвечает истребитель

Перед входом в центральный офис стоит первое большое изобретение Джеймса Дайсона — плавательная платформа, способная причаливать к любому необорудованному берегу. Какая связь с пылесосами, сушилками для рук, вентиляторами и фенами? Изобретатель видит мир под собственным углом: вот проблема, считается, что ее нельзя решить, и проще игнорировать, а если все же попробовать? Выглядит платформа очень прозаично – в отличие от современной глянцевой и стильной продукции компании Дайсон.



Одно из первых изобретений Дайсона

Может, это и хорошо: видно, что начинать можно с малого, главное – не останавливаться. За полет мыслей инженеров, которых здесь трудится очень много — всего в компании их около 3000 — очевидно, отвечают… самолеты и вертолеты. Джеймс Дайсон их очень любит, даже купил двигатель от первого пассажирского самолета в мире и поставил у себя в технологическом центре. «И где-то здесь есть двигатель от Конкорда!», – говорят сотрудники. И абсолютно точно здесь есть самолет вертикального взлета Harrier, вертолет Bell 47 и истребитель English Electric Lightning Jet – он парит под потолком кафе для сотрудников: питайся и вдохновляйся!



Питайся и вдохновляйся: English Electric Lightning Jet

Результат полета мыслей – более восьми тысяч патентов компании Dyson, которой всего-то 25 лет. Дух свободы – очень важное условие работы, считает Джеймс Дайсон. Дресс-кода здесь нет: по убеждению изобретателя, это сковывает и мешает человеку раскрыться.



Перед входом в технологический центр

Тайные комнаты временно открыты

Лаборатория микробиологии

Компания имеет собственную микробиологическую лабораторию: здесь выращивают колонии пылевых клещей (два вида — европейские и американские), проверять исходящий из устройств воздух на предмет содержания в нем бактерий и плесени. В бактериологической лаборатории нас встречает улыбчивый человек. Это он командует тут бактериями, вирусами и пылевыми клещами, его любимая одежда – белый халат, любимая посуда – чашка Петри.

«Местные» говорят, что при разработке технологии Dyson Airblade (это те самые сушилки для рук, в которые нужно «погружать» руки на несколько секунд) задействовали более 7500 чашек Петри в ходе экспериментов: надо было убедиться, что сушилки не только отлично сушат, но и безопасны с точки зрения микробиологии.

Здесь тестируются и прототипы пылесосов. Проверяется, например, чистота исходящего воздуха и эффективность самих пылесосов и разного типа насадок в борьбе с самыми мелкими частицами и пылевыми клещами, оценивается содержание аллергенов в домашней пыли, а также качество фильтров по удержанию мельчайших частиц из исходящего воздуха. Эти испытания нужны, чтобы позже техника получила аккредитацию ассоциаций аллергологов.



Сушилка для рук интегрирована в самолет. То есть в смеситель

Полубезэхововая камера

В камере с таким красивым названием (проще говоря, в акустической камере) измеряют уровень шума устройств Dyson, оцениваются направление и тип звука и решают, как эти параметры нужно скорректировать. Всего в центре работают пять таких камер-комнат. Стены покрыты клинообразными звукопоглощающими элементами, предотвращающими отражение звука с частотой 100 Гц и выше. Кругом микрофоны – всего их десять, и во время испытаний их размещают полусферой.

Сотрудник Dyson закрывает дверь, и мы оказываемся в непривычном – очень тихом мире. Настолько, что испытываешь небольшой стресс: где жизнь? Где все звуки? Здесь можно понять, как сильно мы привыкли к постоянному фоновому шуму – даже ночью в комнате со стеклопакетами, и полная тишина даже раздражает.

Но и звук в общем шуме тоже может раздражать. С этим борятся двумя способами: во-первых, самый очевидный путь — уменьшить громкость. Во-вторых, звук можно попробовать увести на частоты, которые человеческий слух не воспринимает.

Камера для измерения электромагнитных излучений

«Ну, это-то точно вредная камера» – решаем мы. Одно то, что мобильные телефоны здесь не работают, вызывает у современного человека чувство отрезанности от мира. Стальная обшивка стен в сочетании с плитками из металл-оксидного порошка и пеной в форме пирамид препятствует распространению электромагнитных волн: так предотвращаются любые помехи, и измеряется лишь излучение тестируемого устройства. Для чего это нужно? Очень просто: чтобы включенный, скажем, пылесос не создавал помех другой технике, находящейся рядом: телевизору, духовке, тому же мобильнику.



Тот самый Дайсон. Джеймс Дайсон. В камере для измерения электромагнитных излучений

Лаборатория разработки двигателя с цифровым управлением

В основе работы всех устройств – разные модификации двигателя с цифровым управлением, поэтому ему выделена целая отдельная лаборатория: здесь увидели свет все прототипы всех моделей двигателя, здесь разрабатываются абсолютно все детали.



В лаборатории разработки двигателя с цифровым управлением

Прототипы, прототипы, прототипы

В лаборатории по созданию прототипов используется метод стереолитографии: образцы «отливаются» из фотополимера, застывающего под действием света.



3D принтер, который делает прозрачные прототипы



Прототип циклонической системы из фотополимера

Этот метод позволяет получить прототипы с очень гладкой поверхностью, что важно для моделирования аэродинамических каналов в пылесосах, вентиляторах, сушилках, фенах. Материал прозрачный: можно наблюдать работу, например, циклонов, в действии.

V – значит «сушилка»

В 2016 году модельный ряд сушилок для рук Airblade пополнился V-образной Dyson Airblade V. На то, чтобы сбить всю влагу с ладошек, ей нужны те же 12 секунд, что и предшественнице, но она потребляет 1000 Вт вместо 16000, а шумит примерно на треть тише. Всё это — результат трудов инженеров исследовательского центра.



Сушилка для рук Dyson Airblade V