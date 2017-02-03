Тайные комнаты Dyson: репортаж из исследовательского центра

Полина Стрижак, 

Суперсовременная переговорная. Стены – они же окна – полностью стеклянные, а снаружи – зеркальные (секретность, суперсекретность!) Почти на каждом шагу говорят: сорри, леди, здесь нельзя фотографировать. Именно поэтому появление и посадка вертолета прямо во дворе комплекса зданий компании Дайсон остались за кадром. Владелец компании, 69-летний изобретатель, миллиардер и рыцарь Джеймс Дайсон прибыл на рабочее место. Никто не бежит встречать, никто не прилипает к окнам – рабочий процесс идет, он безупречно отлажен. Без этой четкости работа такой махины, как Dyson, вообще была бы невозможна.

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D9 – очень дорогой мозг

Заводы по производству бытовой техники Dyson находятся в Малайзии и Сингапуре, а здесь, в тихом староанглийском городке Малмсбери расположен «мозг» компании – штаб-квартира, технологический комплекс и собственный Технологический институт Dyson, который примет первых студентов в 2017 году. Все вместе это называется, как в шпионском боевике, — D9. И кажется, что любой сотрудник будет представляться так: Эй, Джей, Кей. Но, как оказалось позже, у всех вполне человеческие имена. Здесь в условиях строгой конфиденциальности разрабатывают двигатели, программное обеспечение, электронику, аккумуляторы, робототехнику и средства личной гигиены.

Технологический центр D9 - снаружи зеркальный
Технологический центр D9 - снаружи зеркальный

Комплекс достроили в 2016 году, в него вложили 250 миллионов фунтов стерлингов. На 22 гектарах находятся 129 современных лабораторий... Впрочем, не будем забегать вперед.  

За полет мыслей отвечает истребитель

Перед входом в центральный офис стоит первое большое изобретение Джеймса Дайсона — плавательная платформа, способная причаливать к любому необорудованному берегу. Какая связь с пылесосами, сушилками для рук, вентиляторами и фенами? Изобретатель видит мир под собственным углом: вот проблема, считается, что ее нельзя решить, и проще игнорировать, а если все же попробовать? Выглядит платформа очень прозаично – в отличие от современной глянцевой и стильной продукции компании Дайсон.

Одно из первых изобретений Дайсона
Одно из первых изобретений Дайсона

Может, это и хорошо: видно, что начинать можно с малого, главное – не останавливаться. За полет мыслей инженеров, которых здесь трудится очень много — всего в компании их около 3000 — очевидно, отвечают…  самолеты и вертолеты. Джеймс Дайсон их очень любит, даже купил двигатель от первого пассажирского самолета в мире и поставил у себя в технологическом центре. «И где-то здесь есть двигатель от Конкорда!», – говорят сотрудники. И абсолютно точно здесь есть самолет вертикального взлета Harrier, вертолет Bell 47 и истребитель English Electric Lightning Jet – он парит под потолком кафе для сотрудников: питайся и вдохновляйся!

Питайся и вдохновляйся: English Electric Lightning Jet
Питайся и вдохновляйся: English Electric Lightning Jet

Результат полета мыслей – более восьми тысяч патентов компании Dyson, которой всего-то 25 лет. Дух свободы – очень важное условие работы, считает Джеймс Дайсон. Дресс-кода здесь нет: по убеждению изобретателя, это сковывает и мешает человеку раскрыться.

Перед входом в технологический центр
Перед входом в технологический центр 

Тайные комнаты временно открыты

Лаборатория микробиологии

Компания имеет собственную микробиологическую лабораторию: здесь выращивают колонии пылевых клещей (два вида — европейские и американские), проверять исходящий из устройств воздух на предмет содержания в нем бактерий и плесени. В бактериологической лаборатории нас встречает улыбчивый человек. Это он командует тут бактериями, вирусами и пылевыми клещами, его любимая одежда – белый халат, любимая посуда – чашка Петри.

«Местные» говорят, что при разработке технологии Dyson Airblade (это те самые сушилки для рук, в которые нужно «погружать» руки на несколько секунд) задействовали более 7500 чашек Петри в ходе экспериментов: надо было убедиться, что сушилки не только отлично сушат, но и безопасны с точки зрения микробиологии.

Здесь тестируются и прототипы пылесосов. Проверяется, например, чистота исходящего воздуха и эффективность самих пылесосов и разного типа насадок в борьбе с самыми мелкими частицами и пылевыми клещами, оценивается содержание аллергенов в домашней пыли, а также качество фильтров по удержанию мельчайших частиц из исходящего воздуха. Эти испытания нужны, чтобы позже техника получила аккредитацию ассоциаций аллергологов.

Сушилка для рук интегрирована в самолет. То есть в смеситель
Сушилка для рук интегрирована в самолет. То есть в смеситель

Полубезэхововая камера

В камере с таким красивым названием (проще говоря, в акустической камере) измеряют уровень шума устройств Dyson, оцениваются направление и тип звука и решают, как эти параметры нужно скорректировать. Всего в центре работают пять таких камер-комнат. Стены покрыты клинообразными звукопоглощающими элементами, предотвращающими отражение звука с частотой 100 Гц и выше. Кругом микрофоны – всего их десять, и во время испытаний их размещают полусферой.

Сотрудник Dyson закрывает дверь, и мы оказываемся в непривычном – очень тихом мире. Настолько, что испытываешь небольшой стресс: где жизнь? Где все звуки? Здесь можно понять, как сильно мы привыкли к постоянному фоновому шуму – даже ночью в комнате со стеклопакетами, и полная тишина даже раздражает.

Но и звук в общем шуме тоже может раздражать. С этим борятся двумя способами: во-первых, самый очевидный путь — уменьшить громкость. Во-вторых, звук можно попробовать увести на частоты, которые человеческий слух не воспринимает.

Спой, птичка!

Камера для измерения электромагнитных излучений

«Ну, это-то точно вредная камера» – решаем мы. Одно то, что мобильные телефоны здесь не работают, вызывает у современного человека чувство отрезанности от мира. Стальная обшивка стен в сочетании с плитками из металл-оксидного порошка и пеной в форме пирамид препятствует распространению электромагнитных волн: так предотвращаются любые помехи, и измеряется лишь излучение тестируемого устройства. Для чего это нужно? Очень просто: чтобы включенный, скажем, пылесос не создавал помех другой технике, находящейся рядом: телевизору, духовке, тому же мобильнику.

Джеймс Дайсон в камере для измерения электромагнитных излучений
Тот самый Дайсон. Джеймс Дайсон. В камере для измерения электромагнитных излучений

Лаборатория разработки двигателя с цифровым управлением

В основе работы всех устройств – разные модификации двигателя с цифровым управлением, поэтому ему выделена целая отдельная лаборатория: здесь увидели свет все прототипы всех моделей двигателя, здесь разрабатываются абсолютно все детали.

Так рождается двигатель Сборка двигателей полностью автоматизирована

В лаборатории разработки двигателя с цифровым управлением
В лаборатории разработки двигателя с цифровым управлением

Прототипы, прототипы, прототипы

В лаборатории по созданию прототипов используется метод стереолитографии: образцы «отливаются» из фотополимера, застывающего под действием света.

3D принтер, который делает прозрачные прототипы
3D принтер, который делает прозрачные прототипы

Прототип циклонической системы из фотополимера
Прототип циклонической системы из фотополимера

Этот метод позволяет получить прототипы с очень гладкой поверхностью, что важно для моделирования аэродинамических каналов в пылесосах, вентиляторах, сушилках, фенах. Материал прозрачный: можно наблюдать работу, например, циклонов, в действии.

V – значит «сушилка»

В 2016 году модельный ряд сушилок для рук Airblade пополнился V-образной Dyson Airblade V. На то, чтобы сбить всю влагу с ладошек, ей нужны те же 12 секунд, что и предшественнице, но она потребляет 1000 Вт вместо 16000, а шумит примерно на треть тише. Всё это — результат трудов инженеров исследовательского центра.

Новейшая сушилка для рук Dyson Airblade V
Сушилка для рук Dyson Airblade V

Автор
Полина Стрижак
Теги
Dyson сушилка

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