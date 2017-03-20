Что нового придумали в бытовой технике? 5 интересных новинок марта 2017

Весна только началась, а на рынке бытовой техники несколько интересных премьер, с которыми мы не можем вас не познакомить.

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Стиральные машины Hoover Dynamic Next и Dynamic Wizard

Бренд Hoover известен у нас в стране пылесосами, а между тем именно они разрабатывают популярные и производящиеся в России стиральные машины Candy: на предприятиях Hoover как раз и тестируются все технологии. И вот российская премьера стиральных машин Hoover: моделей целых пять. Особенности в целом таковы: максимальная загрузка при минимальной глубине (6 кг при глубине 34 см, 13 кг и 53 см, 7 кг и 40 см) и умные технологии. В линейке Dynamic Next NFC это управление машиной с помощью приложения на мобильном устройстве: надо приложить его к стиральной машине и получить доступ к диагностике (пора ли чистить фильтр или запустить полную программу очистки), подсказкам в выборе программы стирки и т.п. Модели Hoover Dynamic Wizard можно подключить к Wi-Fi и управлять ими удаленно через приложение.

Паровая конвекционная микроволновая печь Panasonic NU-SC101

Новинка выполнена в необычном для этого бренда дизайне: производители отошли от стиля хай-тек и приблизились к ретро. Возможность комбинировать режимы (пар, конвекция) позволяет печи совмещать в себе пароварку, духовой шкаф, йогуртницу и даже фритюрницу, но, конечно, не в классическом понимании этого слова – масло заливать не надо. Речь о функции Healthy Fry, которая позволяет обжаривать продукт и добиваться корочки без масла. «Меню» прибора включает 18 программ (из них 13 автоматических рецептов). Производитель позиционирует новинку как прибор, способный заменить и СВЧ-печь: в нем можно разогревать, но при помощи нагрева, пара и конвекции.



Panasonic NU-SC101

Предусмотрено три режима пара:

горячий пар (около 120°С) для быстрого приготовления (особенно замороженных продуктов)

нормальный пар (около 100°С) для всех видов продуктов

пар низкой температуры (около 80°С) для овощей.

Новинка появится в продаже только в июле 2017 года, но представлена уже сейчас.

Настольный блендер Electrolux Masterpiece ESB9300

Кувшин блендера Electrolux Masterpiece расположен под наклоном 5°: так, по замыслу производителей, в нем не останется неохваченных и неизмельченных кусочков. Еще одна особенность — 6 покрытых титаном лезвий необычной формы, в комплексе позволяющих добиваться равномерного измельчения. Что еще необычного? Пожалуй, сам кувшин: он выполнен из облегченного материала, его можно мыть в посудомоечной машине, он не бьется, его объём 2,2 литра – это много для стационарного блендера.



Electrolux Masterpiece ESB9300

Отметим высокую мощность (1200 Вт, много для блендера), панель управления со светодиодной подсветкой и отдельно запрограммированными режимами приготовления смузи, супов, напитков и колотого льда, таймер.

Холодильник с диспенсером и фильтром для воды LIEBHERR CNef 3535

Модель с диспенсером, позволяющим налить воды не открывая дверцу, сделана, как говорится, по просьбам трудящихся. В соцсетях новинку встретили ехидными замечаниями: «Вот это сенсация, у меня такой с советских времен на даче живет!», «Прогресс не остановить» и т. п. Но в компании пояснили, что на сенсацию не претендуют, а просто прислушались к своим потребителям, которым такая функция нравится. Ну, а от советских диспенсеров есть одно отличие: наличие фильтра Brita, очищающего воду.



LIEBHERR CNef 3535

Правда, если пользоваться этой функцией, то картридж придется регулярно менять. Подробнее о модели: двухкамерный холодильник, класс энергопотребления А++, система No Frost, режим суперзамораживания с автоотключением, сенсорный TFT-дисплей, возможность удаленного управления, полезный общий объем 305 литров, емкость для воды с фильтром Brita 4,7 л, 3 регулируемые и 1 складная полки, уровень шума 39 дБ, 18 часов сохранения холода при отключении электроэнергии, фронтальная вентиляция (можно ставить вплотную к стене) и др.



LIEBHERR CNef 3535

Вытяжки LG DCE6601SU и DCE9601SU

Компания LG впервые представила на российском рынке вытяжки для кухни: раньше «встройку» этого бренда линейки LG Studio приходилось дополнять вытяжками других производителей. И вот компания «исправилась». Модели выполнены в классическом T-образном дизайне, есть два популярных размера (DCE6601SU – 60 см; DCE9601SU - 90 см).

Из преимуществ стоит отметить интуитивно понятный интерфейс, LED-подсветку и алюминиевые фильтры, не требующие сложного ухода. Характеристики довольно стандартные: 3 режима работы и максимальное ускорение. По информации производителя, ресурс работы новинок – 50 000 часов.