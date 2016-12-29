Шнековая соковыжималка Panasonic MJ-L500STQ: ледяной тест-драйв

9 /10 Оценка по версии Ferra

Panasonic MJ-L500STQ Плюсы Почти безотходный отжим

Подходит для плодов любой твердости: не нужна отдельная соковыжималка для цитрусовых

Насадка для замороженных продуктов работает хорошо, но их надо чуть разморозить

Носик закрывается заглушкой

Указатели-стрелки для сборки-разборки

Кувшин для сока при хранении вставляется в емкость для отходов

Реверс

Специальная насадка на фильтр не дает ему забиться Минусы Высокая цена

Трудно чистить узкий носик

Ёмкость для сока без крышки-сепаратора для отделения пены

Маленькая загрузочная горловина

Модель позиционируется как способная не только выжимать сок из всего (ну, или почти всего), но и делать десерты из замороженных продуктов – для этого есть специальная насадка. Вместе с тем в инструкции говорится, что «лед и замороженные продукты могут сломать прибор». Интрига! Но мы все проверили.

Оглавление

Технические характеристики

Мощность 150 Вт Уровень шума 65 дБ Скорости работы 1 + реверс (обратный ход) Размеры горловины 3,5х5 см Комплектация мелко-ячеистый фильтр

насадка для замороженных продуктов

кувшин для сока

контейнер для отходов

щеточка для очистки

толкатель Особенности конструкции система «Анти-капля»

силиконовая щетка поверх фильтра чистит его прямо во время работы



Шнековая соковыжималка делает сок из чего угодно



Общее впечатление

Очень компактный прибор – и неожиданно тяжелый: основание с мотором внутри «одной левой» поднять сложно. Качественная сборка и, видимо, материалы: пластиком не пахнет, нигде никаких зазоров, все пригнано идеально.Работает довольно тихо: наш шумометр показывал диапазон 64,1-65,5 дБ. Прочно стоит на столе: этому способствуют силиконовые ножки-присоски. В днище прибора есть приспособление для ограничения длины шнура. Горловина узкая: яблоки надо резать небольшими дольками, морковку – кружочками или вдоль на две-четыре части, грейпфрут можно закидывать по 1-2 дольки. Как и все шнековые соковыжималки, работает медленно. Но жмых на выходе – практически сухой.



Насадка-фильтр и насадка для замороженных продуктов

Удобство сборки

Максимально удобно: все места соединений и защелкиваний деталей обозначены на черном фоне белыми стрелочками, все «входит и выходит» без проблем, при неправильной сборке прибор не включается.

Результаты отжима соков

Для измерения массы исходных продуктов и полученных соков мы пользовались кулинарными весами, измеряющих с точностью до одного грамма.

Яблоки

Было: 615 г (средней сочности, с кожурой). Получено: 437 г сока. Эффективность: 71.06%.

Цитрусовые (апельсин + грейпфрут)

Было: 586 г (без кожуры, на грейпфруте удалили белую пленку). Получено: 492 г сока. Эффективность: 83.96%

Морковь

Было: 406 г (средней сочности, без кожуры). Получено: 317 г. Эффективность: 78.08%

Очень высокие показатели отжима сока из всех продуктов, самая высокая – из цитрусовых. Нет ГОСТов для шнековых приборов, а стандарты по центрифужным соковыжималкам превзойдены в 1,5-2 раза (там эффективность около 40% считается нормой). Но все же сравнивать шнековый прибор с классическим некорректно: те берут быстротой, эти – качеством. Отметим, что шнековая соковыжималка заменяет пресс для цитрусовых (с оговорками, о них – в недостатках).

Результат приготовления сорбета

Готовили ледяной фруктовый сорбет из апельсина, киви, клюквы, банана. Пока мы готовили соки, кусочки фруктов чуть подтаяли, но по-другому и не получилось бы их поместить в горловину. На коробке написано: заморозь и приготовь. Заморозить – ок (предварительно апельсин разобрали на дольки, фрукты нарезали), но при замораживании, все кусочки и ягоды клюквы смерзлись в комок. Поэтому надо было дать им оттаять до такой степени, чтобы они отсоединялись друг от друга – не полностью, но хотя бы чтобы влезть в загрузочную горловину.



Насадка для замороженных продуктов

Для приготовления десерта из замороженных фруктов и ягод вместо фильтра и силиконовой щетки вставляется голубая пластиковая насадка. В ее центре оказывается шнек, который перетирает замороженные кусочки и направляет их в носик соковыжималки. Отходов при этом не получается, поскольку это не отжим, а приготовление пюре.



Ледяной сорбет

У нас получилось ледяное пюре – нежное и вкусное. Хороший легкий вариант для окончания вечеринки, когда уже нет сил есть торт, а хочется сладкого. У него один недостаток: есть надо быстро, иначе растает и получится жижа. Достоинств, пожалуй, больше: во-первых, это большой простор для кулинарной фантазии – можно делать фрозен йогурт с орешками и фруктами, просто пюре, сорбеты из любых составляющих – например, из мороженного и фруктового льда. Во-вторых, вопреки инструкции, ничего не повреждается и не ломается – если не кидать туда глыбы льда. В-третьих, можно делать десерт прямо во время вечеринки или застолья – музыке и разговорам не помешает, и каждый участник может заказать десерт из своего набора продуктов: «мне киви с бананом», «а мне клубнику с йогуртом и миндалем» - и т.д.