Какая техника есть в каждом доме в Швеции, Италии, Японии и других странах

В России едва ли не в каждой семье есть мультиварка, а, например, найти её во Франции – проблема: не оценили французы новшество, да и каши с супами не очень любят. Какую технику особенно любят в разных странах и почему? Мы провели небольшое расследование, и результаты оказались неожиданными.

Швеция: вафельницы

Неожиданная любовь шведов — вафельницы. Их принято дарить на праздник Благовещения. Почему? Это забавная история (ну или легенда). Вафельным днем называется в Швеции лютеранское Благовещение, 25 марта. В этот день пасторы в церквях торжественно восклицали: «Вор фру даген» («день Богородицы»), но не успевшим позавтракать прихожанам, присутствовавшим на проповеди, слышалось «воффельдаген» — день вафель. А к слову пастора прислушивались: шли отмечать, пекли вафли. Постепенно это стало традицией, и очень давно в Швеции существует милый обычай: Благовещение, которое ассоциируется еще и с началом весны, — лучший день, чтобы подарить вафельницу.



Подарок на Благовещение в Швеции - это вафельница

США: вертикальные пылесосы

Возможно, это связано с тем, что долгое время в начале двадцатого века в США были популярны пылесосы компаний Hoover, Bissell, Dirt Devil, Kirby — изначально вертикальные. А может, с тем, что мы называем «одноэтажной Америкой»: многие семьи жили и живут в больших частных домах, и полноразмерный мощный вертикальный пылесос с выдвижными шлангами и щетками, которыми можно чистить высоко расположенные поверхности, были (и остаются) очень удобными конструкциями для таких домов. К тому же, когда площадь позволяет, не стоит вопрос компактного хранения: американцев не пугает большой пылесос. Ну, и «одноэтажность», конечно, условная: если в доме 2—3 этажа, то вертикальный пылесос удобнее носить по лестницам, чем обычный.



Вертикальный пылесос: очень популярная в США техника

Аргентина: выпрямители для волос

В Аргентине очень дорогая бытовая техника, огромные пошлины на ввоз, дорогой «серый» рынок, сервис не развит. Например, в городке с населением 15 тысяч человек может быть всего пара мастеров, которые способны починить холодильник или плиту, и стоит это тоже очень дорого. Поэтому большинство предпочитает не тратить лишние деньги и обходиться без того, что кажется таким привычным россиянам. Например, в Аргентине редко встретишь электрический чайник.



Возможно, раньше у аргентинских женщин была другая любимая техника

Зато в Аргентине последние десятилетия даже в экономически нестабильные годы очень популярны стайлеры для волос и особенно выпрямители: принято носить длинные волосы, стрижки у женщин — редкое явление, волосы у большинства очень кудрявые и густые, на каждом углу парикмахерская, но выпрямлять там волосы ежедневно — дорого.

Польша: стиральные машины

Поляки полностью равнодушны к некоторым видам техники, например, к кофемашинам: способ заваривания молотого кофе прямо в чашке так и называется — «по-варшавски». Зато чтобы поставить даже в самой маленькой квартире (в Польше это очень популярный вид жилья, так называемые «кавалерки») в крошечной ванной комнате стиральную машину, поляки готовы обходиться без раковины, которую легко «сносят». Интересно, что стиральные машины-автоматы очень популярны и повсеместно распространены в Польше аж с семидесятых годов двадцатого века.



Все дело в польских пани: красавицы вот уже много десятилетий не умеют жить без стиральных машин

Италия: гейзерные кофеварки

В этой «кофейной» стране, подарившей миру эспрессо как способ приготовления кофе, в быту не очень-то приживаются дорогие кофемашины и кофеварки. В барах — да, а дома итальянцы предпочитают варить кофе в гейзерных кофеварках, на каждой кухне их, как правило, не одна, а несколько. Это связано и с тем, что дома для готовки часто используют газ, а не электричество: он дешевле.



На каждой кухне в Италии: гейзерная кофеварка

Япония: рисоварки, электрогрелки и электробиде

Японцы готовят рис в рисоварках, из которых «выросли» любимые россиянами мультиварки. Для приготовления риса в них есть много программ: от риса для суши до риса «с корочкой». А еще в Японии очень популярны электроодеяла, электропростыни, электро-«валенки» — все, что может уютно и быстро согреть: спать и сидеть на циновках и низенькой мебели холодно, отопление дорогое, климат морской и сырой...



Рисоварка - на каждой японской кухне

А еще удивительные японцы очень любят умную технику с возможностью объединения в системы и с удаленным управлением. После аварии на АЭС в Фукусиме в Японии закрыли много атомных электростанций, и, чтобы экономить электричество, в этой стране строят целые умные города, и некоторые из них уже заселяются.

Умным может быть абсолютно любой прибор, но то, что очень экзотично для нас, а в Японии весьма популярно — это электробиде. Это может быть, например, биде-сиденье, которое, подогревает, сушит, дезинфицирует, деходорирует, моет на все лады в разных режимах, а если надо, и анализы возьмет, и доктору отправит, и вам рекомендации по почте пришлет: например, «ешьте больше продуктов, богатых клетчаткой».



С подогревом или без? Электробиде Panasonic

Германия: вытяжки и посудомоечные машины

Понятно, что в Германии на каждой кухне есть и холодильник, и плита, и СВЧ-печь, и стиральная машина — это уже входит в набор необходимой техники, без которой никак не прожить. Но интересно, что немцам «никак» и без такой необязательной, на взгляд многих даже европейцев, техники, как посудомоечная машина (экономят воду и электричество) и кухонные воздухоочистители. Немцы помешаны на ЗОЖ, и кто-то когда-то им сказал, что вытяжка совершенно необходима для здоровья, на вытяжках никогда не экономят, покупают дорогие даже в небольшие кухни.

Кстати, в связи с трендом оздоровления в последние годы в Германии подскочили продажи грилей (жарить без жира), приборов для приготовления блюд су-вид (в вакууме при низких температурах), вакууматоров (безопасное хранение продуктов), мини-блендеров (брать с собой смузи или другой полезный микс для перекуса прямо в емкости, в которой блюдо готовилось).



Кухонный воздухоочиститель, или попросту вытяжка - "маст хэв" в Германии

Южная Корея: холодильники для кимчи

Как и в Японии, здесь очень популярны рисоварки (рис едят на затрак, обед и ужин), а также кондиционеры и сплит-системы. Уровень жизни позволяет большинству семей иметь эту технику, и без нее очень тяжело выживать во влажном жарком климате. Но во многих корейских домах есть одна удивительная вещь — холодильник для кимчи, национального корейского блюда из соленой китайской капусты и других овощей с обилием специй, которое заготавливают и хранят в каждой семье в огромных количествах, потому что кимчи принято подавать к любому приему пищи. Кимчи — блюдо крайне пахучее, без отдельного холодильника просто нельзя, иначе у вас будет кимчи-суп, кимчи-торт, кимчи-сыр... Интересно, что это не просто обычный второй холодильник: он небольшого размера и похож больше на ларь, и в нем есть особые режимы — для приготовления (квашения) и хранения.



Кимчи. Пахнет так, что нужен отдельный холодильник

Армения: кофемолки

Армянский дом можно представить без чего угодно: многие хозяйки часто предпочитают старинные традиционные способы приготовления теста или рубки мяса и не используют для этого технику, часто хранят продукты в погребах, а готовят на огне — особенно в отдаленных горных районах (это не значит, что у них нет плит и холодильников, просто так вкуснее). Но вот молоть кофе без кофемолки не умеют, а Армения — очень кофейная страна.



Кофемолки бывают разные, старинные тоже в почете

В Ереване и других городах принято было (и сейчас это можно встретить) иметь своего «мельника» кофе в соседней лавочке — человека со старинной деревянной кофемолкой, который мелет кофе так, как закажешь, который знает, кто как любит и кому как угодить. Но все же кофемолка есть практически в каждом доме, и не одна.