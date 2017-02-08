Немецкое качество: настоящие бренды из Германии и те, которые только притворяются

Кто не слышал про «традиционное немецкое качество»? Все слышали, а маркетологи – еще и придумали, как это использовать. Например, называешь ты свою фирму не «Петя и Саша», а «Ганс-унд-Гюнтер» — и сразу видно, что она немецкая. Разбираемся, кто есть кто из «немцев» на российском рынке бытовой техники, какие из этих производителей действительно производят свою технику в Германии (а если не в Германии, то где?).

Оглавление

Настоящие германские торговые марки и производители, имеющие производства в том числе в Германии

AEG и Electrolux

В этом году бренду AEG исполняется 130 лет. Стратегически важные направления бытовой техники, например, встраиваемая кухонная техника – духовые шкафы и варочные панели (кроме газовых) производятся в Германии, на заводе в городе Роттенберг. Пылесосы производятся в Венгрии и Китае. Вообще у них очень много локаций: вся Европа, Турция, Китай. Кстати, немногие в курсе, что в объединенный концерн AEG-Electrolux входит и этот бренд, ассоциируемый у нас больше со Швецией. AEG-Electrolux – это одна компания, и часто одни и те же модели производятся под разными торговыми марками. Малая техника AEG (по уходу за собой, для кухни, аудио-системы и прочее) производится, в основном, в Китае, и техника эта не имеет прямого отношения к концерну AEG-Electrolux. Права на использование торговой марки AEG в малой технике принадлежат семье Эммануэля Классена, основавшей торговую марку CLATRONIC, но об этом чуть ниже.





Miele

В России этот бренд известен как очень дорогой и истинно немецкий. Второе — чистая правда, многие модели (например, пылесосы) собираются в Германии. Первое — увы, российский эксклюзив: в Германии техника «Миле» стоит процентов на 20 дороже, чем конкуренты, у нас — в разы. Это связано и с позиционированием бренда, и с тем, что у компании нет локального производства в нашей стране, как, например, у Bosch и Siemens (германский концерн BSH), корейских LG и Samsung и других.

Thomas

А этот бренд гораздо более известен в России благодаря мощной телерекламе. В Германии он не так популярен (многочисленные опросы местных дают почти нулевые результаты), зато почти любой россиянин сходу начинает напевать песенку о Томасе. Тем не менее, это старинное немецкое производство (фирма основана в 1900 году и первоначально выпускала электрооборудование и инструменты), и большинство пылесосов Thomas выпускается до сих пор именно в Германии на заводе в городе Нойнкирхен (Северный Рейн-Вестфалия). В прошлом году в ассортименте компании появились первые модели с мультициклонами – например, Thomas Multi Cyclone Pro 14 и стеклоочистители. Эти модели производятся в Китае, о чем честно написано на сайте Thomas.





Liebherr

Германская торговая марка, известная с 50-х годов прошлого века, холодильники и морозильники — одно из направлений деятельности (например, компания производит башенные краны). Штаб-квартира сейчас находится в Швейцарии. Заводы Liebherr находятся в Австрии, Германии и Болгарии.

Bosch и Siemens (концерн BSH)

Комментирует Алия Клинг, руководитель отдела корпоративных коммуникаций ООО «БСХ Бытовая техника»:

«У компании около сорока заводов по всему миру, два из них – по производству стиральных машин и холодильников – находятся в России, в Стрельне, в Ленинградской области. Хотела бы обратить внимание, что предприятия в Стрельне занимаются не сборкой, а производством техники, с уровнем локализации более 50%. Продукция заводов в Стрельне отвечает всем стандартам качества, единым для группы BSH по всему миру, и экспортируется в ряд стран, включая страны Западной Европы. На российском рынке присутствует продукция различных заводов компании. Привычка потребителя смотреть на страну происхождения является пережитком, и в случае с крупным международным бизнесом с едиными стандартами, страна, в которой был произведен прибор, никак не влияет на его характеристики. В интересах компании обеспечивать единый стандарт производства».

Добавим, что в структуру BSH входят старинные люксовые немецкие бренды бытовой техники Neff и Gaggenau.

Kärcher

Предприятие создано в 1935 году, и до сих пор штаб-квартира Kärcher находится в Германии, а фирма остается семейным бизнесом. Бытовая техника выпускается с 1993 года (до этого – только профессиональная). За долгие годы компания стала международной: есть фабрика в Бразилии, иностранный филиал во Франции, подразделения в Австрии и Швейцарии, дочерние предприятия в Северной Америке, Африке и Австралии. Компания делает ставку не столько на производство в других странах (например, пылесосы с аквафильтрацией производятся именно в Германии, а вот стеклоочистители – в Китае), а на создание фирменных сервисных центров: сейчас их около 40000 более чем в 190 странах.





Braun

Braun GmbH — первоначально немецкая машиностроительная компания, производитель электробритв, утюгов и парогенераторов, чайников, приборов для ухода за собой, персональной медицинской техники — со штаб-квартирой Германии, в городе Кронберг. С 2005 года бренд Braun в категории «красота и здоровье» принадлежит косметическому гиганту Procter & Gamble (бритвы, эпиляторы, фены и стайлеры), а мелкая бытовая техника Braun продана группе компаний De’Longhi Group. Технику производят в Германии, Венгрии, Чехии, Польше, Ирландии, Испании, Китае и даже Мексике (но, естественно, для американского рынка).





Steba

Еще одно семейное предприятие. Как объясняют в компании, для бизнеса очень важно иметь производство в Германии – завод по производству бытовой техники находится в старинном городке Бамберге. Там производится всего несколько моделей, среди которых электрогрили, индукционные плиты и некоторые другие. На официальном сайте можно уточнить этот момент, и на самих приборах можно увидеть надпись либо "Germany", либо "made in Germany". На заводе в Бамберге не только производят и собирают технику, там проходят контроль партии товара, прибывшие из других стран, где продукция под брендом Steba собирается на заводах, специализирующихся на OEM производстве. Это и традиционно Китай, и, например, Белоруссия: микроволновки Steba родом из Минска, производятся на заводе китайского концерна Midea, производящего львиную долю СВЧ-печей в мире.

Rommelsbacher

Тоже семейный бизнес, в Германии это очень развито. В России продукция бренда появилась всего пару лет назад, хотя фирма имеет солидный возраст. История, похожая на предыдущую: тоже завод в старинном баварском городе – на этот раз Динкельсбюле, тоже некоторые модели собираются в Германии, остальные – на контроле и проходят техническую доработку в случае необходимости. Кроме того, завод занимается OEM производством и выпускает технику для других брендов. Изделия Rommelsbacher made in Germany также можно опознать по этой надписи прямо на корпусе прибора. В остальных случаях – тоже просто Germany. А вот вакуумные упаковщики Rommelsbacher производятся на заводе в Италии. И, конечно, никто не отменял Китай.





Küppersbusch и Teka

Марке Küppersbusch более 140 лет, премиум-бренд, заводы в Германии и Австрии. В конце девяностых произошло слияние с германской Teka Group (известна с 1924 года). «Встройка» Teka производится в Турции, Испании, Германии.

Bauknecht

Ну, и на последок – настоящая немецкая торговая марка, правда, сейчас входящая в американский концерн Whirlpool, а технику производящая не в Германии. История Bauknecht насчитывает более 90 лет. Техника не очень активно продвигается в России, агрессивной рекламы нет. Холодильники, морозильники, посудомоечные машины производятся в Польше, стиральные машины – в Италии и Словакии, вытяжки, встраиваемые холодильники, варочные панели, духовые шкафы, встраиваемые микроволновые печи и пароварки – в Италии, сушильные машины и встраиваемые кофемашины – во Франции (по данным сайта bitprice.ru). Заводы в Германии тоже есть, но основное производство не немецкое.

Немецкие торговые марки, не имеющие производства в Германии

CASO и ELLRONA

Обе торговые марки принадлежат немецкой компании Braukmann GmbH, известной с 50-х годов прошлого века. Это крупный немецкий дистрибьютор бытовой техники разных марок, и в 2003 году компания зарегистрировала собственную торговую марку CASO, в 2008 – ELLRONA – для техники более экономичного ценового сегмента. Собственных заводов по производству техники нет, специалисты компании участвуют в инженерных разработках, дизайне, а техника по заказу Braukmann GmbH производится заводах в Китае, Турции, в Восточной Европе. На технике этих брендов никогда не найти штамп «made in Germany», только просто «Germany».

BOMANN – очень старая немецкая компания, известная с конца 19 века (первоначально – торговый дом). В настоящее время под этой торговой маркой производится бытовая техника – и малая (дешевая), и крупная: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, которые не отнесешь к совсем уж доступным — цены средние. Многие модели малой техники CLATRONIC и BOMANN полностью идентичны — владелец один. Бренд Profi-Сook – это малая техника более высокого уровня, позиционируется как полупрофессиональная. Владелец тот же. Вся техника этих брендов заказывается преимущественно в Китае, производства в Германии нет.





Квази-немцы: они сомнительны! Хотя иногда и производят технику в Германии

BORK

Этот бренд — «притча во языцех» среди специалистов в мире бытовой техники. Равнодушных почти нет, потому что покорением российского рынка этой торговой маркой и ее очень быстрым развитием она обязана талантливой команде маркетологов, а все талантливое не оставляет людей равнодушными.

На официальном сайте читаем: «Компания Bork была создана в Германии в 2001 году с целью производства качественной бытовой техники для рынков России, СНГ и стран Восточной Европы. Головной офис компании находится в России». Фактически же компания российская, даже если торговая марка была зарегистирована где-то еще. Идея красивая: собрать все лучшее и концептуальное на мировом рынке малой бытовой техники и привезти в Россию под собственной торговой маркой. Но воплощение было не таким красивым: на изделиях стоял тот самый штамп «made in Germany», тогда как техника собиралась большей частью в Китае и Белоруссии. Ценник зашкаливает, в звукосочетании «Борк» слышится что-то немецкое…

Группа компаний «СЕБ» (бренды Tefal, Moulinex, Krups, Rowenta – тоже изначально немецкая марка, сейчас техника по уходу Rowenta производится во Франции, Германии и в Китае) подала жалобу в Федеральную Антимонопольную Службу РФ на компанию-владельца торговой марки BORK. Суть претензии: потребителей вводят в заблуждение относительно места производства техники, BORK замечен в недобросовестной конкуренции. В 2010 году между ФАС и компанией «Борк Электроник ГмбХ» достигнуто мировое соглашение, в котором она обязалась устранить нарушения и правильно маркировать продукцию. После этого на многих изделиях красовалась надпись просто «Germany», без «made in». Это могло значить что угодно — например, немецкий дизайн, и могло соответствовать действительности. Сейчас под маркой BORK продается продукция, производимая в том числе… в Германии (например, пылесосы), в Корее (мультиварки) и, конечно в том же Китае.

Zigmund & Shtain

На российском сайте читаем: «Компания Zigmund & Shtain GmbH является современным европейским производственно-торговым холдингом со штаб-квартирой в г. Дюссельдорф». Где находятся производственные мощности, не сообщается. Сайт компании на немецком языке находится по адресу www.zigmundshtain.de, но выглядит нерабочим и не подает признаков жизни. Кроме того, там указан адрес не в Дюссельдорфе, а в Берлине. Подозрительно. Но техника продается в России с 2002 года, ассортимент ширится, людям нравится. Техника производится в разных странах: Китае (малая техника для кухни), Турции (вытяжки), Франции (электрические варочные панели), Румынии (встраиваемые вытяжки).





Hansa

Если вы зайдете на сайт польского бренда Amica, почти неизвестного в России, но популярного в Европе, вы обнаружите, что изделия Amica и Hansa идентичны. В России компания позиционирует себя как немецкую и подчеркивает «немецкость» бренда. Это ее стратегический выбор, техника, ею выпускаемая (в Польше) от этого не лучше и не хуже. Личный опыт автора — положительный: пять лет плита Hansa работает прекрасно.

На российском сайте есть такая информация: «Бренд Hansa был основан в 1997 году немецкой компанией Magotra Handelsgeselshaft и быстро распространился по территории России и стран СНГ. В настоящее время его можно найти более чем в 22 странах мира».

Дальше все запутано так, чтобы концов было не найти. «История компании началась в 1957 году, когда с конвейера завода, где теперь производится бытовая техника Hansa, сошла первая угольно-газовая плита. С 1961 года на протяжении почти 20 лет основным потребителем продукции завода являлся Советский Союз, благодаря чему газовые плиты завода хорошо известны старшему поколению россиян под маркой Wromet. В 1981 году компания вышла на рынок Восточной Германии, включив в своё портфолио не только газовые, но и электрические плиты». То есть бренд Hansa зарегистрирован германской компанией. Но в целом – бренд имеет большее отношение к Польше, нежели к Германии и принадлежит польской компании Amica Wronki S.A.







Kaiser

Бренду 20 лет, и по интернету гуляет информация, что компания основана российским бизнесменом. Доказательств нет, опровержений тоже. Торговая марка зарегистрирована в Германии. Есть немецкоязычный сайт, из содержания которого ясно, что техника Kaiser распространяется в России, на Украине и в Казахстане – не в Германии. В 2016 году бренд впервые выставлялся на международной выставке IFA в Берлине. На официальном сайте выставки в разделе «Exhibitor profile» («Карточка компании-экспонента») повторяется информация о юрлице, на которое зарегистирован бренд — Kaiser OLAN-Haushaltsgeräte, и указаны контактные персоны, которых зовут Инна и Светлана. В общем, конечно, это квази-немецкий бренд, который долгое время агрессивно подчеркивал германское происхождение. Что сейчас? Техника производится в Италии, Польше (где и Hansa), в Китае и... в Германии. Очень высокие цены – в сравнении с той же Hansa. Ставка, конечно, на «немецкое» позиционирование.

KUPPERSBERG

Агрессивного позиционирования в качестве немецкого бренда нет — все достаточно интеллигентно. На официальном сайте есть информация, что фирма основана в начале 2000 годов и зарегистрирована в Германии. Название переводится с немецкого как «вершина горы». Ну, и, наверное, название бренда Küppersbusch натолкнуло на эту мысль. На сайте же сказано, что основным рынком для себя бренд определил Россию. Анлоязычный сайт есть, но он, даже если выбрать немецкий или английский язык и регион «Германия», тут же выносит на русскоязычную версию.

По данным сайта bitprice.ru, техника производится в Испании, Италии, Португалии, Франции, Турции.